CAREVA ČESTITKA IM JE TRN U OKU! Aneli blista zbog poklona od Filipa, Maja ponovo priznala da joj je on najveća ljubav, a Asmin goreo od ljubomore zbog njenih reči!

Prethodne noći u Eliti održana je emisija"Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić čitala je pitanja ispred portala Pink.rs

Na samom startu sinoćne emisije, Aneli Ahmić je govorila o česititkama koje je dobila za Bajram, a najviše se osvrnula na onu koju je posao Filip Car i koja je mnogim takmičarima Elite pomutila um.

Aneli je otkrila kako gleda na to što joj je Car poslao čestitku, te je rekla da ona ne smatra da joj je Car zamerio što se u jednom momentu družila sa Majom.

- Tražila sam čestitku od porodice, pa je nisam našla. Rekli su mi da je prva čestitka od mame, očekivala sam malo veću, ali dobro. Druga je bila od Filipa Cara, ona je zaparala nama uši i svi su dolazili da je pročitaju. Rekao mi je da nisam pala na testu, ja znam šta to znači. Njega sam uvek uzdizala i hvalila. To samo on i ja znamo, nije ništa intimno, ali mi znamo. Skontao je da sam mu ostala lojalna i da nisam pala na testu. Bile su još neke rečenice poput toga da će neko možda ući da me spasi zlog patuljka - rekla je Aneli.

- Da li misliš da ti je zamerio što si se pomirila sa Majom u jednom trenutku i da si ga na taj način izdala? - pitala je Ivana.

- Kad smo se Maja i ja zbližile sa moje strane je bilo iskreno. Nema potrebe da mi zamera jer je on meni mnogo bliži nego Maja. Video je da sam ja njemu ostala lojalna u nekim stvarima. Pet cura mi je proišlo i gledalo slike od Filipa i raspitivale su se za njega, on je ostalo najpoželjniji Elitar. On i ja jesmo pričali o njoj, ali eto, tako je kako je. Drago mi je da je potvrdio da sam ostala lojalna njemu - rekla je Aneli.

Ivana je nakon toga podigla Maju Marinković kako bi otkrila kako ona gleda na čestitku koju je Car poslao Aneli.

- Ništa bez komentara Maje Marinković. Suština cele priče je moja reakcija. Ja ni za Novu godinu nisam imala rekaciju. Filip može samo imaginarno da bude prisutam, mora da volontira. On je duh u ovoj Beloj kući. Iskorišćen je Bajram kao veliki praznik da se ja isprovociram. Bitnija im je moja reakcija nego da u miru proslave. To su za mene jeftini rijaliti igrači - rekla je Maja pa je dodala:

- On jeste bio moja najveća ljubav, ali ja sam sedela na stepenicama dok je on verio devojku drugu. Ja sam iskoristila situaciju kad je bilo oko mene i Filipa, bolje da pričamo o igračkama nego o s*ksu. Ja sam ozbiljno nasilje pretrpela od strane njega kada me je držao u ćošku i gurao pištolj. Ja nikad nisam podržavala kad se neko iživljava. Sud će doneti presudu, dokazi su tamo - rekla je Maja.

Sa druge strane, Asmin je pokazao ljubomoru zbog poklona i čestitke koje je Aneli dobila, pa je na sve moguće načine pokušao da ponizi Cara:

- Ovaj glavonja na Bajram šalje svoju glavu na torti da bi provocirao. Kad je Aneli bila u sedmici nisam poslao ništa da bih provocirao, a on je lud za Majom, samo to dokazuje. Primetio sam na Maji da je to uopšte ne zanima. Ponosan sam da je shvatila da ne šeta pudlicu koja ima istetovirane dve suze na oku. Jedan momak kao Filip Car ne ide uz nju. Svaki put kad poni izleti iz ekonomskom ja mislim da je Filip - rekao je Asmin pa je dodao:

- Ja sam spreman bio da idem u Crikvenicu, a on je rekao da nema potrebe za tim i spuštao je loptu sa mnom i nije dirao Staniju. Ja sam mu davao savete za malui njegovu. Zamisli da komentarišem muškarca koji plače na TikToku. Zašto nije pokazao m*da kad je bio Kristijan Golubović u pitanju, pa u Etno selu kad su hteli da mu skunu sat sa ruke. Pokazaću da je on nula od muškarca jer me povlači prvi. Nisam ja kriv što mi se sviđa njegova bivša - rekao je Asmin.

Autor: N.B.