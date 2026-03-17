Teodora i Bebica ponovo pred pucanjem, Filip odbio da stane iza nje, Terza i Asmin zaratili kao nikad zbog žena, Durdžić zajedno sa Majom udario na Aneli, ona im vratila DUPLOM MEROM!

Veoma burna noć je iza nas!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a pre toga novi vođa Murat izabrao je svoje potrčke i omiljenog.

Muratove odluke neke iznenadile, a neke oduševile

- Nije bio realan. On je komentarisao negativno Anitin i moj odnos. Nama je rekao da zbog sukoba sa Anđelom dobijam mali budžet, a Terzi, koji ga je vređao najstrašnije nije dobio najmanji. Ja sam mu rekao šta sam imao danas. On je rekao da je Anita ''utorak devojka'', a nije rekao za ostale devojke koje su sa Filipom imale avanturu. Bio je pristrasan, a najviše prema Anđelu - rekao je Luka.

- Murate, šta ti je Luka najviše zamerio, da li je to Anđelo? - upitao je voditelj.

- Da, jeste. Da, istina je da nisam rekao sve, jer sam zaboravio na to, ali to nije bilo iz razloga jer sam izbegao nešto, već jer nisam mogao baš svega da se setim. Izgleda da sam ja pristrasan zbog Anđela jer se družimo, ali ja nikada sa Anđelom nisam komentarisao Anitin i Lukin odnos - kazao je Murat.

- Ako zamera meni svađu sa Anđelom, onda je mogao i Anđelu da kaže šta mu zamera. Mogao je da kaže da Anđelu zamera za Milicu Veličković, Milenu, sve što je radio i izgovarao. Opterećen je sa mnom. Luki je krivo jer nije njega pohvalio danas, nego je za mene rekao da sam načitan, pametan i ostalo - rekao je Luka.

- Kako je tebi protekla podela budžeta - pitao je Milan Ka;avendu.

- Ja nisam prilazila, nisam ni danas replicirala, znam ja da Murat ima neko svoje mišljenje. Kratak je, jasan, direktan, ja sam primetila da je taktizirao, možda je i zaboravio neke stvari. Za Maju je bio vrlo kratak. Murat i ja od početka imamo super odnos, da dečko meni kaže: "Ti si bila s trojicom, ista si Sara Stojanović", ja kad ne padoh s ove klupe. Govorio je za neku sezonu od ranije da nešto ne zna, jeste to bio uticaj, indirektan, od strane Anđela - rekla je Kačavenda.

- Kada su oni njega branili većina je rekla da je ispao kriv. Ja sam na njegovoj strani, on je muškarac, ima prava da bira. Tada je ispao kriv i snosio je posledice. Budžet je super podelio, on je bolje pročitao pismo od 95 odsto ukućana ovde. Ne treba Luka da se ljuti na njega jer mu je Anđelo najgori drug - rekao je Bora.

- Murate, ajde da vidimo koga ćeš da podigneš i koga ćeš izabrati za ovonedeljne potrčke - rekao je voditelj.

- Neka ustanu Milena, Janjuš, Asmin, Vanja Živić, Maja, Aneli, Filip, Sandra, Miki i Sara. Neka sedne prvo Vanja, Miki i Sara takođe neće biti potrčci ove nedelje i oni mogu da sednu. Sandra i Filip takođe mogu da sednu. Kačavenda takođe neće biti potrčko, može da sedne. Da ja stavim Maju i Asmina, ništa ne bih time postigao. Aneli i Janjuš će biti moji ovonedeljni potrčci, takvu odluku sam doneo - kazao je Murat.

Nakon ovoga Murat je izabrao i omiljenu osobu.

- Hoću da stavim, naravno, Anastasiju - rekao je Murat.

- Imaćemo vremena da se upoznamo, da se malo više družimo i eto, bilo je očekivano. Tako da, super - rekla je Anastasija.

Teodora i Bebica u velikim problemima, ona ne može ili ne želi da se iščupa iz veze sa njim

Na samom početku razgovora Teodora je dobila priliku da iskomentariše svoju proslavu rođendana.

