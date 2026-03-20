Asmin potpuno okrenuo leđa Staniji, Kačavenda prolila GORKE SUZE, POTUČENA DO KOLENA! Maja urnisala Sofiju, a Aneli 'srušila Sneška' Luki i Aniti!

Noć je bila veoma burna.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emsijia "Gledanje snimaka" u kojoj su se mnoge teme poreknule, a mnogi odnosi poremetili.

Stanija glavna tema, Asmin joj potpuno okrenuo leđa zbog Maje

Na samom početku emisije Asmin je pričao o Stanijinom odnosu sa Majom, dok su njih dvoje bili zajedno.

- Mislim da me je Anastasija nešto pitala, mada sam pričao istinu i kako je bilo. Kada sam stavio taj post, ona je bila na naslovnoj, a ja nisam znao kako se to menja...Ne znam kako može da predoseti kada nisam planirao tada ni da uđem, mada moguće. Maja kao devojka, ona je top, svaki muškarac koji bi rekao da ne izgleda dobro, slagao bi, ali ja nisam imao lošu nameru. Nije to bilo ogovaranje, samo je bila Igra istine...Kada sam hteo da vidim te slike, nisam hteo da vidim Maju, jer sam hteo da vidim kako to izgleda na jednoj devojki koja izgleda kao Maja. U dva ujutru je ponovo nešto poludela, pa mi je to prebacila što sam hteo da vidim sliku - rekao je Asmin.

- Je l' te je ispitivala za Maju, je l' ti je pričala da je Maja bila s njenim momcima - pitala je Ivana.

- Ona je govorila to za Marka Markovića, nije mi rekla da joj krade momke, nego da joj je otvorila oči. Da je meni Stanija predstavila Maju kao drugaricu, mislim, one su se čule šest ili sedam puta za dve godine koliko smo bili zajedno - rekao je Durdžić.

- Kojoj bolje stoje kompletići - pitala je voditeljka.

- Kome bolje stoji?! Stanija je zgodna devojka, Maji stoji top, Staniju nisam video u tom kompletiću uživo - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić pitala je Maju Marinković da prokomentariše snimak koji je emotivan, a radi se o njenom razgovoru sa Asminom Durdžićem o Staniji Dobrojević.

- Moram da stanem na Stanijinu stranu. Nisi lojalan u vezi. Volela bih da mi Stanija pošalje kompletiće za Uskrs, baš mi se sviđaju, pogotovo kombinezoni. On nije lojalan u vezi, ako si sa nekom devojkom toliko dugo i tražiš slike njene drugarice, pa ja bih prva napravila scenu i meni to nije normalno i prirodno - rekla je Maja.

- Da li misliš da si mu se ranije dopala? - pitala je voditeljka.

- Da, žena to oseti. Rekao mi je da mi je lajkovao slike ranije. Ne može da mi oda utisak lojalnog muškarca. Stanija je top riba, nemam zamerku za nju, a neko sam ko svaku sitnicu primeti. Ako pored takve žene koja je bomba imaš potrebu da tražiš nešto sa strane... Ako ti takva žena ne odgovara onda sa njom nisi u vezi - pričala je Marinkovićeva.

- One misle da je dovoljno samo da si top riba - dodao je Asmin.

- On je ovde ušao kao zauzet muškarac, pričao da se bori za njihovu vezu i pao je na testu. Nije prevara samo načinizi neki korak, nego se po postupcima vidi da li ti je stalo do nekog ili ne - dodala je Maja.

- Ja bih sa njom prekinuo i napolju. Ona ima neki čudan mozak. Dva dana pred moj ulazak okačila je klipove gde se ljubaka sa bivšim momcima. Ona je mene tu slagala za glupost. Htela je reklamu da napravi za sebe, a mene je slagala za glupost - rekao je Durdžić.

