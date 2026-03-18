OTKRIO ŠTA SE DESILO TOKOM ŽURKE: Uroš saznao da je neko pokušao da unese informaciju u Elitu, evo o čemu se radi (VIDEO)

Uroš Stanić je došao kod Aneli Ahmić na krevet gde su kometnarisali kako je obezbeđenje tokom noći pretreslo MIlenu Kačavendu nakon što se posumnjalo da je neko preneo informaciju iz spoljnog sveta.

- Čekaj šta je to bilo sa Kačavednom - upitala je Aneli.

- Obezbeđenje je pretreslo Kačavendi, verovatno sumnjaju da joj je neko dao neku informacuju iz spoljnog svega - rekao je Uroš.

- Ma da li me zezaš - upitala je Aneli.

- Ozbiljno ti kažem - rekao je Uroš.

UNOŠENJE INFORMACIJA IZ SPOLJNOG SVEGA STROGO KAŽNJENO Kao što je poznato unošenje informacija iz spoljnog sveta u Elitu se novčano kažnjava. Produkcija potpisuje ugovore sa svim osobama koje ulaze u Eliti, pevačima, bendovima, a kako smo došli do saznanja jedan član benda je pokušao da unese informaciju iz spoljnog sveta tokom sinoćne žurke a prema ugovoru koji su potpisali, snosiće posledice i biće kažnjeni novčanom kaznom od milion dinara.

Autor: N.B.