- Kako komentarišeš to što si dobila 70% poklona od tvoje majke Slavice i Filipove i tvoje fan grupe? - upitao je voditelj.

- Ja sam sve poklone koji su mi bili namenjeni uzela - kazala je Teodora.

- Šta je bio problem onda kada se završila danas podela budžeta? - upitao je voditelj.

- Bebica misli da neke slike nije trebalo da prihvatim. Ja sam neke slike bacila, a one gde sam sa porodicom, to sam sačuvala. Rekla sam mu da ispada da je ljubomoran na moje poklone. Kao što sam rekla, neke poklone sam ostavila, slike gde sam sa Filipom, to sam ostavila tamo - kazala je Teodora.

- Teodora, uvek te poremete majčine reči, rasplačeš se a ništa ne menjaš. Čisto da znaš, pojedini fanovi Bebice i tebe, pišu da ti je majka ku*va...- rekao je voditelj.

- Teško mi je sad, sad mi je baš teško zbog tih reči - rekla je Teodora.

- Kako reaguješ na poklone koje si dobila od Filipove i tvoje fan grupe? - upitao je voditelj.

- Hvala im jer su se potrudili. Napisano je i na nekim poklonima da je moja mama učestvovala i u tim poklonima. Ovima što mi pljuju majku, nemaju šta da mi šalju poklone - rekla je Teodora.

- Što ste se posvađali u ranim jutarnim časovima? - upitao je voditelj.

- Jer mi je prebacio da mi se ne dopada njegovo rođendansko iznenađenje, rekao je da mi se videlo na faci da se nisam obradovala iskreno - kazala je Teodora.

- Šta misliš na to što te njena porodica malo-malo prijavljuje policiji? - upitao je voditelj.

- Ne znam šta bih rekao na to - rekao je Bebica.

- Asmine, šta se desilo jutros - pitao je Milan.

- Želim da pozdravim njenu mamu Slavicu, vidiš, jadna žena šalje svima nama poklone. Jutros je bila svađa od šest ujutru do osam ujutru...Neki pokreti ispod pokrivača, mene je Maja pitala: "s kim šapućeš", rekao sam joj da nisam ja, nego da se Bebica i Teodora svađaju. Mi sve što kažemo ispadamo budale! Nju ne zanima ni Filip, a ni Bebica. Ti kao muškarac treba da vidiš da je nesrećna pored tebe, a ti ako ne želiš Teodora, mi tebi ne možemo da pomognemo - rekao je Asmin.

- Da ti kažem, ti nju maltretiraš konstantno. Da mi je dete, ne znam šta bih uradila. Čulo se pljeskanje, ona je u jednom trenutku viknula: "Aaa", rekla je: "ostaće mi na licu, šta radiš". Ne pričam o poklonima, pričam o jutru. Nakon svake emisije ide maltret. Mene ne intresuje ko je podrška, mi kolicina koja tako komentarišemo smo dobili poklone - rekla je Kačavenda.

- Ja sam baš Teodoru i Bebicu pitala: "šta se to čulo", Viktor i ja smo čuli u subotu kao da su bili udarci. Utihnula je u jednom trenutku i to se ponavljalo, trajalo je više od pola sata - rekla je Mina.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Đukiću, kako bi prokomentarisao odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Da li si čuo koliko poklona je Teodora dobila od vaše podrške? - upitao je voditelj.

- Neprijatno mi je i mučno da slušam to, iskreno. Meni je krivo ako Teodora ima neke neprijatne situacije. Teodora ima svađe sa Bebicom, ali ona sama nastavlja taj odnos. Kad se ja ne pominjem, deluje mi kao da dobro funkcionišu u tom odnosu, S nama se desilo šta se desilo. Snosimo odgovornost i ona i ja, ali se ona pomirila sa njim to je njena odluka i ona sama zna što je donela određene odluke - kazao je Filip.

- Filipe, ja mislim da ti možeš da je izvučeš iz problema, samo da staneš iza je, jer Teodora trpi torturu zbog tebe od strane Bebice, odnosno zbog svega što je bilo sa vama - kazao je Asmin.

