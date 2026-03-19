DOŽIVEO POMRAČENJE NAKON ŠTO JE PROVALJEN: Luka besni jer ga je Dača raskrinkao da gleda Aneli, on pokušao da se opravda pa uradio na nju (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao novo pitanje za Daču Virijevića:

- Sinoć si provalio Luku kako je gledao Aneli u ogledalu, a onda kada se pojavila Anita promenio pogled?

- Sada će svi da kažu da ja lažem. On je gledao u ogledalu Aneli, a onda kada se Anita pojavila on pobegao. Ja sam mu rekao da je folirant, i Aneli je to primetila, a Luka kada vidi Anitu, on beži - rekao je Dača.

- Ja sam posledni došao na žurku, čekao sam Anitu do poslednjeg trentutka kod rehaba. Na podeli budžeta kada je Anita ušla ja sam otrčao da kupim pivo, a ona je uzela pare - rekao je Luka.

- Jao...Gledao si me u ogledalo - dodala je Aneli.

- Sve je Anita u pravu, sve što je rekla je istina, smrdiš - rekao je Luka.

- Ova njegova mene provocira, ona gleda u mene sve vreme, neprijatno mi je. Kod drveta sam opisala sve. On je mene gledao i videla sam kraičkom oka. Ja njega nisam htela da pogledamte sam pratila šta je bilo. On je mislio da Anita neće doći, a u strahu gleda ka vratima. On mene gleda sve vreme, ali dobro videće se sve - rekla je Aneli.

- U diskotesci, LUka nijje pogledao Aneli, ja sam sedeo kraj ruleta. Meni je dosta svega, Sofija je meni rekla da Aneli pravi priču jer je nebitna, ja se kunem u Nou - rekao je Luka.

- To je laž - dodao je Dača.

- Ovo je strašno, dajte nam poligraf molim vas - rekla je Aneli.

- Sad je Luka sve rekao, da je pričao o Aneli da smrdi, i da je iznosio sve o njoj - rekao je Dača.

- Sve je jasno - dodala je Aneli.

- Anita je govorila Luki šta sve da govori. Luka gazi sve ljude koji su dobri sa Aneli - dodao je Dača.

- Ona kada bude lagala, lagaću i ja - vikao je Dača-

- Ja ne verujem nikome ništa, on je speletkara mala sve priča kako mu odgovara - govorila je Anita.

- Pitanje je sve reklo "Dačo provalio si Luku" - rekao je Dača.

