Filip Car poslao POKLONE Aneli! Ogromna torta će oduševiti Ahmićku, a tek kad pročita NJEGOVO PISMO: Kad izađeš idemo od Crikvenice do Dubrovnika da slavimo TVOJU POBEDU!

Svim srcem je uz nju!

Danas svi pripadnici muslimanske proslavljaju Bajram, a tim povodom učesnicima "Elite 9" stigli su pokloni. Ono što je privuklo veliku pažnju svih jeste poklon od bivšeg učesnika Filipa Cara.

Car je poslao okgromnu tortu Aneli Ahmić, njegovoj drugarici, a na torti su polepljene njihove zajedničke fotografije.

Filip je uz tortu poslao i pismo za Aneli, koja ju je veoma obradovalo.

- Draga Aneli, želim ti srećan Bajram i da ti donese mir, sreću i blagostanje! Drago mi je da nisi pala na testu i da si sigurna u moje prijateljstvo jer ja napolju nisam nijednu lošu reč rekao za tebe! Ne stižem sve da ispratim, ali ono što uspem videti je to da ti nije lako i da ti tamo ne poseduješ prijatelje i da sve nosiš na svojim leđima! Pa daj se malo rastereti, nisi ti čarobna vila da promeniš svet oko sebe, ali možda dođe neka Snežana da te reši zlih patuljaka. Imaš velike pozdrave od Dragana Grubišića Grubog i njegove Tine, od našeg brata Rakete i ostale cele ekipe koja te pozdravlja i tebi još jako bitnih ljudi koji te vole i podržavaju, ali ne vole da se tamo pominju! Hajde izdrži ljudino pobedi i čekamo te da idemo od Crikvenice preko Dubrovnika do Sarajeva da svi zajedno slavimo tvoju pobedu! Čeka te iznenađenje kad izađeš - glasila je poruka od Filipa Cara.

Autor: R.L.