- Ona nije morala da se miri sa njim. Što je morala da se pomiri sa njim?! - upitao je Filip.

- Ja bih da krenem što se tiče rođendana, neću se družiti ni komunicirati ni sa njom, ni sa Bebicom, a i ona je vređala Sofiju. Nemam potrebe da idem na rođendan kod nekoga ko vređa Sofiju. Vide ljudi da vidimo i mi da je ona nesrećna u ovom odnosu. Evo, večeras je rasprava bila, nisam mogao da spavam i slušao sam, oni samo drobe i drobe. Pre neku noć se stvarno čulo. Čuju se udarci, priča: "nemoj, ostaće mi po licu", ona je modra ustajala. Ona je nemoćna, ona ne može da izađe iz tog odnosa - rekao je Terza.

- Taman sam miran bio. Ona time zove svoje roditelje, Milan joj sada prenese za oca i poruku, knedla joj u grlu sve vreme dok se ovo priča - rekao je Ivan.

- Nema potrebe da me iko spašava, ja znam sama da se spasim - rekla je Teodora.

- Ti meni kažeš da ti je porodica najbitnija...Ja znam da je ona zumirana sve vreme, kada si ti to rekao, to je klasičan stokholmski sindrom. Svaki normalan mozak bi rekao: "hvala tata u pravu si, m*š Bebice je*em ti mamu", ona je toliko psihički ubijena da njoj mozak kaže: "ne". Koga boli ku*ac za poklone?! Sve je Asmin bio u pravu. Ovi debili daju sebi za pravo da psuju njenu majku, to je njegova ona grupa. Mi smo prihvatili činjenicu: "hajde da izdrži još četiri meseca", sada više ni to nije tema - rekao je Ivan.

- Normalno da joj nije lepo da sluša, ali su meni čudne njene reakcije. Oni su sada pričali svašta, ona je prećutala na sve to - rekao je Bebica.

- Ti se sada svađaš sa mnom, a bolje ti je da ćutiš i da se pokriješ ušima. Ja znam kako mogu da rešim ovo, sigurno ne odavde - rekla je Teodora.

Teodora Delić došla je do kreveta, te je tako ušla u sukob sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Šta se ti ku*čiš meni za stolom?! Hoćeš da pričam šta je tačno bilo - rekla je Teodora.

- Treba da pričaš i da demantuješ - reako je Bebica.

- A, tebi bitno to zbog suda?! Skloni se, ko te je*e...Šta ja da menjam?! Da ti ne pominjem šta ti reba da menjaš, menjaj ti pi*ka ti materina - rekla je Teodora.

- Čemu to psovanje, ne razumem - rekao je Bebica.

- Šta se koprcaš u krevetu i šta ustaješ 19 puta?! Ti sam sebe opravdavaš, a još se i kur*iš...40 godina si spr*ao u du*e, imaš dvoje dece i ne znaš da se ponašaš - rekla je Teodora.

Maja i Asmin udruženim snagama na Aneli

Milan Milošević dao je reč Maji Marinković u emisiji ''Pretres nedelje'', kako bi prokomentarisala sukob sa Aneli Ahmić.

- Majo, kakav je to novi haos između Aneli i tebe? - upita je voditelj.

- Ona ne može da podnese Asminov i moj odnos. Postala je nemoćna i smešna. Lažno plače i glumi da joj je teško jer ide sa Janjušem i izolaciju, a svakodnevno se sa njim grli. Stalno mi udara na traume iz detinjstva kako me je majka ostavila. Ja znam da sam za ja osobe poput Aneli gospođa. Moja majka je ozbiljna dama, koja ima ozbiljan posao, za razilu od Ahmićki, koje uriniraju ispod kišobrana i bave se crnom magijom. Ko se meni zameri, taj mora da zna neću ćutati na to. Tvrdim da je Aneli sujetna jer Asmin ima komunikaciju sa mnom kakvu ima. Njih dvoje jesu isti, ali stojim iza toga da on ima pravo kao otac da viđa svoje dete. Ahmići su familijarno bolesni. Monstruozno je da braniš ocu svog deteta, da viđa vašu ćerku. On je osuđen doživotno na propast jer mu ona ne dozvoljava da vidi svoju ćerku. Dete treba da bude prioritet. Asmin kada vređa, vređa brutalno, to jeste, ali to ne menja činjenicu da on ne može za sve da bude kriv, da se razumemo - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević podigao je nakon Maje Marinković, Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala svoj sukob sa Majom i Asminom Durdžićem.

