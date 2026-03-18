Karambol na sve strane! Terza pokušao da pomiri Hanu i Nerija, pa shvatio da Ružanji greši: Brate, vidim da si hladan (VIDEO)

Haos!

Hana Duvnjak pozvala je Boru Terzića Terzu, pa mu je tako prepričala svađu sa Neriom Ružanjijem, a on je uvideo da je Nerio kriv,

- Raskinuli smo pre dve nedelje, ja nisam mogla jer mi nije davao pažnje i tako. Dva dana me je spopadao, davao mi je pažnje i ljubav. I nakon tri, četiri dana je prestalo sve to što je rekao da će biti, ja sam mu rekla: "nemoj da se pomiriš sa mnom ako nećeš biti takav". Ja sam njemu zamerila ovo za tabletu, jer nisam htela da ostanem trudna. On je meni rekao tek kada je završio, a nije mogao da ga vadi na vreme, to je opet zbog njega. Prešla sam preko toga, okej, ali nije bilo okej - objašnjavala je Hana.

- Je l' se osećate kao dva stranca - pitao je Terza.

- Ne, problem je to što ja njega znam...U ponedeljak ujutru, Boginja se tu presvlači. Vidi je u gaćama, tu se sp*da i ja govorim: "preteruješ, sada mi smeta", u početku mi nije smetalo, ali je to preterao. On je stavio masku, legao i zagrlio me, Boginja kaže: "nemojte gledati, presvlačim gornji deo", a on skine masku, grli me i gleda u nju - rekla je Hana.

- Luks je to rekao kada je ona meni počela da ronda i zvonda - umešao se Nerio.

- Iskreno da ti kažem nešto, došli ste ovde, ribe, 24 sata prostor...Možda malo neko ga isprovocira, pa pogleda, ali vi ne smete sebi da dozvolite, vi imate dete - rekao je Terza.

- On je mene grlio i gleda u drugu - rekla je Hana.

- Ja sam imao masku na čelu - rekao je Nerio.

- Je l' je ti voliš - pitao je Terza.

- Da - rekao je Nerio.

- Ja vidim da si ti hladan sada, šta je tvoj problem?! Je l' vam treba pivo, šta hoćete?! Šta je problem kod vas - pitao je Terza.

- Terza, ja ne pokazujem ljubav i to, ja nemam to u sebi - rekao je Nerio.

- Nerio, ti si mnogo hladan - rekao je Terza.

- Jesam, nisam kao hladan da sam se ohladio, nego sam hladan kao osoba - rekao je Nerio.

- Pa ne možeš da kažeš, ja sam hladan za druge osobe, ali za nju (Sofija) nisam - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić