JEDNO SRCE ĆE SE UVEK SETITI: Mustafina objava ostavila mnoge bez teksta, pokazao koliko je Stanija poštovala Asminovu majku (FOTO)

Mustafa Durdžić otac, aktuelnog učesnika Elite 9 i bivšeg momka Stanije Dobrojević, oglasio se juče na svom Instagramu i Staniji, kako ju je on nazvao, nesuđenoj snajki česitao rođendan na poseban način.

Ubrzo je usledio Stanijin odgovor iz Amerike, a Mustafa se tu nije zaustavio. Naime, kako deluje, on ne može da prežali što mu Stanija nije snajka.

Naime, nakon što mu je Stanija odogovorila na čestitku, Mustafa je juče na svom Fejsbuku objavio sliku cveta koje je Stanija poklonila Asminovoj majci uz opis koji je izazvao lavinu komentara:

- Neke uspomene ne traže mnogo, samo malo svetla, malo pažnje i jedno srce koje će ih se setiti. Ruža koju je Stanija poklonila Mevlidi i dalje cveta, tiho i skromno, kao da čuva trenutak koji je davno prošao. Ljubavi se promene, putevi se raziđu, ali poneka sitnica ostane da nas podseti da je nešto nekad postojalo. Ovaj mali cvet živi mirno, kao da šapuće da sve što je iskreno ostavlja trag, makar i u jednom jedinom pupoljku. - napisao je Mustafa

