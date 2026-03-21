STAVLJENA NA STUB SRAMA! Janjuš raskrinkao Kačavendu, otkrio sve detalje njihove intimne romanse pre Elite 9

Sada je sve jasno!

Prethodne noći u Eliti održana je emisija"Pitanja novinara", a voditeljka Ivana Šopić čitala je pitanja ispred portala Pink.rs

Tokom emisije smenjivale su se mnoge teme, te je Marko Janjušević Janjuš govorio o svom odnosu sa Milenom Kačavendom, te je otkrio da li su njih dvoje bili u emotivnom odnosu i da li je bio na večeri sa njenim sinom.

- Rekla je da smo bili u emotivnom odnosu, a ja smatram da nismo. Emotivni odnos ne može da se stvori za dan ili dva, ona je možda utripovala da je bila u emotivnom odnosu. Ja to niti sam planirao, niti sam imao u planu. Kad mi neko toliko odgovara ili osetim emociju ne može da se desi nešto da ne budem sa tom osobom. Ja nemam nikakvu emociju niti sam imao - rekao je Janjuš pa je dodao:

- Ja nisam želeo da se sazna nikada niti mi je prijatno da pričam o ovome. Aleksandra se desila posle tri meseca. Ja sam rekao da ću da promenim svoj rijaliti samo, ali ja njoj ne verujem ništa jer slušam, a ona laže samo. Ona hoće da navede da je nju neko iskoristio i namestio, a ona se sama namestila. Da sam joj bio poseban ne verujem, možda sam joj bio drag. Ona je imala i posebnijih muškaraca pre mene, čak i onih koje nije videla. Ne znam šta je očekivala? Očekivala je da će imati sa mnom ljubavni odnos za ceo život. Mazila se sa čovekom tri meseca... Šta Anđelo laže? Baš njemu prija da priča o tome. Čuo sam da je ona meni terala inat sa Anđelom, to je baš prebolesno - rekao je Janjuš.

- Da li misliš da je želela za zauzme poziciju glavne zavodnice u Eliti? - pitala je Ivana.

- Ne mislim, ali nije toliko bogougodna kako se predstavljala. Voli, tako joj je prijalo i sa Anđelom kad se dopisivala. Ona nije noćima spavala, nije znala gde će, zvonio joj telefon po šest puta.Ona nema komunikaciju sa drugim ljudima, samo sa rijaliti učesnicima. To su bili: Vanja, Žana, ja, Đedović, Bebica, Teodora, Dača, Asmin, čak se i sa Ivanom uspela čuti koji joj je u tom trenutku pokazao nove zube. Rekla si da si pričala i sa Gačićem non stop. Za Rajačića ne znam da li je imala kontakt. Ima ortakinje i ortake iz rijalitija - rekao je Janjuš.

Tokom komentarisanja odnosa koji su imali, Janjuš je otkrio da smatra da bi Milena Kačavenda iz Elite 7, demolirala, Milenu Kačavendu iz Elite 9.

Milena Kačavenda je nakon toga ustala i otkrila kako se oseća nakon Janjuševih reči da je laka žena.

- Katastrofa, ja to nisam očekivala u dva života. Kakva laka žena, to je k*rva u šarenom papiriću. Ovo je moja greška u koracima, to je tako. Ja nisam maloumna! Kad se završila sezona 7 mene su najbliži pitali da li sam razvlima emocije, ali ja sam govorila da nisam. Prošao je određeni vremenski period i on je mene prvi pozvao i sve to sad balaizuje i ispada da sam ja... Mogao je da kaže odmah sve. Ja nisam Jovana pevačica koja će da ga uhodi i iskače. Niti ga pljujem, niti sam bacala neke fore. Ono što sam ja rekla za Vanju nije razlog i opravdanje za ono što je ona u nastavku uradila. Ona potvrđuje da sam ja istripovana budala, ali ona mi je i nebitna u litavoj priči - rekla je Milena.

- Kako komentarišeš što bivši prijatelji govore da si blam i da niko ne može da teizvuče iz mulja? - pitala je Ivana.

- Meni nije svojstveno da se lupam. Ako neko misli da mi je trebala tema zašto bih čekala sve ove mesece?! Ja njega nisam gledala tako i na taj način... Ja sam živ čovek i greške se prave. Sad kad sam tu gde jesam vidim da je njemu jako interesantno pa komentariše kako se ja oblačim ovih dana. Ja imam utisak da je njega blam što je bio sa ženom od 51 godinu - rekla je MIlena.

Usledili su komentari takmičara. pa je Asmin Durdžić otkrio da je nakon par meseci shvatio da Milena nije nikakva žena, a još manje prijatelj, a nakon njega, Vanja Živić je otkrila kakve poruke je dobijala od Milene, a ticale su se Janjuša:

Ona je shvatila da je ozbiljnije kad joj je slao slike sa Krunom i pričao o porodici i Prijepolju. Javi se, pa ga nema po tri dana, pa mu ona pošalje, a on ne odgovori... Rekla mi je da je sa vrata krenulo ljubljenje, odnosi devet, deset puta, ludilo! - rekla je Vanja.

Ni Anđelo Ranković nije poštedeo Milenu svog komentara.

- Nije njen kiks što je bila sa Janjušem, blam je što mi pričamo o svemu ovome. Kad je bilo za mene ona je pitala zaćšto sam prebledeo, a mene je bilo sramota. Isto vidim i kod Janjuša. Sve ona to radi i ona je potencirala. Lakira nokte, smeje se, izbacila s*se, kako nema bar malo balam!? - rekao je Anđelo.

Anđelo nije štedeo Milenu sa komentarima:

- Gde je moral žene koja nije maloumna? Kako se uoušta u odnos sa Janjušem sa kojim nije bila u dobrim odnosima? Znamo kako se ponašala sa mnom i sa Mikijem. Kad si posle dva dana došla na stan i ti sela Janjušu u krilo i ljubila se dva sata, to je lako osvojiva žena. Ona voli da bude u tim temama i pričama. Ako je Asminova jedna reč nju više izbacila iz takta, ona meni ostaju dve stvari da zaključim, a to je da njoj ovo nije blam i da je sve istina ono što je Asmin pričao o njoj. Janjušu su potrebne tri lepe reči da opet bude u dobrim odnosima sa njom. Ona bi opet bila sa Janjušem - rekao je Anđelo.

Autor: N.B.