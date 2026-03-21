Sve sam iznela sama! Stanija zarežala kao ris posle Asminovih optužbi da ju je finansirao, pušiće se zbog njenih reči

Asmin Durdžić Alibaba u "Eliti" ne prestaje da iznosi "prljav veš" iz emotivne veze s bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, koja se sada oglasila posle tvrdnji da ju je finansirao, te da je zahvaljujući njemu pokrenula svoju novu kolekciju sportske opreme za žene.

Stanija nije želela da ćuti, već je odlučila da javno, putem društvenih mreža, stane na put spekulacijama.

- Asmin mi jeste pomogao u početku i to nikada neću umanjiti. U tom periodu sam imala mnogo pokušaja i promašaja, i zahvaljujući toj pomoći došla sam do prave fabrike i kvaliteta. On mi je pronašao fabriku koja radi za Lululemon i SKIMS i tada sam odlučila da konačno lansiram brend - započela je Stanija, pa pojasnila:

- SBOMBS je moj put, moj rad i moja odgovornost. Ne volim kada se to preuveličava ili predstavlja kao da je neko drugi finansirao. Kada je ušao u rijaliti, ostala sam sama u svemu tome i kao žena u tom muškom svetu biznisa nastavila dalje. Zahvalna jesam, ali sve što danas postoji iznela sam sama - zaključila je Dobrojevićeva.

Pomogao sam joj finansijski

Podsetimo, Stanijin bivši verenik Asmin Durdžić prošle noći je u emisiji "Pitanja novinara" ponovo govorio o njoj, te istakao da joj je on dao podršku tokom pokretanja biznisa.

- Ja sam njoj pomogao oko uvoza, izvoza, fabrike i finansijski sam joj pomogao. Nikad ne bih uzeo procenat, nismo nikad ni pričali o tome. Nismo imali s*ks godinu dana, meni nije to prioritet. To je bilo na daljinu. Imali smo mi i drugih sitnica. Da nisam ušao ovde ja bih svakako raskinuo. Ja nikad nisam bio u našoj vezi ker. Ona nema drugaricu u Majamiju. Ona ustane u šest i radi te njene joge. Jednom sam probao da stojim na glavi kao ona, pa sam se prevrnuo - rekao je Asmin.

Autor: D .T.