- Šlihtala mi se, naravno uvrede. Šminkala sam se, Uroš je budio i počela je da govori naglas: "neki su izgoreli što nisu išli prvi na intervju", meni to ništa ne znači i pogledala je u mene. Ja sam joj nešto rekla, ona je počela da govori: "jadna Nora". Asmin je rekao: "hajde izj*bi ovu ženicu, izgorela je zbog nas", on je rekao: "nije moj ku*ac ratni zločinac", ja sam Maju ugasila ovde na nominacijama. Ona je uvreda sama po sebi, samo se pitam šta bi ona radila meni da je mene moja mama ostavila kao bebu i da mi se javila u 22. godini, ovde bi me unakazila i svaki dan bi mi to govorila - rekla je Aneli.

- Ja nisam kriva ako su se moji roditelji razišli kada sam imala tačno 16 meseci. Moj tata je čuvao žensko dete, ja nisam kriva za to, ona je izabrala da širi svoju vag*nu. Devojčica ima pet godina, ti si tri godine u rijalitiju - rekla je Maja.

- Moja Nora nije ostavljena, njena mama za nju radi, a nju je ostavila rođena majka, zamisli ti to?! - rekla je Aneli.

- Tvoja mama je najveći ološ koji pi*a ispod kišobrana, htela da mi nabaci oženjenog brata - rekla je Marinkovićeva.

- Je l' ovo princeza kada joj tata nabacuje Šarenima, ljubičastim i belim i da aplaudira dok se ona je*e?! On mi nije dao da odem za Bajram kući, čak me je zamolio da ostavim kofer. Da, kofer je bio naslonjen na zidu. Rekao je da želi da složim svoju garderobu u ormar, jer ima osećaj da ću ja otići...Ja sam otišla u četvrtom mesecu da napravim sve preglede da vidim da li će mi se dete roditi zdravo, kada sam saznala da će se dete roditi zdravo...Naravno da mi nije svejedno kada priča to da sam htela da abortiram Noru, pa on štiti ovu monstrumku - rekla je Aneli.

- Ona da misli o svom detetu i da voli svoje dete, ona ne bi radila neke stvari ovde, nego bi bila mirna - skočila je Maja.

- Sigurna sam da se on i Nora neće videti u skorijem periodu, želim da živi srećno sa mnom, a ne da ima tatu monstruma - grcala je Aneli.

- Jadno dete kakvu majku ima! Mene bi bilo sramota! Prljavušo jedna - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao rat njega i Maje Marinković sa Aneli Ahmić.

- Kako gledaš na svađu Maje i Aneli? - upitao je voditelj.

- Ja sam o Aneli ispričao već sve. Rešio sam da ljubav prema Nori, mom detetu, bude veća nego mržnja prema Ahmićima. Ona želi da bude Majina i moja žrtva. Skače i dere se, samo da bi je narod gledao kao žrtvu - rekao je Asmin.

- Zašto si joj dobacio to da nije tvoj pe*is ratni zločinac? - upitao je voditelj.

- Ma...izletelo mi je to. Ja sam samo besan jer moje dete odrasta bez oca. Ja sam svestan da sam osramotio svoje dete, ali Aneli nije svesna da nije dobra majka. Ona nema tri dobre stvari da navede koje je uradila za svoje dete. Aneli je kivna zbog mog odnosa sa Majom, za to ne želi da mi da da budem otac i viđam svoje dete - kazao je Asmin.

Zbog žena zaratili Asmin i Terza, puče višemesečno prijateljstvo

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević u emisiji ''Pretres nedelje'', kako bi prokomentarisala svoj sukob sa Majom Marinković.

- Sofija, šta se dešava između Maje i tebe? Nju je pogodilo to što si rekla da ne znaš po čemu je ona ostvarena, je l' tako? - upitao je voditelj.

