OD LJUBOMORE DO ISKRENE EMOCIJE: Asmin na sve načine pokušavao da osvoji Maju, ona krenula da spušta ručnu, pa mu dozvolila JEDNU STVAR

O njihovom odnosu će se tek pričati!

Prethodne večeri u Eliti održana je spektakularna žurka na kojoj su nastupali fantastična Sanja Maletić i Ivan Kukolj Kuki.

Međutim, od starta žurke odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića bio je propraćen od strane kako takmičara Elite tako i publika kraj malih ekrana. Pre svega, Asmin je na samom početku žurke ljubomorisao Maji te joj je skrenuo pažnju da prati svaki njen korak, te joj je prebacio i komunikaciju sa Filipom Đukićem.

Maja Marinković u nastavku večeri nije skidala osmeh sa lica, te se i veselila kao nikad do sad. U jednom momentu je privukla k sebi Boru Santanu kog je podsetila na njenu "ljubomornu epizodu" sa Filipom Carem, kada mu je baš zbog pesme "Plave oči"

Asmin je u jednom momentu zvao Maju u izolaciju i na sve moguće načine pokušao da sazna da li ona ime emocije prema njemu.

Nakon što su napustili izolaciju, njih dvoje su otišli u Belu kuću gde je Asmin davao sve od sebe kako bi osvojio Maju.

Robot Toša je tokom spektakularne žurke posetio takmičare te je razgovarao upravao sa Majom i Asminom kada je on priznao da želi da bude sa Majom.

- Znaš koje šlagere mi prodaje celo veče? Samo me ti zanimaš... Folirant - rekla je Maja.

- Ja je gledam kao druga. Ona sve živo laže što progovori - rekao je Asmin.

- Da ima ljubavi lakše sve bi bilo - zapevao je Toša.

DJ Deni je u jednom momentu na žurki pustio pesmu Stanije Dobrojević, a Maja Marinković je bez blama pevala njenu pesmu, kao da se ništa ne događa, dok je Asmin sve vreme negodovao zbog iste, a onda je Asmin Maji pevao pesmu:

- Da mi budeš ljubavnica ne bi bilo me sramota, ne bi bilo me sramota...Da me ljudi s tobom vide želeo bih više, od života više - pevao je Asmin.

- Ovo si mi poručio - pitala je Maja u čudu.

Tokom razgovora koji su imali Maja i Asmin, on je na sve moguće načine pokušao da se opravda za sve što je radio:

- Ne zanima me niko, samo ti, ozbiljno ti kažem, ali ne samo ovde, nego i napolju - rekao je Asmin.

- Ej, nikada nećeš biti sa mnom samo zato što imaš takav stav. Navikao si da imaš odmah sve, e, evo ti ku*ac - dreknula je Maja.

U jednom momentu, Asmin Durdžić je pozvao Daču Virijevića da dođe u pušionicu gde je sedeo sa Majom Marinković, te je tako preko njega pokušao da dokaže Maji da ga samo ona zanima.

- Maja i kada nije u pravu, ona je u pravu... Da meni nije Maje ovde, odavno bih ja bio napolju - rekao je Asmin.

- Dača me je danas branio, ali onako indirektno - rekla je Maja.

- Da li sam ja pokazao da mi je ona najbitnija ovde - pitao je Asmin.

- Jeste Majo, stvarno - rekao je Dača.

Njima se u jednom momentu pridružio Ivan Marinković, a Maja i on su na sve načine prozivali Asmina.

- Ti nisi normalna majke mi, mnogo je luda brate, mnogo. Maja i ja smo se čuli 10 dana pred ulazak, ja sam stajao ispred kafića, kaže ona: "Ima samo da se sprdamo, koji god muškarac da dođe, imam da se sprdam", to sam zapamtio - rekao je Ivan.

- Je l' se ona sprda sa mnom - pitao je Asmin.

- Da - rekao je Ivan.

- Nema više komunikacije sa mnom - rekao je Asmin.

- Maja je stvarno kraljica, ona vas je demolirala danas sve na igri istine. Ubila vas je danas. Ti si pobegao kao pi*ka, pa se vratio. Demolirala je celu kuću, dva pitanja je postavila - rekao je Ivan.

Nakon razgovaora u pušionici, Maja je rešila da ode da se istušira, pa je tako Asmin Durdžić krenuo za njom. Iako je pokušala u više navrata da ga istera, on nije odustajao da ostane u kupatilu.

On je sve vreme bio u kupatilu tokom njenog tuširanja, a nakon što je završila , pao je zagrljaj o kojem će se pričati.

Asmin je poželeo da legne kod Maje u krevet, što mu ona nije dopustila, pa su tako ušli u sukob nakon kog je on otvorio dušu Marinkovićevoj.

- Ma*š bre tamo, idi kod žene tamo pa njoj priča kako da se ponaša, da idete kod Karamujića - rekla je Maja.

- Hoćeš ti sa nama kod Karamujića?! Ti ćeš da budeš kum preko video poziva - našalio se Asmin.

- Ne možeš da ležiš sa mnom u krevetu - rekla je Maja.

- Samo drugarski... Ja ću da sedim, ti lezi. To je moj životni san, kunem ti se, neću te pipnuti, neću ništa dirati - rekao je Asmin.

- Hajde idi lezi u svoj krevet, ne može! - ponavljala je Maja.

- Dobro, ljubavi, nikada ne znaš šta može da se desi... Ja mogu da se odvežem. Hajde da izađemo napolje, gde god - rekao je Asmin.

- Izvini Asmine, nisam ja kriva što ti je sudbina takva, ja ti ne dajem lažnu nadu. U suštini ti si loš čovek čim možeš neke stvari da izgovoriš, ti si povezan sa najvećom bolesnicom - rekla je Maja.

- Za tobom odlepio?! Da. Ne znam kako, da me pita moj tata ja ne znam šta bih mu odgovorio. Da nije iskreno znao bih da odgovorim, ali pošto je iskreno, ne znam - rekao je Asmin.

- Šta ti se svidelo kod mene - pitala je Maja.

- Ne znam, sve! Upoznao sam mnogo devojaka kroz život, kroz posao, ali niko me nije odradio kao ti. Na tebi mi se sviđa sve: kako hodaš, kako pričaš, kako se ponašaš, kako sediš, kako jedeš, kako lakiraš nokte, kako spavaš, kako sa mnom pričaš, nema ništa što mi se na tebi ne sviđa - rekao je Asmin.

- Ccc, ti si spreman za ludnicu - rekla je Maja.

- Sve što radiš je simpatično, i kada me opsuješ, meni je to simpatično i ja to nikada nisam u životu osetio i da mi je neko pričao, ja ne bih verovao. Šta ti misliš, da bih se ja ponižavao zbog nekoga ovoliko?! Da li si ti normalna?! Ja ni najmanju sitnicu nisam opraštao, ali na tebe ne mogu da budem ljut, ne podnosim kada nemam s tobom komunikaciju - rekao je Asmin.

Autor: N.B.