Zvao sam policiju jer je digla nož na mene: Prva ispovest Milana Stojičkovića o priči da je Dragana izgubila bebu zbog njega: Ona ne radi, kocka se (VIDEO)

Drama oko privatnog života Milana Stojičkovića naizgled je bilo kao da je utihnula, ali kako je on sinoć napustio "Elitu" odlukom publike, sada je konačno do detalja opisao kako je izgledao njegov odnos sa bivšom suprugom Beti, ali i bivšom verenicom Draganom, o kojima se dosta pričalo i pisalo!

Na samom početku, Milan se, naime, osvrnuo na Vedrana Poljka, bivšeg učesnika "Elite 9", koji je potvrdio i u javnost izneo još neke od detalja ove veze, ističući da će morati Vedran sve to da dokaže na sudu.

- Brat me je uputio u neke detalje šta se dešavalo, ni na kraj pameti mi nije bilo da će mene da blati neko kao ovaj mali, mali Vedran! Neko koga sam ja podržao od početka, bio tu za njega, kada niko nije hteo, ja sam bio tu. Da me je neko pitao: "Šta misliš, ko te pljuje spolja", ja nikada ne bih rekao da me on pljuje. Ali, popričao sam sa advokatima, oni će da preuzmu slučaj i sve što je on izgovorio za mene, moraće da dokaže na sudu, imaće i svedoke. Ne zna šta je uradio, ali želim da ovaj sebe, pre svega, zaštitim - rekao je Milan.

- Da li si ti bio oženjen - pitala je voditeljka.

- Jesam, bio sam oženjen sa Beti, to mi je jedan validni, pravi brak. Ali, Beti i ja smo imali skroz drugu konekciju, mi smo se zabavljali i u Srbiji dok je ona studirala, kada je odlučila da ide za Švajcarsku. Mnogo je bilo da ja ostavim sve, njeni roditelji su rekli: "S obzirom da ste u vezi i da je to ozbiljno, da ste dosta proveli zajedno, a da je mnogo teško održavati vezu na daljinu"...Prve tri godine odem na par meseci, pa se vratim, budem tu. Kada smo podneli za vizu, ja sam morao da odem i da potpišem za papire da bih mogao da ostanem i da živim sa njom. Planirali smo i svadbu i sve to, ali su takve okolnosti bile, kada je bila korona, mi smo bili 24 sata zajedno i upoznaš tu osobu. Normalno smo se razišli - rekao je Stojičković, a onda je odgovorio na pitanje da li je Beti bila finansijski jaka:

- Ne, Beti nije bila finansijski jaka. Vi znate da je u Švajcarskoj sve pod kredit, kuća i kola su pod kredit. Beti je imala tu sreću što je završavala studije gore i što je završila za arhitektu. Ne, njeni roditelji su radnici, kao što sam i ja bio. Jedna normalna porodica, jako fina i kulturna. Kada radi jedan, jako je teško živeti u Švajcarskoj, kad radi dvoje, normalan život, već troje, četvoro...

Kada je reč o tome da li je bio u braku kada je ušao u flert sa Draganom i o tome da li je dan pre dolazak u Beograd rekao da je oženjen, on je istakao da je to apsolutna laž.

- Nije, to je apsolutna laž. Beti i ja smo se razveli 01. juna, a razišli smo se 12. marta, šest dana posle mog rođendana, a ja sam tu bivšu devojku koju sam tek verio kasnije - rekao je on.

"Što je putovala sa mnom, ako sam ja bio nasilan"

Dragana, njegova bivša verenica, istupila je u javnost te je tako otkrila da je izgubila bebu sa Milanom, optuživši njega za to, na šta je on sada, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, odgovorio.

- Što se tiče gubitka deteta, to je čista laž! Ja decu obožavam, najsrećniji bi bio da imam dete, ali mi Bog očigledno nije dao to sa Draganom, jer je tako bilo suđeno! Dragani je bilo zabranjeno da leti, a ona nije živela kod mene gore, nije imala vizu. Mi smo imali relaciju da dođe na dve nedelje, pa se vrati, pa tako kada su odmori ja dođem po mesec dana u Beograd! - rekao je Milan, te je odgovorio na njene navode da je bio nasilan prema njoj, a naročito na putovanjima:

- Na putovanjima?! Što je putovala sa mnom ako sam bio takav?! S obzirom da ne radi, da se kocka, gde ja imam poruke da sam se svađao sa njom i ostavljao milion puta zbog tih stvari...Devojka ima 42 godine, ona meni treba nešto da priča, a ne ja njoj. Ona mi je podmetnula lažnu ličnu kartu, pisalo je '91 godište, pa je neko od mojih prijatelja primetio da je laž! - ističe Milan i otkriva:

Inače, ne znam da li znate, i to ću da dokažem, kada sam pozvao policiju jer je Dragana popila neke lekove, znate što je ispala svađa?! Imali smo neke nesuglasice, spremala je ručak i rekla je: "sedi da jedeš", ja sam rekao: "nisam gladan", a ona je zavfrljačila tu šerpu u wc šolju. Ja imam i to, snimio sam...Pozvao sam policiju jer je digla nož na mene, ja sam je prijavio da ne bi došlo do nasilja, ona je bila sva krvava kada sam je pogledao, ona je sebe udarala!

Autor: Nikola Žugić