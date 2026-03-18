VANJA NA APARTIMA: Evo sa kim se Janjuš danas opustio (VIDEO)

Nekad ga zvao sinom, a sad mu ugađa pred devojkom.
Tokom sastanka za crnim stolom u 'Eliti 9', dok su učesnici vodili ozbiljne razgovore i raspravljali se, jedna scena u drugom planu potpuno je ukrala pažnju.
Naime, Uroš Stanić je u jednom momentu ustao i pridružio se novom ljubavnom paru Vanji Živić i Marku Janjuševiću Janjušu.
Uroš je počeo da masira noge janjušu, potpuno posvećen dok je Janjuševa devojka ležala poviše njih i sve pomsatrala.
Da li je u pitanju prijateljstvo, navika iz prošlosrti ili samo Uroševa emocija prema Janjušu?
Podsetimo, u sezoni 'Elita 7', odnos Uroša i Janjuša je bio strogo ''porodičan'' , gde je Janjuš Uroša nazivao svojim ''sinom'' i brinuo se o njemu.
Autor: T. Mladenović