- Ja sutra kad bih ušla u vezu sa muškarcem to bi bila kataklizma, dovoljno mi je da su žene sa kojima je bio pod istim krovom. Ja zato biram da ovaj put budem pametnija. Ne dopada mi se što nakon svega priča takve stvari - govorila je Marinkovićeva.

U toku emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je klip na kom se vidi Asmin kako priča o Maji Marinković.

- Istu je stvar pričao i za mene i lagao je. Ništa mu ne verujem što priča. Maja je naručila kompletiće, ja bih onda trebaala da dobijem šleper kompletića - rekla je Aneli.

- On kaže da je bio na testu zbog tebe - rekla je voditeljka.

- Kako je on bio na testu zbog mene , kada je izljubomorisala na Maju - nije jasno Aneli.

- I ja bih ljubomorisala da je tražio da vidi moje slike - dobacila je Maja.

- Ako si ti finansijski obezbedio Staniju , kao bizmismen, rekao si ja sam uložio pare hajde da vidim kompletiće. Godinu dana nisu imali s*ks, poslala ga je da vidi u kakvom je sa mnom odnsu - iznela je Aneli.

- Ko će mene da stavlja na test. Nisam ja fićfirić da mene neko šalje - iznervirano će Asmin.

- To nije džentlmenski da pričaš ako si joj finansijski pomogao. Nisi u pravu. Ja pričam šta ja hoću. Da nije bilo Stanije ne biilo ni tebe ni tvoje žene - dodala je Maja.

- Nisam rekao da sam finansuirao Staniju, dao sam samo deo, ako izađem pomagaću joj, ja sam joj našao i veze. Ja nisam ničiji ker. Što Stanija nije raskinula sa mnoim ako sam bio toliko loš - izneo je Asmin, a zatim je dobacio Aneli da je totalno nebitna.

Voditeljka Ivana Šopić tokom emisije "Gledanje snimaka" dala je priliku takmičarima da iznesu svoje mišljenje o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Asmin je ovde najmanji krivac. Maja i Stanije su slični top žena. Stanija se plaši Maje, a bira nju da joj bude model za kompletiće. Druga stvar ona šalje Asmina da vidi odnos sa Aneli, to razumem. Verujem da je više htela da vidi kako će on da se ponaša u zatvorenom odnosu. Ako godinu dana nisu imali odnose onda je to bila poslovna saradnja. Asmin ništa nije uradio dok nije čuo nešto za Staniju i tek onda dao crveni karton. On nije tad pljuvao Staniju. Maja nije nevina u ovoj situaciju, kakve god da su drugarice bile. Sad se ispostavilo da on nije imao kvalitetnu vezu, a da joj Maja nije bila nikakva drugarica osim što je bila model za kupaći - govorio je Ivan.

- Meni je čudno da Maja ovako sad reaguje, a on je isto ovo pričao na početku. Ja ne znam kakve su to poznanice Maja i Stanija kad je Maja pričala o sedmici, branila je od svih živih i dobijala negativna pitanja. Ja sam se viđao sedam dana pred ulazak sa najbližila, a šta si ti radila sa Stanijom? Niste bile poznanice. Maja ispada smešna kad kaže da joj je Stanija poželala da odveže kera. Ona sigurno posle svega nema lepo mišljenje o Maji - dodao je Dača.

- Nije tačno. Ja da sam želela nešto ja bih uradila - rekao je Dača.

- Ja ne mogu da biram ko će u mene da se zaljubi. Šta da radim? - poručila je Maja.

- Ja neću da dozvolim da Stanija koristi priliku sebe da uzdigne zbog ovoga sa Majom. Stanija je devojka koja ne trpi poraz i sad bi bila u stanju Maju da laže samo da ne bi bila ponižena. Maja i ja ništa nismo imali, ona ništa nije kriva i ja sam kriv. Neću da dozvolim da Stanija sad koristi Maju i bude kao njena žrtva. Ja sam prvi dao crveni karton, a onda sam nastavio dalje. Ja poznajem Stanijin rijaliti mozak, ali to neću da dozvolim - rekao je Asmin.

Ukućani 'Elite 9' suočili si se sa neprijatnom istinom kada je voditeljka Ivana Šopić u emisiji ''Gledanje snimaka'' najavila video u kom se vidi prisan odnos Maje Marinkovića i Asmina Durdžića.

- Jeste smešno i jeste zanimljivo, ovo nosi neku drugu sliku svega ovoga i njihovog odnosa u rijalitoiju. Asmin je lud za Majom - započeo je Janjuš.

- Šta znači lud - pitao ga je Asmin.

- Ne verujem da se on sad folira. Njega je Maja sada odradila. Njemu je Maja sada sve u rijalitiju. Ona je sada cenatar. Njemu da dođe ovde sad brat on ne bi je*ao živu silu rekao je Janjuš, a zatim nastavio:

- Maja se ozbiljno primila na Asmina, jer tebi da neko neodgovara ti njefga ne bi mogao da smisliš, ne bi mogao ni pet minuta. Ne postoji igranje rijalitija sa nekim ko ti ne prija. Vidiš kako mu Maja lepo dala nogicu.

- Ja sam govorio i ranije da Maju Stanija uopšte ne smatra drugaricom, niti Maja nju. Stanija poznaje Asmoinov izbor žena i znala je da će ga Maja odraditi i sad se čeka Majin prvi korak. Maju je Stanija koristila za reklamu. Ako uđu u odnos moraće da se angažuju jos dvadeset ljudi iz obezbeđenja - zaključio je Janjuš.

- Dobro je Janjuš rekao da su odlepili jedno za drugim, to se vidi po njihovom peckanju. Njima niko još nije javio ali oni ukazuju da idu ka vezi. Ne bih se složio da je Asmin finansirao Staniju, ona ne dekuje kao devojka koja nema dinara - rekao je Terza.

Kačavenda potučena do kolena, roni gorke suze

Tokom emisije "Gledanje snimaka" prikazan je razgovor Milene Kačavende i Jovana Cvijanović u kojem su razmenjivale iskustva o intimnim odnosima sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ona očigledno voli da priča. Ona sa Jovanom priča koliko puta je sa mnom imala odnose, ona nema mozga. Ja jesam fatalan, ali ženo imala si ostale što se na njih nisi nakačila? Šta sam ja dozvolio sebe da kanalim jer sam rekao da sam pio kamagru? Pošto priča ajde da vidim šta želiš dalje da ispričaš. Ti prebacuješ na mene da ja pričam. Miki, koliko stvari sam ti rekao o mom prviatnom životu? Milenu nisam nikad spomenuo - govorio je Janjuš.

- Neko ako misli da je ovo meni smešno, a meni uopšte nije smešno. On se sprdao, a onda dođe do cele noći. Ne vidim neku razliku između nas osim što je pokušao da me ponižava. On za mene nije muško i o nekim stvarima ako želiš da ćutiš onda ćutiš. Ja sam bila totalno sluđena i jedva sam se od ovoga opravila. Ja nisam rekla za s*ks, rekla sam intimni odnos, a on kaže da sam ga ja navukla - dodala je Kačavenda.

- Ja mislim da Kačavenda uopšte nije svesna šta priča. Kaže da stoji iza svega, a ne stoji iza jedne stvari koju je uradila. Ti si ovde najveći blam koji postoji u kući - komentarisao je Bebica.

- Da li sam ja rekao da sam imao odnos sa njom? Ja to uopšte ne bih rekao, a onda sam došao u pab i ona je ustala i rekla: "Pošto sam ja laka i to si rekao sad sam sve rekla i sve se zna, napolju se sve zna i sad čekam Pretres nedelje". Ovo meni vređa inteligenciju - dodao je Janjuš

- Ovaj klip je bitan jer je posle paba trebalo da bude ogorčena, a ne sa Jovanom lagano da priča uz nutelicu. Ona kad kaže da je blam ona to ne misli. Ona kao da želi da se priča o ovome - umešala se Matora.

