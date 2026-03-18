'IMALI SU S*KS, A ONA JE HTELA VEZU' Janjušev drug otkrio sve detalje odnosa njega i Kačavende, evo ko je kome prvi pisao: Pisala mu je iz Crne Gore, video je koliko je sati

Od kako se u Eliti saznalo za lljubavni odnos Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, njih dvoje su postali jedna od glavnih tema u najgledanijem rijatliju u zemlji i regionu.

O Janjušu i Kačavendi pričaju takmičari u Eliti, ali i njihovih najbliži prijatelji te svakodnevno otkrivaju nove detalje o njihovom ljubavnom odnosu.

Sada se za Pink.rs oglasio Janjušev blizak prijatelj koji nam je otkrio kako su on i Kačavenda obnovili kontakt i otkrio detalje njihovog odnosa:

- Sve je istina, Janjuš nam je sve otkrio. Ona je njega jurila, viđali su se i u jednom momentu mu je priznala da se zaljubila, te se on nakon toga distancirao, jer nije hteo vezu sa njim. - zaočeo je Janjušev drug pa je dodao:

- Kačvenda se njemu javila i zamolila ga da se vide kako bi mu se izvinila za sve sukobe koje su imali, te su krenuli da se viđaju, izlaze zajedno i nakon toga je pao s*ks. Dok je Janjuš bio u Parizu sa ćerkom, ona mu je stalno pisala iz Crne Gore, međutim kada je shvatio koliko je sati, on je to prekinuo. - rekao nam je Janjušev drug.

