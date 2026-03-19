LETEĆE PERJE! Stanija progovorila o susretu sa Asminom i Majom u ELITI, pa otkrila da očekuje izvinjenje od Aneli: Ovu priču sam ja napravila!

Stanija Dobrojević sletela je danas na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, a govorila je o ulasku u Elitu 9, susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

Na samom početku intervjua, Stanija je otkrila kako je proslavila rođendan u Americi.

- Rođendan još uvek traje, tek ću da proslavim sa porodicom za vikend, imala sam žurku u Majamiju, jako sam umorna. Jedno veče sam jako slavila. Kad kažem ljudima koliko imam godina oni misle da se šalim. Ako se osvrnem na prošle tri godine i na moj veliki emotivni promašaj, tu sam dosta naučila da moram da držim granice i standarde i da ne verujem svemu, da sve dobro proverim. Ja kad se zaljubim ja odlepim, ja to u svojoj glavi idealizujem.

Stanija ističe da nikada nije imala momka Amerikanca.

- Preko 20 godina radim u Americi, nikad nisam imala momka Amerikanca. Platim večeru pa pobegnem glavom bez obzira. Bila sam na par dejtova, tad sam počela da pišem sa Asminom i nastavila sa njim. Možda treba da se opametim i odustanem. Imala sam momka Rusa koji je žive o u Americi.

O ulasku u Elitu 9

- Mi smo u pregovorima, ako se lepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vreme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

O susretu sa Asminom

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gde joj je mesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Ceo naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo želela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on ume da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, videćemo - rekla je ona, pa nastavila:

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presečem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Verenički prsten sam zadržala, lep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam.

Stanija je progovorila i o Aneli Ahmić i istakla je da očekuje od nje da joj se izvini.

- Verovala sam u te priče, ali sam držala njegovu stranu. Sad kako ide tok rijalitija, on pokazuje drugu stranu karaktera koju ja nisam videla, bila sam slepa u ljubavi. Ne očekujem da mi se Aneli izvini, ali bi bilo ljudski. I tu sam dosta trpela, ali je bila povređena, mogu da razumem. Asmin kad se udružilo sa Đedovićem, počele su priče o mom bratu. Baš ružno, on nije deo rijalitija.

Mustafa je na mrežama čestitao Staniji rođendan, a starleta je pričala i na tu temu.

- On me voli, i Asminova majka. Život piše ovakve scenarije, roditelji ne treba da se mešaju. Ne znam da li je Mustafa upućen kakva sam na jeziku? Rekla sam mu da bude miran i da mi nije meta.

Sa majkom ne priča

Stanija je priznala da je majka ljuta na nju jer ulazi u Elitu.

- Moja majka ne priča sa mnom već par dana, ona ovo ne podržava, meni treba da se poštuju neke odluke jer nisam mala. Ja sam joj rekla da poštuje i da ja idem. Njima je moj ulazak u rijaliti uvek bio stres.

Autor: M.K.