- Ovaj razgovor je blamatan i ne treba da pravi ovakve klipove sa budaletinom i da li su bile u istom krevetu i koliko puta je bilo - dodao je Dača.

- Sad još Jovana da bude kriva što je postavila pitanje, a ti si ženo odgovarala. One pričaju da je blam što je spomenuta tableta, a to nije blam. Na kraju krajeva pokazala si da si laka žena, posle jedan dan si imala s*ks sa njim - rekao je Anđelo.

- Mislim da je ona najveći blam ovde i da se izblamirala. Ja kad sam prvi put ušla ovde bila sam sa njene strane najosuđebija, a sad je sve došlo na napletu. Vidimo kakva je ona, da je laka i da bi bila sa mnogima da se iscimaju - komentarisala je Teodora.

Emisija "Gledanje snimaka" izazvalo je lom za crnim stolom kada je voditeljka Ivana Šopić najavila klip gde Milena Kačavenda komenatriše svoj intiman odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Vidi Ivana ja moram da budem iskren. Ja napolju funkcionišem onako kako hoću, slobodan sam. Jednom smo se videli, doručovali i imali odnos. Kakav emotivni odnos.. - započeo je Janjuš.

- Sad spominjes doručak pa odnos - umešala se Kačavenda.

- Da - jasno je Janjuš rekao.

- Evo i to ću da demantujem - dobacila je Kačavenda.

- Kao da je bitno da li je tu noć ili dva dana kasnije bio s*ks - uzvratio je Janjuš.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić pitala je Vanju Živić šta zna o detaljima odnosa Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ovo je istina da je Milena rekla da je najviše da mogu da se drže za ruke. Od njihovog prvog odnosa do drugog je prošlo tri nedelje, a za te tri nedelje se javi i ne. Ona je pričala sa mnom šta ja mislim, pričala je da je bilo strava i da će da vidi kako će ako se desi drugi put. Drugi put joj je bilo još bolje i još jače. Oni su se dopisivali, on ima to "sreće, zlato, srce", a tako sa svima - govorila je Vanja.

- Neka Janjuš kaže zašto je branio Kačavendu od Luke Vujovića? Znam ja šta je to bilo, nije Janjuš za nju stranac u oči. Prijatelj se ne j*be. Njegova krivica je jer ne staje kao muškarac, a ne kao da mu se gadi - rekao je Lepi Mića.

- Kad se pojavio u "Narod pita" njoj je kez bio od uha do uha. Ja sam Janjušu htela da postavim nekoliko pitanja, ali neću sad nego intimna pitanja sa njim nasamo. Ja mislim da ona ima ozbiljnu emociju prema njemu čim je htela da zove Vanju dok je on bio na putu i nije se javljao, pa je zvala da pita šta ona misli. Janjuš zna u svađi da pecne i da bude grub, a onda ona poludi. Ja mogu da shvatim kad je neko povređen, ali ko može da pomisli da sa Janjušem može ozbiljno da se budu napolju? Ja čoveka nisam znala, mi smo se voleli - govorila je Aneli.

- Ja sam žrtva u svemu ovome, tri meseca me Milena koristila. Ona kaže da je razvila emociju prema Janjušu, koliko puta ste se videli vas dvoje do prvog s*ksa? Jednom na doručku i onda imali s*ks. Ti pričaš da je on tebi davao lažnu nadu, a šta je mogao za tri dana da uradi da ti odlepiš i stvoriš emocije? Imala si s*ks bez emocija - komentarisao je Anđelo.

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'' u 'Eliti 9', ukućani su ostali bez teksta kada je pušten klip Milene Kačavende kako ogovara Vanju Živić i Janjuša.

- Ti si taj koji je prvi pričao kako bi me lizao po vratu - dobacila je Kačavenda Anđelu.

- Ja sa Milenom nikada nisam spominjala Janjuša. Dozvolila je da je komentartišu kako je laka žena. Od žene koja ima autoritet došla je do toga da postane laka i da se bude izblamirna- rekla je Dragana.

- Kako si se ti rodio? Tvoja mama se nije j*bala - napala je Kačavenda Uroša

- Ti si žena na poziv, ti si ku*rva - odgovorio joj je Uroš.

- Moje mišljenje je da je Milena odlepila za Janjušem, ponizila se, srozala se, dozvolilka je sebi nešto što nije oprostivo. Mene i sve osobe koje su imali više devojaka nazivala nas je šalatanom, dok ona zna da Janjuš meja devojke - izjavio je Luka.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" komentarisalo se ponašanje Milene Kačavende nakon saznanja da je imala intimne odnose sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Mislim da se zbog ovoga što se Vanja zbližila sa Janjušem to rekla iz neke bojaznosti - rekao je Luka.

- Janjuš i ja smo imali samo neki poljubac, ali njena reakcija je bila burna i kočilo je sve. Imamo Vanju koja je tad bila sve okej sa mnom i videla je celu situaciju između Janjuša i mene, ali joj je sve prenosila. Ja sam sve znala, ali mi je bilo zanimljivo. Meni je njena reakcija bila prezanimljiva. Krenuo je konflikt sa alkoholom. On se ponašao kao deda, ja kad sednem pored njega on mi kaže: "Jao, nemoj Kačavenda da nas vidi" - govorila je Jakšićka.

- Milena se ove unakazila, više nema argumenata nikome ništa da kaže. Ona je u detalje pričala kakav je to s*ks umesto da kaže: "Beži". Ona je posle radija išla od čoveka do čoveka da se pravda. Žena ide i traži utehu. Neka kaže da jeste ili neka ne spominje. Ona kao da hoće o ovome da se priča. Ona se iskompleksirala. Trebalo je ljudi da vide da je ona poželjna, da može da zavede i da nije za staro gvožđe - dodao je Sale Luks.

- Nisam nikome muža maznula. Sama sebe sam dovela u zabludu i ko me j*be. Kredibilitet ću uvek da imam. Bolje da ćutite jer ću sve redom da vas gazim - rekla je Kačavenda.

- Svi te štedimo ovde, cela nedelje sam te štedela - dodala je Aleksandra.

- Žene da, muškarci ne - rekla je Kačavenda.

- Kako bi Milena reagovala da se nama dešava? Ona bi mene unakazila kao što je uradila meni za poljubac sa njim. Ja ne želim to. Nisi smela da izneseš tako nešto, a došla si s namerom u pab da kažeđ da si sve rekla i da će biti tema u ponedeljak - govorila je Jakšićka.

- Ja sam mislila da je on iskren kad je pričao da menja svoj način života, a ustvari je svačiju porodicu upoznavao. Ovde sam saznala da se Aneli javljao, ovde sam saznala za Saru, za Draganu... Nije se tema za Draganu vodila, isticao ju je i uvek sam mislila da su oni bili u vezi - nastavila je Milena.

Emisija ''Gledanje snimaka'' donela je pravu buru u 'Eliti 9' nakon što je pušten klip gde Milenu Kačavendu ne ispuštaju iz usta.

- Žena se zaljubila u virtuelnog čoveka - krenuo je Janjuš.

- Pi*ko jedna ,od*ebi bre - vrištala je Milena.

- Janjuš za doručak, Anđelo za večeru - dobacio je Uroš.

- Mrš pi*drurino jedna, jedi bre go*na - histerično će Milena.

- Žena je imala odnos sa čovekom koji ne postroji - pokušao je da nastavi Janjuš.

- Janjuše molim te se vrati - zamolila ga je voditeljka.

- Ti si pi*ka jedna lažovska, folirantu jedan, kurtonu.. - mastavila je Milena sa vređanjem.

- Žena koja je u godinama - krerenuo je Januš.

