Nikad veća drama Hane i Neria! Suze, svađe, raskid?! Postavila mu jedano pitanje, on ŠOKIRAO odgovorom

Tokom prošle noći u Eliti je došlo do sukoba između Hane Duvnjak i Neria Ružanjia, a njihov sukob eksalirao je u veliku svađu koja je trajala čitave noći.

Na samom početku večeri, Hana se požalila Vanji Prodanović rekavši joj da je stavila tačku na vezu sa Neriom jer ne može da toleriše njegovo ponašanje.

Nakon toga, Hana je došla u pušionicu gde se suočila sa Neriom, te je tom prilikom otkrila da Nerio često gleda Boginju dok se presvlači.

- Ja ti se kunem u sve živo što imam na ovom svetu, mene više imati nećeš. Evo ti Todićke s kojom si spavao u krevetu, evo ti Dušice koju si tešio u rehabu. Ja se ne šalim, ja imam dete s njim. Tretira me kao da sam smeće i kao da sam nebitna. Ovo je zato što je skinuo masku s očiju i gleda Boginju kako se skida gola. Filipe, on se diže dok mene grli, on skida masku i gleda u Boginju, brate, ne može - rekla je Hana.

Njihov sukob nastavljen je u i kupatilu, te je Hana otkrila Neriu šta mu sve zamera.

- Rekla sam ti apsolutno sve, osećam se odvratno, pogodilo me je tvoje ponašanje prema meni. Kada si ti to rekao, srušio mi se život, pogodilo me je kao nikada do sad. Ako ti je žao što imaš ženu, onda se makni od mene - rekla je Hana.

- Ako ti ja ne valjam ovakav kakav sam, onda se makni od mene - rekao je Nerio.

- Onda mi ti ne prilazi, tako si govorio i zadnji put, pa si mi davao sve što želim - odbrusila je Hana.

- Kad ne valjam, neću ništa...Volim te - rekao je Nerio.

- Ne ti mene ne voliš, ti mene mrziš! Boli me, zato histerišem, ja želim život s tobom, da ne moram da prelazim preko tih stvari, da me voliš, da me poštuješ, a ne da me tretiraš kao zadnje smeće - urlala je Hana.

- U pravu si, promenio sam se! Šta je bilo kada sam te spopadao, kada sam te ljubio i mazio?! Bilo je: "skloni se" - urlao je Nerio.

- A zašto je to bilo?! Zbog tvoje mame, tetke Edite, ti si ćutao, a meni si govorio da histerišem...Ti ideš svojim putem, ja svojim putem, Ariju ćeš videti kada god hoćeš, ja bih za tebe ubila i umrla, ali ti za mene ne bi - rekla je Hana.

U jednom momentu, Hana je upitala Neria da li želi da bude sa njom, na šta je on odgovorio da ona njega mora da prihvati takvog kakav je, ali pošto se njoj nije svideo odgovor on je nakon toga rekao da ne želi da bude sa njom.

Hana Duvnjak se potom obratila Bori Terziću za pomoć te mu je prepričala svađu sa Neriom Ružanjijem, a on je uvideo da je Nerio kriv,

- Raskinuli smo pre dve nedelje, ja nisam mogla jer mi nije davao pažnje i tako. Dva dana me je spopadao, davao mi je pažnje i ljubav. I nakon tri, četiri dana je prestalo sve to što je rekao da će biti, ja sam mu rekla: "nemoj da se pomiriš sa mnom ako nećeš biti takav". Ja sam njemu zamerila ovo za tabletu, jer nisam htela da ostanem trudna. On je meni rekao tek kada je završio, a nije mogao da ga vadi na vreme, to je opet zbog njega. Prešla sam preko toga, okej, ali nije bilo okej - objašnjavala je Hana.

- Je l' se osećate kao dva stranca - pitao je Terza.

- Ne, problem je to što ja njega znam...U ponedeljak ujutru, Boginja se tu presvlači. Vidi je u gaćama, tu se sp*da i ja govorim: "preteruješ, sada mi smeta", u početku mi nije smetalo, ali je to preterao. On je stavio masku, legao i zagrlio me, Boginja kaže: "nemojte gledati, presvlačim gornji deo", a on skine masku, grli me i gleda u nju - rekla je Hana.

Nakon što je Terza otišao od Hane i Neria, ona je na sve moguće načine pokušava da ga odobrovilji kako bi spasila njihov ljubavni odnos ali joj to nije polazilo za rukom.

Njihov sukob nastavljen je i u pušionici, te je Hana otkrila šta zamera Neriu najviše:

- Mene jeste sj*balo kada si mi rekao: "nisam ga izvadio na vreme", mene je sj*balo kada si gledao Boginji u si*e, kako možeš da se sprdaš u tom momentu i onda ti ja ispadnem kriva - rekla je Hana.

- Probam, ali znaš kada nešto probaš i probaš i ne uspevaš - rekao je Nerio.

- Onda me ne voliš i ne želiš da budeš sa mnom...Ti si svr*io, nisi pazio, pa si video kako sam ja odreagovala, pa si se usr*o. Poenta je da ne treba da me dovodiš u tu situaciju. Reagovao si nonšalantno dok nisam počela da plačem. Ti si hteo da mi pravimo dete, a nisi mogao da mi daš ništa. Ti hoćeš da se ispraviš, da sve što nisi mogao, da ispraviš. Ti ne možeš da počneš. Ja da sam ostala trudna, ti bi meni davao i ljubav u pažnju i sve. Je l' si ti hteo sa mnom ispočetka sve - rekla je Hana.

- Možda jesam hteo ispočetka, ali sada ne želim sve ispočetka. Mi Hana nismo više isti ljudi - rekao je Nerio.

- Ja sam trpela i pre ovoga, ali ne može da bude uvek razlog: "loša situacija". Ja nisam kriva za tu lošu situaciju napolju, ni za ovu ovde, a ti se ponašaš kao da sam ja kriva...Ti kada si se ućutao, postalo je još gore, počela je Arija da se provlači. Nisam mogla da podnesem Radu i druge žene, bilo me je strah da me ne prevariš. Bio si loš, bilo me je strah svega, nadala sam se da ćeš biti dobra prema meni, zato sam ušla, eto. Zašto si hteo sa mnom bebu opet?! - rekla je Hana.

Autor: N.B.