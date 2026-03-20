Neka se oseća kao kod kuće! Mustafa Dudžić se obratio Staniji Dobrojević i nazvao je 'SNAJKOM', a onda poručio Asminu: SRAMOTA UME DA PRITISNE!

Svi sa nestrpljenjem očekuju ulazak Stanije Dobrojević u "Elitu 9", a u Beloj kući se već oseća tenzija zbog ovoga.

Tim povodom se oglasio i Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika i Stanijinog bišveg verenika Asmina Durdžića.

Mustafa je Staniju nazvao "snajkom", a sinu poručio da će se mu se sramota primetiti na licu i to kad se najmanje bude nadao.

- Obraćam se ekavicom i ćirilicom da moja snaja zna da je dobro došla i da se oseća kao kod kuće. Pitate me za mišljenje o snajinom ulasku u Elitu. Reći ću vam samo jedno, kladim se da moj sin Asmin ima toliko jak instinkt da mu se već na licu vidi nervoza. Kako će reagovarti, ne znam, ali prepostavljam da mu neće biti svejedno. Sramota ume da pritisne čoveka kad se najmanje nada - poručio je Mustafa.

Asmin sigurno ne bi bio srećan zbog ovakvih reči svog oca, s obzirom na to da je on sada u potpunosti posvećen Maji Marinković.

