Nikako da ubode suštinu! Kačavenda definitivno ne može da opere svoj obraz, uporno izbegava odgovore na pitanja o Janjušu! (VIDEO)

Obilazi kao kiša oko Kragujevca!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Milenom Kačavendom.

- Kako se osećaš kad čuješ da si za Janjuša jedna laka žena? - piatala je Ivana,

- Katastrofa, ja to nisam očekivala u dva života. Kakva laka žena, to je k*rva u šarenom papiriću. Ovo je moja greška u koracima, to je tako. Ja nisam maloumna! Kad se završila sezona 7 mene su najbliži pitali da li sam razvlima emocije, ali ja sam govorila da nisam. Prošao je određeni vremenski period i on je mene prvi pozvao i sve to sad balaizuje i ispada da sam ja... Mogao je da kaže odmah sve. Ja nisam Jovana pevačica koja će da ga uhodi i iskače. Niti ga pljujem, niti sam bacala neke fore. Ono što sam ja rekla za Vanju nije razlog i opravdanje za ono što je ona u nastavku uradila. Ona potvrđuje da sam ja istripovana budala, ali ona mi je i nebitna u litavoj priči - rekla je Milena.

- Ona kaže da ima patetične prepiske - rekla je Ivana.

- Sad je sve patetično... Sad sam ja smešna i patetična, a šta je onda ona? - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što bivši prijatelji govore da si blam i da niko ne može da teizvuče iz mulja? - pitala je Ivana.

- Meni nije svojstveno da se lupam. Ako neko misli da mi je trebala tema zašto bih čekala sve ove mesece?! Ja njega nisam gledala tako i na taj način... Ja sam živ čovek i greške se prave. Sad kad sam tu gde jesam vidim da je njemu jako interesantno pa komentariše kako se ja oblačim ovih dana. Ja imam utisak da je njega blam što je bio sa ženom od 51 godinu - rekla je MIlena.

- Blam mi je što pričam ovo - rekao je Janjuš.

- To si hteo, to si i dobio. Ja sam hiljadu puta rekla. Svim onim što dodatno radi vidim da j epoenta da me unizi, omalovaži i da me ismeva. Imala sam osnovanu sumnju da mislim da se jeste bavio time i da mu to jeste bila poenta priče i ideja - rekla je Milena.

- Da li tebi priliči da sa Jovanom razgovaraš o Janjupevom krevetu? - pitala je Ivana.

- Apsolutno ne! To je sve taj dan nakon tog dešavanja gde je on rekao to sve. Ja sam bila užasno isprovocirana njegovim komentarima. Zdrave pameti apsolutno ne pristaje. Kao što ja nisam znala da je ona bila sa njim, i ona je bila zblanuta. Ja nigde nisam ništa rekla osim kad je ona pričala - rekla je Milena.

- Da li ona ljubomoriše na Saru Stojanović i slatkiše? - pitala je Ivana.

- Ma uf! Ona je punila punjene paprike čoveku kog nikad nije videla u životu - rekla je Milena.

- Njemu je svojstveno da ide na slave, a posle govori da su mu to kres kombinacije - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić