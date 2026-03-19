Ponavlja se isti scenario! Maja se na isti način brani od afere sa Anđelom, kao nekad od Filipa! Aneli i Ivan sve shvatili (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković.

Tvrdila si da nisi bila sa Filipom i ispostavilo se da nisi bila sa Anđelom, kako da ti verujemo sad za Anđela?

- Ja sam Filipu rekla da nije džentlmetski. Ako u spoljnom svetu dvoje imaju intimu, ne znam zašto bi neko treći znao. Za mene se zna da nisam neko ko druka i priča. Da sam pričala pola estrade bi bilo u razvodu. Anđelo i ja smo radili zajedno na Lasti. Nikad se nakon toga nismo sreli u spoljnom svetu, bile su samo poruke o kojim smo pričali. Nikad ništa nismo imali. Moj život je transparentan osam godina. Filip me doveo u situaciju da ja priznam, ne krivim tu Anitu. Ako nisam pričala, kao da nisam s*ks imala. Za Anđela nije istina, meni je bitno da ja znam - rekla je Maja.

- Dača priča, ja kažem da se nisam poverila. U sedmici sam sumnjala, imala sam i zbog čega, muvali su se. Ja sada to ne mislim, oni znaju šta su radili - rekla je Anita.

- Ja verujem da su bili zajedno, tako je pričala i za Filipa - rekla je Aneli.

- Kojoj ženi bi odgovaralo da ustane i da se hvali?! Svako ko tvrdi to boiće tužen. Svi vide kakav odnos imamo Anđelo i ja ovde. Njihove teorije padaju u vodu jer se vidi kakav odnos Anđelo i ja imamo ovde - rekla je Maja.

- Ona se sama hvali sa tim, sama je kriva. Anđelo nju štiti kao ženu i nikad ne bi odrukao. Moje mišljenje je da Maju nije samo onaj koji nije pitao. Sutlijašu jedan sedi na mesto - rekla je Aneli.

- Samo joj fali korpa sa cveće, prava vašarska ženturača. Ti si prljava! Ja je razumem, nemoćna je - rekla je Maja.

- Mislim da jesu. Maja njega toliko ističe, a on nju ne. Anđelo sada ćuti dok Aneli tvrdi i ne sme njoj da kaže ništa. Ovde Maja štiti Anđela, a ne on Maju. Anđelo nikad ne govori da je Maja kraljica, a Maja ima potrebu da njega stalno uzdiže i tako mu govori da ćuti - rekao je Ivan.

- Ja sam čula da je Anđelo jako dobar u tim stvarima - rekla je Maja.

- Ima pravo svako da misli. Ja verujem da Anita i dan danas misli da sam ja bio sa Majom - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

