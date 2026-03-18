Nije mogao da mi se di*ne, popio sam tabletu: Kačavenda postala Janjušev otirač! Ponizio je kao nikada, ona pokušala da se opere: Ljubili smo se DVA I PO SATA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bora Santana i Filip Đukić osnovali su "Elitni sud", pa su tako počeli sa predmetom, tačnije, odnosom Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende.

- Krećemo sa predmetom broj dva. Pred višim elitnim sudom, u kom presedava sudija Aneli Ahmić, ovde sam i ja, baba tužbić, u svojstvu elitnog javnog tužioca, odnosno lice koje zastupa interese Bele kuće, kao i elitnog društva koji u njoj živi. Na štetu oštećene Milene Kačavende, žene u najboljim godinama koja je ušla u šestu deceniju života, a izgleda kao da je u četvrtoj deceniji, gde mogu mnoge žene da joj pozavide. Marko Janjušević je izneo u pabu tvrdnje da je imao odnose sa oštećenom Milenom, prvi put tri puta, kasnije je izjavio da je bilo neverovatnih devet puta, za jednu noć u dva navrata, gde je drugi put, kako navodi, bilo žešće. On tvrdi da je imao video poziv sa njim i još dvojicom ukućana, Asminom i Anđelom, u kontinuitetu, jedno za drugim. Oštećena Milena izjavila je da je to bio emotivan odnos, a zbog nesporazuma i Milenine igre reči, zapravo je došlo do Markovog priznanja, koje nije bilo u planu. Saznanje da je njihovu rajnu otkrila drugaricama, između ostalog i Vanji Živić, odlučio je da sve prizna javno - pročitala je Rada.

- Sudija, ja ću odgovarati iskreno, na sudu se mora pričati samo istina. Mene ništa nije navelo, naveli su me drugi. Žena me je navela sa njenom rečenicom: "da znaš da sam ja sve rekla", tako da sam ja tada rekao: "šta si sve rekla?", ja sam pitao: "kada se sve zna, je l' se zna i za se*s". Pre toga su se dešavale stvari na intervjuu, stvari koje su bile: "šta to oni tebe drže u šaci", pa sam skontao. Draga poroto, sudijo i glavni tužioče, sebe ne smatram krivim nijedne sekunde - rekao je Janjuš.

- Janjuše da li si se plašio da može da iznese nešto gore ili si je preduhitrio - pitao je Đukić.

- Gore ne postoji u našem odnosu, a ne plašim se nikoga i da li će neko da iznese nešto - rekao je Janjuš.

- Da li se osećate vi iskorišćeno, se*sualno iskorišćeno ili kako već - pitala je Aneli.

- Ne osećam se tako, ne slažem se sa konstatacijom učesnikom onoga što pominju, kao lažna nada. Iskrena da budem, to je bilo i moje pitanje za njega. U više navrata je rečeno da ga Dača i ja držimo u šaci ili se odnosi na intervju - rekla je Kačavenda.

- Samo poslednje pitanje od voditeljke u Šiša baru, gde sam prvo ili drugo pitanje dobio: "kako reaguješ na to da se ceo dan priča o tebi i da čuvaju veliku tajnu za tebe", ne mogu tačno da citiram, ali kao da vas dvoje držite mene u nekoj šaci - rekao je Janjuš.

- Ti si jedan ku*ac od rijaliti igrača, ako ti sada kažeš da je tebe voditelj uspeo da "nasanka" - rekla je Kačavenda.

- Tebi da nije Đedovića bilo, pokazala bi se kao obična prof*knjača, kao što i jesi. Ti sa 50 godina nemaš tri grama mozga - rekao je Janjuš.

- Kako se osećate kao žena, majka, kada vas je izdao muškarac prema kom ste imali emocije - pitao je Santana.

- On govori kao da hoće sukob sa mnom. Ne, ti si muška ku*va, a ja prof*knjača nisam i nisam nikada bila. Gospodin je dve nedelje pre toga peckao sve vreme. Kada je rekao za poruke, on se tada priključio Asminu i Anđelu, koji su slagali, da mene zajedno gaze. Došla sam na intervju gde je Ivana rekla da je on rekao da sam ja laka žena s kojom može da bude bilo ko...Ja sam Dači rekla da postoji nešto što ne zna, razmišljala sam da li da kažem, ne misleći da će da kaže za se*sualne odnose - rekla je Kačavenda.

- Ti si toliko smešna, kakva je ovo manipulacija?! Šta si ti mislila da ću da kažem?! Šta si planirala da ćeš da kažeš - urlao je Janjuš.

- Ja sam rekla da je između nas postojao neki emotivni odnos i rekla sam da je naš odnos bio spontan - rekla je Milena.

- Posle terase smo prešli u dnevnu, a posle dnevne u spavaću... - smejao se Janjuš.

- Da li vam je glumio kao: "Jao, šta je ovo" - pitala je Aneli.

- Bili smo na terasi, popili smo bukvalno po jedno piće, ja sam sela kod njega u krilo. Mi kada smo se videli, to je kliknulo. Ljubili smo se dva i po sata...Čisto grljenje, ljubljenje i maženje za dva i po sata - rekla je Kačavenda.

- Da li si u ta dva navrata vašeg se*sa osetio ljubav, strast ili nešto ili si osetio osvetu - pitao je Bora.

- Nisam osetio tu privlačnost, a ni da se osvetim...Nije mogao da mi se digne, morao sam tabletu da popijem...Ti si najgora žena koja je ušla u ovaj rijaliti, najveće go*no koje je ušlo u rijalitzi, smeće jedno- rekao je Janjuš.

- E ovako, shodno tome da smo saznali da smo imali se*s, gospodine Janjuševiću, vama će vozačka dozvola biti oduzeta, moraćete učiti ispočetka znakove. Moraćete platiti porez i moraće kartice da vam budu u funkciji, isto tako je dotična osuđena za jednu stvar, da joj se oduzme telefon i doživotna zabrana korišćenja telefona - rekla je Aneli, kao sudija.

- Ova Janjuševa reakcija i vas dvoje, vaše reakcije, Janjuš kada se svađao sa mnom isto me je ovako ponižavao i vređao, pa je ponovo bio sa mnom. Milena, tvoj osmeh govori više od hiljadu reči, ti si zaljubljena. Vaš odnos će se nastaviti i napolju - rekla je Aneli.

- Nikada! - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić