Unakazila se, htela je da ljudi vide da nije za star gvožđe: Totalno uništenje Milene Kačavende, ona se digla kao feniks iz pepela i najavila HAOS! (VIDEO)

Odlučila da uzvrati istom merom!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" komentarisalo se ponašanje Milene Kačavende nakon saznanja da je imala intimne odnose sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Mislim da se zbog ovoga što se Vanja zbližila sa Janjušem to rekla iz neke bojaznosti - rekao je Luka.

- Janjuš i ja smo imali samo neki poljubac, ali njena reakcija je bila burna i kočilo je sve. Imamo Vanju koja je tad bila sve okej sa mnom i videla je celu situaciju između Janjuša i mene, ali joj je sve prenosila. Ja sam sve znala, ali mi je bilo zanimljivo. Meni je njena reakcija bila prezanimljiva. Krenuo je konflikt sa alkoholom. On se ponašao kao deda, ja kad sednem pored njega on mi kaže: "Jao, nemoj Kačavenda da nas vidi" - govorila je Jakšićka.

- Milena se ove unakazila, više nema argumenata nikome ništa da kaže. Ona je u detalje pričala kakav je to s*ks umesto da kaže: "Beži". Ona je posle radija išla od čoveka do čoveka da se pravda. Žena ide i traži utehu. Neka kaže da jeste ili neka ne spominje. Ona kao da hoće o ovome da se priča. Ona se iskompleksirala. Trebalo je ljudi da vide da je ona poželjna, da može da zavede i da nije za staro gvožđe - dodao je Sale Luks.

- Nisam nikome mužba maznula. Sama sebe sam dovela u zabludu i ko me j*be. Kredibilitet ću uvek da imam. Bolje da ćutite jer ću sve redom da vas gazim - rekla je Kačavenda.

- Svi te štedimo ovde, cela nedelje sam te štedela - dodala je Aleksandra.

- Žene da, muškarci ne - rekla je Kačavenda.

- Kako bi Milena reagovala da se nama dešava? Ona bi mene unakazila kao što je uradila meni za poljubac sa njim. Ja ne želim to. Nisi smela da izneseš tako nešto, a došla si s namerom u pab da kažeđ da si sve rekla i da će biti tema u ponedeljak - govorila je Jakšićka.

- Ja sam mislila da je on iskren kad je pričao da menja svoj način života, a ustvari je svačiju porodicu upoznavao. Ovde sam saznala da se Aneli javljao, ovde sam saznala za Saru, za Draganu... Nije se tema za Draganu vodila, isticao ju je i uvek sam mislila da su oni bili u vezi - nastavila je Milena.

Autor: A. Nikolić