- Dok su trajale nominacije, ona se nekom obratila i rekla je da je ostvarena. Ja sam se samo zapitala na osnovu čega je ostvarena, jer ni za sebe ne mislim da sam ostvarena, jer je za to potrebno dosta. Prokomentarisala sam to u tom trenutku. Nije mi bilo normalno to njeno ponašanje, da se penje na sto. Ako misli da Aneli nije osoba koja može da je ''upali'', kako je onda uspela da je isprovocira to te granice da se ona penja na sto i vrišti. Zbog toga sam Anel rekla da je ispela u tome da je isprovocira. Maja je mene pokušala da uvredi. Ne mogu da kažem ''Majo, svaka ti čast jer si spavala sa Filipom dva puta za veče'', ali je nisam ni vređala, kao ona mene. Ako misli da smo dobre, onda treba sve u lice da mi kaže. Jutros mi je uputila provokaciju, rekla je ''čujem da se priča o meni'', do tok trenutka nisam ni znala da je ljuta na mene - rekla je Sofija.

- Terza je rekao da i Sofija sama za sebe kaže da nije ostvarena, ali da da Maja ne može da se meri sa Sofijom jer je Maja imala dosta partnera, a pored toga, i oženjenih muškaraca sa kojima je bila - rekao je voditelj.

- Šta je taj isti Terza pričao o Maji, da se je*e napolju za crtu ko*aina? - upitao je Asmin.

- Šta je Maja pričala za tvoju porodicu? Ti ako hoćeš brani Maju, ali Sofija je moja devojka i stojim iza nje. Ti ako imaš neki video- snimak koji dokazuje nešto u vezi Sofije, samo rokaj da vidim - rekao je Terza.

- Imam ja sve to, moja prijateljica Helena zna sve o njoj - rekao je Asmin.

- Ovo što pričaš, ajde objavi, da vidim - rekao je Terza.

- Slobodno neka izbaci neko nešto. Ja znam da mrlju nikakvu nemam u svom životu - dodala je Sofija.

Karambol Asmina Durdžića i Maje Marinković sa Terzom i Sofijom Janićijević nije prestao, pa se tako orila Bela kuća.

- Ti spominješ moje dete, nije meni dete najbitnije?! Meni je moje dete, porodica i ona, oni su mi najbitniji - rekao je Terza.

- Ja te nikada neću uvrediti zbog tvoje porodice - rekao je Asmin.

- Dobro, nek njih dve rešavaju, ali ti mi se ne obraćaj - rekao je Terza.

- Ista pričao kao sa Aneli, ovo je nemoć od budale. Kada su joj stigli pokloni za Osmi mart, ona je bila u mom kompletu - urlala je Sofija.

- Hajde malo u Tetovo oko šipke - rekla je Maja.

- Ova glupača kada obuče moj komplet, moja podrška seče jer imam te slike na Instagramu već u tim kompletima - smejala se Sofija.

- Poršelina je tvoja bivša devojka - rekla je Maja.

- Ne, Slađa mu je bivša jeb*čica - rekla je Sofija.

- Evo Asmin kaže da je Helena Foks bila sa njenim prijateljem, a ona sa tim...Nje se rođena porodica odrekla - rekla je Maja.

- Nisam došao da ulazim u sukobe, svaki dinar koji uzmem idem po dete, vodim kući kod mene, svojoj porodici, bratovoj deci nosim pare. Oni neka gube pare na tučama, na spavanju, na izlaženju iz emisije - rekao je Terza.

Maja Marinković sedela je na svom krevetu, te je tom prilikom u razgovoru sa Asminom Durdžićem žestoko ponizila Sofiju i Terzu, sa kojima je imala sukob u emisiji "Pretres nedelje".

- Ako mi ne budiš motivaciju da te izvređam pošteno...Nije to taj rang, oni hoće malo kadra, pa onda povlačenje. To je meni klasa ispod, prao mi je patike za 300 dinara - rekla je Maja.

- Mogu li ja za džabe - pitao je Asmin.

- Možeš naravno - rekla je Maja.

Autor: R.L.