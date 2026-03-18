Izgleda kao Las Vegas! Svi komentarišu izgled Milene Kačavende, a malo ko zna koliko godina ima: Kada vidite brojku, pašće vam vilica

O Mileni Kačavendi prethodnih nekoliko nedelja bruji domaća javnost zbog odnosa sa Janjušem, a s obzirom na to da je mnogi hvale zbog fizičkog izgleda, zapravo malo ko zna koliko godina zapravo Kačavenda ima!

Milena Kačavenda prvi put u javnosti se pojavila 2023. godine, kada je javno zastupala svoju drugaricu Anu Ćurčić, koja je se nešto kasnije javno i odrekla i tom prilikom je žestoko isprozivala, a na njene prozivke, Milena je odgovorila potpunim raskrinkavanjem u "Eliti 7", kada je zvanično prvi put postala učesnica rijalitija.

Kačavenda je u javnosti poznata kao žena koja nema dlake na jeziku i kao jedan od glavnih strahova i trepeta za sve ostale učesnike rijalitija, o čemu su u više navrata govorili. Poznato je da je Milena bila u braku sa Srđanom Kačavendom, od kog se razvela, a iz tog braka ona ima dvoje dece, dva sina, Lazara i Mateju.

Opšte je poznato da Milenu često umeju da komentarišu kao jednu od najzgodnijih učesnica Elite, s obzirom na to da je dosta starija od pojedinih cimerki, ali zato, malo ko zna koje je Milena zapravo godište, tačnije, koliko Milena ima godina - 49 godina!

Kačavenda je, naime, rođena 05. decembra 1976. godine u Beogradu , a pohađala je osnovnu školu na Bežanijskoj kosi. Bavila se košarkom, a pričala da je stasavajući u srpskoj prestonici u izazovno vreme upoznala mnoge „opasne momke“, da se sa nekima od njih družila, a da je i sada sa mnogima u dobrim odnosima.

Autor: Nikola Žugić