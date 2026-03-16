Taki je vodio da upozna Šarenog: Konačno! Stanija uputila otvoreno pismo, pa demolirala Maju Marinković (FOTO)

O prirodi odnosa Stanije Dobrojević i Maje Marinković spekuliše se već neko vreme unazad, s obzirom na to da je Stanijin bivši verenik Asmin izjavio ljubav njenoj drugarici Maji, a kako ona još uvek nije ništa uradila konkretnije sa njim, oglasila se Stanija, te je progovorila o tome kakve su drugarice, otkrivši i kakvo mišljenje ima o Marinkovićevoj!

Stanija i Maja su se, naime, upoznale tokom trajanja druge sezone rijalitija "Zadruga", kada je Dobrojevićeva uplovila u dugu vezu sa manekenom Markom Markovićem, koju je raskinula pre nego što se on ponovo pojavio na vratima Bele kuće pred šestu sezonu našeg rijalitija.

Tada, iako su mnogi mislili da su njih dve u dobrim odnosima, Maja je rešila da rastera tadašnji "kokošinjac" u rijalitiju, pa je tako uplovila u veoma kratak ljubavni odnos sa Markovićem, ali su oni ubrzo nakon toga raskinuli, što je pokrenulo pitanje toga koliko je zapravo ona odana drugarica upravo Staniji?! Ona i Stanija su se nakon te sezone izmirile, pa su tako zajedno i gostovale u Amidži šouu.

Sada, s obzirom na to da je Stanijin, sada već, bivši verenik Asmin Durdžić aktuelni učesnik "Elite 9", kao i sama Marinkovićeva, ponovo se povelo pitanje oko toga kakve su njih dve zapravo drugarice. Kako Asmin već mesecima pokušava da osvoji Majino srce, a ona se koleba, Stanija je rešila da se konačno oglasi i progovori o prirodi njihovog odnosa, pa je tako dala sud na ovu temu putem svog Instagrama.

- Što se Maje tiče, ja sam njoj bila drugarica, podrška i oslonac. Ni svoje prave prijatelje ne vidim po pola godine pa su i dalje pravi prijatelji. Za sve ove mesece nijednom je nisam uvredila, čak naprotiv. Poštujem i to što ni ona mene nije uvredila, iako su joj unosili razne dezinformacije. Da bude sa Asminom ima moj blagoslov, bila Miksi, Todićka ili Maja iz mog ugla sve je to isto - napisala je Stanija i nastavila:

- Ali da je ispala drugarica prema meni, nije. I ne radi se ovde o Asminu, ovo je mnogo dublje. Ona se muvala sa više mojih bivših. Sa Tomovićem, fanovi to dobro znaju. Sa Markom Markovićem, to smo već apsolvirali. Ali ima još toga... Taki ju je čak vodio u Novi Sad da upozna mog bivšeg Luku, pa onda Šarenog. Ja zaista ne znam kako se to zove. Evo vi mi objasnite, jer se sa ovakvim nečim u životu nisam susrela. Ali evo kako to tumači njen bivši - napisala je Stanija, pa je tako prikačila poruku Filipa Cara, Majinog bivšeg, koju je on poslao upravo njoj, a koju prenosimo u celosti (tačnije deo koji je objavila):

Nikad joj ništa loše nisi uradila uvek bila uz nju, ona te indirektno ponižava i ide konstantno da se petlja sa tim tvojim momcima da dokazuje da je ona kao iznad tebe znam ja taj bolesni cig*nski mozak kako funkcioniše! Čuvaj se i rastavi ih na proste faktore baš bi voleo da im daš do znanja da su najveća sprdnja na balkanu oboje i da nemaju Šačicu fanatiku ne bi ni to bili jer bi bili totalno neinteresantni! Želim ti sreću i ustrajnost to je tvoj teren kao i moj, a ti imaš jednu veliku moć a to je MIRNOĆA i pristojnost.

