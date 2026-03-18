TO BI ZA NAS BILO VELIKO PONIŽENJE! Mustafa zbog Maje kivan na sina Asmina: Iskorišćava ga i manipuliše!

Asmin Durdžić prethodnih dana zaratio je sa brojnim cimerima u Beloj kući zbog Maje Marinković, koju i dalje pokušava da osvoji, uprkos tome što njegova porodica to ne podržava, jer vide da ga Maja ponižava. Durdžić je okrenuo leđa čak i Borislavu Terziću Terzi, doskorašnjem najboljem drugu, a sada je svoj sud o svemu dao njegov otac Mustafa.

Durdžić i dalje smatra da Asmin i Maja neće biti zajedno.

- Mislim da se Maja Asminu približila jos na samom pocetku Elite, ali ja mislim da njima oboma odgovara da flertuju jedno sa drugim i da se zezaju kako bi provocirali druge učesnike "Elite", a samim tim i da bi im vreme brže prolazilo. Njima to odgovara, a znaju i da gledaoci "Elite" nestrpljivo iščekuju da uđu u vezu. Ja mislim da do veze neće doći i da su oboje svesni da je najbolje da ostanu u odnosu kakav imaju sada. Mislim da oboje misle na roditelje i na Staniju. Mislim i da Asmin to namerno radi kako bi izbegao moguću vezu sa bilo kojom ženom - kaže Mustafa i nastavlja:

- Naravno, Asmin nije lud i njemu je stalo do toga šta će narod misliti o njemu i posle "Elite". Sačuvati karakter i moral u "Eliti" je velika čast za učesnika njegovog profila. Ali ukoliko ja nisam u pravu sa svojim mišljenjem, onda bi to za njega i njegovu porodicu bilo veliko poniženje. Najviše mu zameram, i tu nema opravdanja, što se svađa zbog Maje sa Kačavendom, Aneli, Terzom i ostalim ukućanima.

Smatra da njegov sin u "Eliti" treba da vodi samo svoje ratove.

- Vidim i da Maja to koristi i služi se manipulacijama, prozivajući ga u datim trenucima. Asmin treba da se svađa samo zbog sebe, a ne zbog Maje, Aneli ili bilo koga trećeg. Želim još da dodam da Asmin ne treba da se meša u odnose drugih učesnika "Elite", kao na primer Santane i Uroša, ili Maje i Aneli, ili Maje i Sofije. Ja lično želim da pozdravim sve učesnike u "Eliti", u nadi da ću se sa mnogima još videti i pozdraviti - zaključio je on.

Autor: D. T.