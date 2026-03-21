SA VRATA JE KRENULO LJUBLJENJE... Šok: Vanja do detalja prepričala odnos Janjuša i Kačavende, otkrila koliko puta su imali intimne odnose za jedno veče! (VIDEO)

Dalje od ovoga ne može!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Asminom Durdžićem.

-Rekao si da si posle dva meseca shvatio kakva je Milena žena, kakva je? - pitala je Ivana.

- Nije ničiji prijatelj, gazi preko svega da dođe do teme. Sve bi bilo drugačije da je ustala i rekla da ima emocije prema Janjušu, ne bi bila laka žena - rekao je Asmin.

- Ja sam jasno rekla - rekla je Milena.

- Ona je borbena i jaka žena. Ona nikad ne bi nešto priznala i zato je u najvećem blatu. Svako malo izlaze klipovi o tome da je imala s*ks sa Janjušem, to je sramota i za nju i za njenu decu - rekao je Asmin.

- Ja ću sa mojom decom razgovarati, a neću im se iizvinjavati preko ekrana - rekla je Milena.

- Moraš da prihvatiš istinu. Jovana te najviše uvukla u mulj - rekao je Asmin.

- Kako misliš da reaguju Milenina porodica i prijatelji o svemu ovome? - pitala je Ivana.

- Mislim da ih je stid i da im je žao, ali desi se. Ne možemo je osuditi što je imala s*ks sa Janjušem. Meni je nje žao! Vidim da je nemoćna, nema autoritet u kući i kad bih je gazio bio bih dno. Ne želim da je komentarišem drugačije - rekao je Asmin.

- Da li možete da se pomirite i budete prijatelji kao nekad? - pitala je Ivana.

- Možemo da se pomirimo, ali joj nikad ne bih rekao neke svoje tajne - rekao je Asmin.

- Vanja, da li su Milenine poruke bile patetične? - pitala je Ivana.

- Nisam rekla da su bile patetične. Ona je shvatila da je ozbiljnije kad joj je slao slike sa Krunom i pričao o porodici i Prijepolju. Javi se, pa ga nema po tri dana, pa mu ona pošalje, a on ne odgovori... Rekla mi je da je sa vrata krenulo ljubljenje, odnosi devet, deset puta, ludilo! - rekla je Vanja.

- Da li ti je pričala da on nju voli? - pitala je Ivana.

- Ne. Bilo je dopisivanje da im je bilo lepo i da ne zna kako će izdržati devet meseci. Nikako da se ovde nešto spominje i ako bude da ne mogu da izdrže samo da se poljube ovde i da se drže za ruke - rekla je Vanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić