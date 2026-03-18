Bori se za ljubav i ne odustaje! Hana traži slamku spasa da bude sa Neriom, on potpuno hladan (VIDEO)

Drama!

Kako je Terza otišao od Hane Duvnjak i Nerija Ružanjija, njih dvoje su nastavili da se raspravljaju oko svog odnosa.

- Izvini, toliko puta je napolju bila situacija u kojoj si me mršnula. Ne mogu više, žao mi je - rekao je Nerio.

- Šta ne možeš, da ne budeš sa mnom - pitala je Hana.

- Ne mogu da ti dajem to...Ja kada sam to davao, ti si mene mrškala, a onda prestanem da radim, pa je to sada problem. Izvini Hana, ti si to napravila - urlao je Nerio.

- Šta sam napravila?! Ja sam u tome bila sama, nisi nas nikada zaštitio! Ja sam bila ljuta i depresivna zbog toga - rekla je Hana.

- Ti nisi imala razumevanja prema tebi i zato sam ja postao ovakav - urlao je Nerio.

- Bila sam trudna tada kada je sve to počelo, bila sam trudna - plakala je Hana.

- A kada si rodila - pitao je Nerio.

- Ti si bio još gori. Nerio, šta si radio?! Šta sam ti zamerala?! Molim te, nemoj - rekla je Hana.

- I davao ti ljubav i davao ti pažnju - rekao je Nerio.

- Znaš o čemu pričam, ja to nikada neću reći, ali kada si bio šta?! - rekla je Hana.

- Boli me ku*ac, rekla si dovoljno - rekao je Nerio.

- Što si mi se kleo sve vreme da ovo neće biti ovako, da će biti drugačije - rekla je Hana.

- Ne može drugačije, možda sam lagao sebe - rekao je Nerio.

- Onda ne možeš da budeš sa mnom zbog sebe, ti ne možeš, ti si drugačiji, ja sam ista non-stop - dramila je Hana.

Autor: Nikola Žugić