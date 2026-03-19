NOĆAS JE GOREO BALKAN! Učesnici likuju jer je Milenina maska svetice pala zbog Janjuša, Maja uspela u nameri da RAZBUCA prijateljstvo Asmina i Terze, pa ušla u verbalni KLINČ sa Aneli!

Sreda je dan rezervisan za emisiju ''Pitanja gledalaca'', te je voditelj Milan Milošević postavljao pitanja na koja su gledaoci najgledanijeg rijalitija svih vremena ''Elite 9'', želeli da čuju odgovore.

Milena Kačavendan odgovorila je na pitanje koje se ticalo odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem, te je u naišla na osude učesnika Elite, a jedan od onih koji je negativno prokomentarisao bio Anđelo Ranković.

- Ti se buniš i napadaš čoveka da te izdao, a sama si sve potencirala. Dača je ušao u pab pre Igre istine i rekao je: "Moje mišljenje od svega ovoga je da su Janjuš i Milena imali nešto više od drugarstava, a manje od veze", pa šta može da bude - rekao je Anđelo.

Bivši prijatelj Milene Kačavende, Nenad Macanović Bebica, žestoko je udario na njen moral, ističući da je nakon priznanja da je bila intimna sa Markom Janjuševićem Janjušem dotakla samo dno.

- Ja ne znam ko je u kući potencirao priču za njih dvoje, Dača i Kačavenda su prvi peckali, a da kažemo iskreno Dača je rekao to prvi, on je rekao na intervjuu da može da zgazi Janjuša, a Janjuš je reko samo za prepiske. Sve je Kačavenda sama pričala - dodao je Bebica.

- Moram da kažem da sam ja danas u radio otišla normalno, a on je danas pričao o budalaštinama i gadostima - rekla je MIlena.

Jovana Tomić Matora takođe nije štedela Milenu Kačavendu, te je iskazala uverenje da joj prija što svi bruje o njenom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milena je sebe ukanalila, a svojim ponašanjem je svima stavila do znanja da joj je do ja*a što se priča o tome, a u emisijama ju je blam što se priča zbog njenih sinova. Ne treba da te zanima šta ko priča, pogotovo Janjuš za kamagru,a ovamo se priča da su se ljubili dva sata. Danas su pitali Janjuša da li bi ponovio se*s sa njom i svima je jasno šta je odgovorio - rekla je Matora.

Maja Marinković dala je sve od sebe da u potpunosti razbuca prijateljstvo Asmina Durdžića i Borislava Terzića Terze.

- Smatram da Terza nije Asminov prijatelj. Terzin jedini prijatelj je kadar. On je ovde potrčko i samo gleda da zauzme stranu. Oni ni sami sebi nisu prijatelji. Sofija mu je izvređala dete, pa je stavio nju kao prioritet. To je lažno prijateljstvo! Ja ni sa kim loptu neću spuštati do kraja, svakome ću u brk sve sasuti. On muva mene, ja se ne muvam sa njim - rekla je Maja.

Maja Marinković i Aneli Ahmić svakodnevno jedna drugu ''počaste'' uvredama, te tako ni noćas nisu izbegle konflikt, a mnogi su stekli uverenje da se njihova netrpeljivost u poslednje vreme podgrejala zbog Asmina Durdžića.

- To sam i ja rekao, u smislu jadno dete koje raste bez roditelja dok su ovde,. a šta je Maja Mislila pitajte nju - kazao je Asmin.

- Tuga, čemer, jad, dete pored živih roditelja dete raste samo, rođendane slavi sama - rekla je Maja.

- Smeće raspalo, sram te bilo, svoje dete nazivaš jadnim, jadna je ova što je ovakav monstrum, jadnici - govorila je Aneli.

Autor: S.Z.