- Je*ale te godine, šta s*reš, s*so,mrš, ti ćeš na intervju da kažeš da sam ja laka žena. Razmisli da imaš ćerku i da si blam živi. Mrš pušaću k*rca - napadala je Kačavenda.

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'' Milena Kačavenda je potpuno izgubila kontrolu nad emocijama kada je Marko Janjušević Janjuš krenuo da je vređa.

- Slušaj ovako smećarko, znam na šta je aludirala kad je rekla malo pre 'veži se', ti si zlo od žene, znam te kako dišeš. Najveće smeće. To je govnarka - besno je rekao Janjuš.

- Sram te bilo - rekla je Kačavenda.

- Ona je spremna na sve, ti si zlo od jedne žene. Zna gde može da me isprovocira. To je zlo, jer ja znam šta to zlo zna - urlikao je Janjuš.

- Ovo je njegova nemoć, katastrofa, ja to nikada ne bih rekla na to što on aludira - zaprepašćeno je rekla Kačavenda i dodala:

Maja protiv Sofije, sukob se produbljuje

U toku je emisija "Gledanje snimaka" takmičari "Elite" su imali priliku da pogledaju žestoku svađu Borislava Tezića Terze i Sofija Janićijević zbog njegovog odnosa sa Asminom Durdžićem. Voditeljka Ivana Šopić odmah je dala reč Sofiji kako bi detaljne pričala o sukobu koji su imali.

- On se mnogo iznervirao i pustila sam ga da ne bi došlo do haosa. Kad je iskulirao prihvatio je sve što sam rekla. Meni je bilo krivo kad Maja kaže da se Terza druži sa Asminom zbog kadra, a on nije rekao da to nije istina - rekla je Sofija.

- Asmin bi sa mnom ušao u sukob, a ja to ne želim jer sam sa tim čovekom jeo i družio se. Ja ne volim da p*šam u bunar iz kog sam pio vodu. Bolje mi je na svoj način da to sprečim, nego da se svađam sa Asminom koji mi je drag. Meni ove sezone može da se kaže šta hoćeš, pa i dete su mi spominjali. Čovek je rekao da se ne druži sa mnom zbog kadra zašto to mora da se potencira i ponavlja? Video sam da je čovek odlepio za Majom. Ja ovde čuvam svoje honorare i pare i Maja ne može da me isprovocira. Ja sam u glavi mnogo jak znam zbog čega sam došao ovde - dodao je Terza.

- Terza je mnogo bolji čovek od Sofije i mislm da ga ona navlači. Ja ne mogu da verujem koliko je ona kvarna. Ja imam gde da se vratim, nikad po mestima takvim nisam bila i nisu me povezivali da sam se bavila tim stvarima. Sofija je najveći mogući folirant. Ona je animir dama. Ako je u stanju sebe i svoje telo da proda zbog novca onda je u stanju da proda sve. Igračice oko šipke, treba da se vratiš u Tetovo. Ne bi došlo do ovoga da ona Terzu nije nahuškala. Odnos Asmina i Terze je lažan i ne može da bude iskren kad svesno ulaze u ovo - pričala je Maja.

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', veče se pretvorilo u potpuni haos kada je Asmin Durdžić izneo tvrdnje o Sofiji Janjićijević.

- Nikad nisam bila sa oženjenim muškarcima, jedino sa Terzom - branila se Sofija.

- Ja nikada u životu nisam bio lažov - rekao je Asmin.

- Jel te zavo neki čovek albanske nacionalnosti - pitala je voditeljka Terzu.

- Ne - rekao je Terza i nastavio:

- Ti si najveći lažov koji postoji. Izbaci dr*ljo sve što imaš Neno .

- Znaš zbog čega sam se bavio Sofijom, zato što si ti spominjao moje dete - obratio se Asmin Terzi.

- Ja nisam radila u Tetovu, a i da jesam šta mi možeš - samouvereno je rerkla Sofija Asminu.

Aneli ratuje na dva fronta, sa Majom i sa Anitom

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Maja Marinković u sitne sate preti cimerima u spavaćoj sobi, a Asmina Durdžića naziva svojim mužem.

- Todićka i ja smo se svađali sa Urošem, Aneli i Boginjom. Ja nisam mogla da spavam i tad je Asmin bio u izolaciji ceo dan. Ja sam napravila sprdnju i rekla: "Samo muž da mi izađe iz izolacije", malo sam pravila cirkus. Brani me kao da mi je muž - rekla je Maja.

- Čuo sam ovo, Dača mi je rekao. Ona mene budi da mi kaže da nikad neće biti sa mnom - dodao je Asmin.

- Nikad. Gotivim ga i volim, ima zaštitnički stav prema meni. To da će biti nešto između nas ne - poručila je Maja.

- Ona izvlači iz njega najgore i isprobava da li je nalik na Filipa. Ona Filipa Cara ne može da prežali. Ti si jedno kučence, a Filip je frajer sa stavom i karakterom - pričala je Aneli.

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'' došlo je do žestokog okršaja između Aneli Ahmić i Maje Marinković, nakon čega su obe izgubile kontrolu.

- K*rvo jedna raspala. Tebe je čuvao deda, a pričaš nekome drugome - krenula je Aneli sa vređanjem Maje.

- Meni je žao tebe gledati - rekao je Asmin.

- Moje dete zna da sam ja ovde, da ću doneti dovac - započela je Aneli.

- Baš Noru zanima novac - odgovorio je Asmin i dodao:

- Nora Aneli ne zove mama nego je zove imenom.

- Meni je bolesno šta ona radi, detetu nisu potrreebne pare, mogla si da konobarišeš. Nije dozvoljavala Asminu da viđa dete - rekla je Hana.

- A k*rvo vređala si Hanino dete. Glumi ovde sve, a ocu ne da da bude otac - dobacila je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Luka Vujović i Anita Stanojlović pričaju o Aneli Ahmić.

- Anita treba meni da veruje i da veruje da imam emocije, a ne da poredi prethodni odnos. Ja sam rekao da bi drugačije bilo kad ne bi davala na značaju. Ne treba toliko da reaguje. Mi smo pričali, od petka ih ne pominjemo i ovo je verovatno jedini klip. Aneli, ti da si normalna Anita ne bi imala problem da pogledam i da odgovorim na pitanje, kao sad da li si dobra majka - rekao je Luka.

- On je više ovde mene savetovao da treba da spustom loptu i da nemam te reakcije. Ne spominjemo, ne komentarišemo i ne vređamo - dodala je Anita.

- On je rekao da ga napadnem svaki put kad vidim da me gleda. Anita me najviše gleda... Ja sam tako Janjuša pratila, to opterećuje mozak - rekla je Aneli.

- Ona da nema portebu da priča kako je Luka gleda meni bi bilo normalno da komuniciraju u emisiji. Meni bi to bilo normalnp, ali ona misli da je opsednuta. On kad ustane nešto da potvrdi i da dematuje ona kaže da ima emocije - nastavila je Anita.

- Meni nije normalno jer sam ja ušla u garderober, a on beži od mene na drugu stranu - rekla je Aneli.

- To je normalno kad se nađete sami u istoj prostoriji - dodala je Anita.

- Ja se kunem da je nisam video, a i da jesam ja bih opet stao na isto mesto jer su tu bili ljudi - govorio je Luka.

- Ja mu slovo nisam spomenula dok ovaj mali (Dača) nije rekao. Ja sam rekla da on priča gluposti jer nije mogao da vidi u ogledalu - govorila je Anita.

- Meni je normalno da on ne beži od mene, a ja mu se ne bih obratila. Nije mi normalno da je pre neki dan bežao od mene u garderoberu. On i ja smo bivši, a on mene ne zanima - govorila je Ahmićeva.

