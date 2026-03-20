Jedva čekam da Stanija uđe, on će zanemeti! Asminova majka šokirana njegovim ponašanjem: Maja loše utiče na njega! (VIDEO)

Neće više da ćuti!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda uključili su majku Asmina Durdžića, Mevlidu koja je na samom startu prokomentarisala sukob svog sina sa Milenom Kačavendom.

- Ta tema mi je najteža... Ja Milenu stvarno gotivim i draga mi je, toliko mi je stresno zašto je to došlo između njih. Ja ne znam šta on poseduje, ali garantujem da nije znao značenje te reči. Ja njega ne branim za nešto gde on nije u pravu. Ja njega ne prepoznajem! Da li je Maja što imaju takav odnos, pa je on pogubljen... Ja nemam društvene mreže, malo sam pratila. Sad je bio post, pa sam manje i gledala.

Ubeđena da Maja Marinković loše utiče na Asmina.

- Ja mislim da Maja loše utiče na njega. Ja mislim da on nije zaljubljen u Maju, nego ga radi što ona njega odbija. Ja ne bih Maju komentarisala, nisu oni jedno za drugo. I da se zaljube i da stupe u vezu, nisu jedno za drugo. Ja nemam ništa protiv Maje, samo oni ne mogu funkcionisati. Maja je kriva za problem sa Terzom. On nije trebao ulaziti u tu diskusiju.

Ne dopada joj se Majino spominjanje Nore, ćerke Asmina i Aneli.

- Maja ne bi trebala da uzima u usta dete, to nije deo rijalitija! Nema detata i osoba na svetu koja se više pominje nego Nora. To su Aneli i Asmin dozvolili. Zašto se ne spominje Anitino i druga deca? Koji je to razlog? Njih dvoje imaju pravo, ali ne bi trebali dozvoliti drugim učesnicima da spominju dete. Ja njega samo ne razumem za ovo sa Majom. Ne mogu da verujem da se toliko ponižava!

Jedva čeka ulazak bive snaje Stanije Dobrojević u Elitu 9.

- Čujem da će Stanija da uđe i ja to jedva čekam. Ako Stanija uđe i kad se pojavi mislim da će Asmin ostati i bez daha i bez vida i bez svega.

Prokomentarisala je prijateljstvo Maje i Stanije.

- Ja ne znam kakve su one prijateljice bile. Stanija nikad neće stati uz Aneli, jer je Aneli nju puno vređala, a Stanija nije nikoga. I kad je bila u studiju, kad je rekla nešto za Noru.

Autor: A.Anđić