Suočavanje u uživo programu! Javila se Dragana, pa zaratila s bivšim verenikom Milanom Stojičkovićem: Preti mi mojim privatnim snimcima (VIDEO)

Karambol u studiju emisije "Pitam za druga"!

Milan Stojičković, sada već bivši učesnik "Elite 9", gostovao je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljke Anastasije Buđić i Maše Mihailović, a u program se uključila njegova bivša verenica Dragana, koja je iznela svoju stranu priče i tom prilikom ušla u sukob sa Milanom.

- Izgledaš nikad gore - rekla je Dragana.

- Drago mi je na tvom mišljenju - rekao je Milan.

- Ne želim s tobom da razgovaram sa tobom, ja sam jako potrešena svim ovim što on iznosi i priča, a to je takva apsolutna laž, ne mogu da verujem kako te dečko nije sramota! Evo počeću od početka...Koji si ti meni dečko stan sredio?! Svaku sliku, svaku prepisku, za to ćeš sve odgovarati - pitala je Dragana.

- Nikakav problem i ti ćeš isto - rekao je Stojičković.

- Pošto ja budim agresiju u njemu...Meni Milan nikakav stan nije sredio, ja sam prodala svoju kuću i kupila stan, jedino što mi je sredio je to što mi je kupio dva tepiha i dve plafonjerke i to je kupio dok je moja drugarica sedela u stanu kako bi se dokazao da ima novac. Ja sam mogla da putujem, nisam ostajala dve nedelje, nego po pet meseci. Beti nikada nije upoznala njegovu majku, a on neka vam kaže razloge. Ja svoje roditelje, majku i oca, brata, nikoga nisam spomenula, tvoj brat je izneo sve one užase o meni. Ja nijednog momenta nisam tebe uvredila, nisam uvredila tvoju majku i oca, a vi ste svi mene pljuvali! Nije ti pošla ta igrica za rukom sa tom drugaricom iz Hanovera, a tvoj brat je tužen, on će morati da dokaže da ja imam 46 godina, da sam ja ukrala bunde...Ti odlično znaš čije smo pare potrošili u Inđiji, pa je ta drugarica poslala dokaze svima i da si nju prevario za pare...Ko je platio Egipat kada smo bili sada - rekla je Dragana.

- Ko je platio Egipat?! Ja te puštam lepo da pričaš, a ja ću sve sa dokazima - rekao je Milan.

- Naravno da jeste digao ruku na mene. Naravno da ima moje privatne snimke i on meni time preti...Dragana više nije krmača kojom si me ti napravio. Dokazaću i šta si ti radio u Švajcarskoj. Ne može njegov drug iz Minhena da potvrdi kada mi nismo stigli do Minhena - rekla je Dragana.

- Dragana nije tada imala stomak, pokazaće se na slikama sa svadbe, ti si lažov. Ti nisi ova devojka sa slike, ti si prevarant. Jedini spas mi je bila ova kuća da pobegnem od tebe - rekao je Milan.

- Hajde Milane, tuži me za pismo?! Ti nikada ne pišeš latiničnim pismom, posavetovao te je advokat. Potvrđeno je da je potpis tvoj. Kad smo se potukli u mom stanu, tada si napisao pismo, a potukli smo se jer nisi hteo da izađeš iz stana - rekla je Dragana.

- Ja da živim u poljskom veceu, šta je to tvoj problem?! Da li želiš da stavljam slike gde si ti živela, kakvu si kuću prodala - rekao je Milan.

- Nisi ti mene ostavio, ja sam tebe isterala iz svog stana i otišla na more...Zaboravio si da na mojoj zgradi postoje kamere - rekla je Dragana.

- Šta se dešavalo u tom stanu i ko je tebi pretio nakon iznošenja tvoje priče - pitala je voditeljka.

- Nek dođe taj Milan da dođe da vidi na šta mi liči auto. Ne znam ko je, ali će to policija da vidi. Što mu drugarica Sandra nije rekla da sam prijavila i njega i njegovog brata i snajku i sve koji su zabeleženi na kamerama?! Baš ta Sandra je bila dežurna u policiji - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić