Nemoj da mi staješ na žulj: Stanija rešila da vrati svima! Sada se obratila Mustafi, pa spomenula Mevlidu: Spremajte kuću za snajku... (FOTO)

Mesecima unazad, odnos Stanije Dobrojević, rijaliti zvezde, kao i Mustafe Durdžića, oca njenog bivšeg verenika Asmina, varirao je iz nedelje u nedelju, a sada je ona, kako je rešila da sve raskrinka i istera na čist, odlučila da se obrati i Mustafi.

Mustafa je, naime, na svom Fejsbuk nalogu odjednom, tačnije, kao grom iz vedra neba počeo da hvali Staniju, pa je tako istakao da je ona njegova najlepša i najbolja snajka, iako to nije govorio u nekoliko navrata kada je pričao o njoj.

Ovo njegovo oglašavanje je šokiralo mnoge, s obzirom na to da je Asmin u Eliti počeo sve više i više da se otvara i da govori o prirodi njegovog odnosa sa Stanijom.

Sada, kako je rešila da istera sve na čistac, ona se obratila Mustafi javno, pa je spomenula i Asminovu majku, Mevlidu Durdžić.

- E tako Muki, naravno da jesam. Samo nemoj da mi staješ na žulj jer mogu biti jako nezgodna na jeziku, pogotovo kada uđem unutra. A veruj mi, to ne želiš jer ti nisi moja meta. Poljubi mi moju Mevlidicu i nemojte da mi je iskvarite, a kuću spremajte za novu snajku Maju - napisala je Stanija.

