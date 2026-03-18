Muška svinja, kao da je u džungli odrastao: Anastasijina drugrica ogorčena na Boru Santanu, a i prijateljici zamerila što mu se stalno vraća

Imala bi svašta da joj poruči.

Helena, drugarica Anastasije Brčić, uključila se putem telefonskog poziva u emisiju "Pitam za druga" na Red televiziji. Ona je odmah na početku razgovora raspalila žestoku paljbu po Bori Santani.

- Jedna obična muška sviđa, gađanje, žene, vređanje, da je ono, da je ovo, onda ona ponovo sa njim, ja nemam na to komentar, posle svega toga, ona je opet sa njim to je po meni katastrofa. Da piješ vodu, da pljuješ ženu, to je strašno - rekla je Helena.

- Da li je istina da je ona imala nekog problematičnog dečka koji je hteo da joj baci bombu na kuću - pitali su voditelji.

- Ja ne znam šta je ona njemu pričala, ta priča mi nije poznata, sumnjam da je to istina. Nikad u životu se nije srela sa takvim muškarcem a kamoli bila sa takvim. Napolju ne bi bila sigurno. On nema pravo da priča o njenom društvu, jer nas ne poznaje, od nas bi samo mogao naučiti nešto. Ako ona to radi samo da bi opstala u rijalitiju, svaka joj čast, ja samo molim Boga da se nije zaljubila u ovog čoveka. Na moje oči bolje da ga ne dovodi, jer zna kakva sam ja. Pitala bih ja njega da li bi ćerki dozvolio da bude sa takvim čovekom, u zavisnosti od njegovog odgovora zavisi da li bih mu pukla šamar. On meni izgleda kao pećinski čovek, kao da je u džungli odrastao - navela je ona, a potom prokomentarisala Murata:

- Nju je Murat izabrao da idu u hotel, radije bih da pređe na Murata, nego da je Bora gađa, pljuje... On ima sestru, ne znam koga još ima, a to ponašanje... Mi bismo sad zaštitili Anastasiju na svaki način, jer je on bolesnik obični, pećinski čovek, svinja od muškarca, ne znam da li bih ga pljunula, a nije vredan ni da ga pljunem šta joj je sve rekao i šta joj je napravio.

Anastasijina drugarica je potom prokomentarisala i aferu vezanu za pevačicu Indiru Aradinović Indi, koju je Anastasija obelodanila.

- Ja smatram da Anastasija nema šta da laže i da izmišlja, ako je to govorio, nema šta da se brine ni oko čega. Ako će on nju slati na sud, zašto bi ona njega poštedela. Naš prijatelj Ognjen se pobrinuo za te tužbe, on je više upućen - rekla je Helena.

Ona je potom rekla šta misli o Borinom odnosu sa Urošem Stanićem.

- Gde ima dima, ima i vatre, mislim da se ne bi Uroš džabe trudio da mu Bora nije dao neki povod - zaključila je ona.

