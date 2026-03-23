NEMAJKO, OSTAVILA SI SVOJE DETE TRI GODINE: Milica Dabović žestoko demolirala Aneli i Staniju, pa otkruila kakvo mišljenje ima o Asminu

Bez zadrške u svom prepoznatljivom stilu, u emisiji 'Pitam za druga', gošća Milica Dabović je brutalno iskreno govorila o odnosu Aneli Ahmić, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Žalosno je sve što je ona radila, žalosno je što ona nije imala ni ljubav, jer kad je ljubav u pitanju ti prelaziš preko svega i nastavljaš dalje i gineš do kraja. Još su oni bili vereni. Među njima je toliki interes na kraju, njih je interes zapravo odvojio. On je ušao u avanturu sa Anitom, muvao se sa Majom, a Aneli je htela da se vrati svom bivšem mužu koji jer pe*er, koji je svašta radio - započela je Milica.

- Jel istina to što je Aneli iznosila? Bilo je to za afere, advokata, nema šta nije govorila za Asmina - upitao ju je voditelj Joca.

- Ne verujem da je istina, ali žalosno je uopšte to što je dozvolila sebi, što preti Asminu da Asmin neće videti svoje dete i da će Asmin možda ići na sud, ali ona ne veruje da on oće sud. Majko, nemajko da svoje dete ostavljaš tri godine kod kuće i ne baviš se sa njim ni kad izađeš nego putuješ sa svojim izabranikom i ne gledaš svoje dete da vodiš na put. Ja ne znam kako jedna majka može to sebi da dozvoli. Ako Stanija uđe, prvo mi nije jasno da ona uđe, da na taj nivo spušta sebe - rekla je Milica.

- Ona kaže konačno je došla kraljica da svede račune, da miševe postavi na svoje mesto - dodao je Voditelj.

- Da li postoji šansa da se ona udruži sa Aneli ili sa Majom protiv Aneli - upitala ju je voditeljka.

- To je vrlo moguće, ali meni je to katastofa ako do tog ulaska dođe. Meni je to van svake pameti. to nije njen nivo. ja ne mogu da je zamislim unutra jer se sve vrti oko nje, svi pričaju o njoj. Ona treba samo da vrti guzom, da se slika i da je boli uvo - iznela je Milica.

- Sad kad smo spomenuli Staniju, sve se nekako vrtelo oko s*ksa. Asmin se pohvalio sa punih 17 puta u danu, 13 do 17 puta. Stanija je rekla da to jeste bilo tako prvih mesec dana i da je nakon toga bio katanac, a sad se samo rado seća toga što mu je ona priuštila, taj užitak i zadovoljstvo - nadovezivali su se novinar i voditeljka.

- Dobra je duša da se seća torbi i svih onih kupovina. To joj je najvažnije i ne treba ničeg drugog da se seća. Bio joj je dobar taj Asmin, hajde da gledamo malo i realno. Ne možemo stalno da govorimo da su muškarci najgori - zaključila je Milica.

Autor: T. Mladenović