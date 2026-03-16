Sve ste mogli da očekujete, ali ovo NE! Evo koji uslov mora Aneli da ispuni da bi Stanija zajedno s njom gazila Maju Marinković

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević prethodnih nekoliko meseci jedna je od glavnih tema u "Eliti 9", s obzirom na to da o njoj pričaju njena drugarica Maja Marinković, Aneli Ahmić, njena ljutita rivalka, kao i njen bivši verenik, Asmin Durdžić, a ona se sada ponovo oglasila, otkrivši koji uslov mora Aneli da ispuni kako bi zajedno "gazile" Maju!

Aneli i Maja su se, naime, pre nekoliko nedelja ponovo posvađale, nakon pomirenja u koje je malo ko verovao, pa su tako samo nastavile sa svojim dugogodišnjim sukobom, a od njihovih reči i uvreda, često se trese kompletna Elita.

Tokom današnjeg dana njih dve su se ponovo posvađale, a ono što je mnoge šokiralo jeste to što je Aneli tokom svađe s Majom pozvala Staniju da dođe da joj, kako je rekla, skine Maju s grbače i da aminuje to da ona i Asmin budu zajedno. Sada se ovim povodom na svom Instagramu oglasila Stanija, koja je Aneli dala uslov, kako bi ispunila njen zahtev.

- Najpre izvinjenje za laži o mom bratu. Onda me dozivaj da rešimo Makicu - napisala je Stanija.

"Ribica je bila pod ključem, a on je živeo od sećanja na nju"

Podsetimo, kako je Asmin tokom jučerašnjeg dana otvorio dušu cimerima o odnosu sa Stanijom pre ulaska u rijaliti, pa i o njihovoj intimni, ona se oglasila za naš portal, otkrivši šta je tačno, a šta zapravo nije.

- Nemam komentar. Presmešan lik i već izlizane priče koje niko više ne gleda. Nadam se da to nećemo slušati kada uđem jer je stvarno veliki smor - rekla je ona, a potom se osvrnula na njegove priče da su 17 puta dnevno bili intimni:

- Istina je, ali samo prvih mesec dana. Posle je ribica bila pod ključem, a on je živeo od sećanja na nju - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić