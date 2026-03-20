Nije štedela!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Aneli Ahmić o Filipu Caru.

- Kakvi su ti utisci bili s obzirom da si dobila vrlo interesantne čestitke danas? - pitala je Ivana.

- Tražila sam čestitku od porodice, pa je nisam našla. Rekli su mi da je prva čestitka od mame, očekivala sam malo veću, ali dobro. Druga je bila od Filipa Cara, ona je zaparala nama uši i svi su dolazili da je pročitaju. Rekao mi je da nisam pala na testu, ja znam šta to znači. Njega sam uvek uzdizala i hvalila. To samo on i ja znamo, nije ništa intimno, ali mi znamo. Skontao je da sam mu ostala lojalna i da nisam pala na testu. Bile su još neke rečenice poput toga da će neko možda ući da me spasi zlog patuljka - rekla je Aneli.

- To možemo biti samo ja i Dača - rekao je Asmin.

- I ja sam pomislila na to. Više puta sam rekla da ga jako gotivim, jedva čekam da se družim sa njim. Naravno da će doći u Dubrovnik kod naših prijatelja - rekla je Aneli.

- Da li misliš da ti je zamerio što si se pomirila sa Majom u jednom trenutku i da si ga na taj način izdala? - pitala je Ivana.

- Kad smo se Maja i ja zbližile sa moje strane je bilo iskreno. Nema potrebe da mi zamera jer je on meni mnogo bliži nego Maja. Video je da sam ja njemu ostala lojalna u nekim stvarima. Pet cura mi je proišlo i gledalo slike od Filipa i raspitivale su se za njega, on je ostalo najpoželjniji Elitar. On i ja jesmo pričali o njoj, ali eto, tako je kako je. Drago mi je da je potvrdio da sam ostala lojalna njemu - rekla je Aneli.

- Fotošopirali su ga - rekao je Asmin.

- Nisu kad jasno imamo sliku! Ovaj hoće da ga oblati jer je ljubomoran. On je muškarac od dva metra, a ti si patuljak! On na njega misli jer mi je najviše zla naneo. Ajde patuljak, štikle obuci! - rekla je Aneli.

- Kako si mogla biti lojalna kad si se družila sa Majom? - pitao je Asmin.

- Kako je i ona bila lojalna Staniji kad se družila sa mnom - rekla je Aneli.

- Koliko ti je drago što ti je Stefan organizovao muziku? - pitala je Ivana.

- Ja sam znala da su uz mene iako je zli patupljak bacao rovca da me pljuju. Nikad ni tu nisam posustala i pljuvala Stefana i njegovu porodicu. Zahvaljujem se do neba Stefanu. Odužiću mu se za sve to - rekla je Aneli.

- Kako si razumela Filipove reči da nemaš pravog rpijatelja, da li je mislio na Anđela? - pitala je Ivana.

- Mislio je na sve ukućane, ali ne mislim da je mislio na Lepog Miću - pričala je Aneli.

- Šta kažeš na to što je Biljana nazvala Asmina sinom i poslala mu čestitku? - pitala je Ivana.

- Ona naziva svakoga kome želi da se ušlihta tako, ne bi li se dodovrila i oprala od onoga što je pričala za Anitu. Folirantski! Izgubili su svu podršku, pa sad grebe da vrati bar nešto. Tebi nije podrška neko ko te se odrekne za par dana. Biljana jako loše stvari radi za svog sina. Dovede ga u provaliju i ona mu je napravila mnoge probleme. Ona Anitu ne podržava, to je bilo samo da se čuje ovde. Filipe volim te puno, zalepiću naše slike iznad moje glave. Samo rokaj napolju i čekaj me - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić