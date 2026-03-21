Sve sam iznela sama! Stanija zarežala kao ris posle Asminovih optužbi da ju je finansirao, pušiće se zbog njenih reči

Asmin Durdžić Alibaba u "Eliti" ne prestaje da iznosi "prljav veš" iz emotivne veze s bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, koja se sada oglasila posle tvrdnji da ju je finansirao, te da je zahvaljujući njemu pokrenula svoju novu kolekciju sportske opreme za žene.

Stanija nije želela da ćuti, već je odlučila da javno, putem društvenih mreža, stane na put spekulacijama.

- Asmin mi jeste pomogao u početku i to nikada neću umanjiti. U tom periodu sam imala mnogo pokušaja i promašaja, i zahvaljujući toj pomoći došla sam do prave fabrike i kvaliteta. On mi je pronašao fabriku koja radi za Lululemon i SKIMS i tada sam odlučila da konačno lansiram brend - započela je Stanija, pa pojasnila:

- SBOMBS je moj put, moj rad i moja odgovornost. Ne volim kada se to preuveličava ili predstavlja kao da je neko drugi finansirao. Kada je ušao u rijaliti, ostala sam sama u svemu tome i kao žena u tom muškom svetu biznisa nastavila dalje. Zahvalna jesam, ali sve što danas postoji iznela sam sama - zaključila je Dobrojevićeva.

Pomogao sam joj finansijski

Podsetimo, Stanijin bivši verenik Asmin Durdžić prošle noći je u emisiji "Pitanja novinara" ponovo govorio o njoj, te istakao da joj je on dao podršku tokom pokretanja biznisa.

- Ja sam njoj pomogao oko uvoza, izvoza, fabrike i finansijski sam joj pomogao. Nikad ne bih uzeo procenat, nismo nikad ni pričali o tome. Nismo imali s*ks godinu dana, meni nije to prioritet. To je bilo na daljinu. Imali smo mi i drugih sitnica. Da nisam ušao ovde ja bih svakako raskinuo. Ja nikad nisam bio u našoj vezi ker. Ona nema drugaricu u Majamiju. Ona ustane u šest i radi te njene joge. Jednom sam probao da stojim na glavi kao ona, pa sam se prevrnuo - rekao je Asmin.

pročitajte još

Neočekivano: Aneli stala u Stanijnu odbranu! Ubeđena da Asmin preuveličava cifre kako bi ispao veći šmeker! (VIDEO)

Autor: D .T.

POVEZANE VESTI

Domaći

TREBA DOBRO DA SHVATI JANJUŠEVE REČI! Asminov otac žestoko o Maji Marinković i bivšoj snaji Aneli: Sin kao da je čitao moje misli...

Domaći

Stanija oduvala Asmina zbog priče o novom dečku! Durdžić će se pušiti od muke čim bude čuo šta mu je poručila

Domaći

Stanija se oglasila nakon Asminove tvrdnje da godinu dana nisu imali odnose: Razlog možete i sami da naslutite...

Domaći

ERMINA I MATORA SVE RADE U DOGOVORU! Stefanina majka nakon javnih optužbi zapretila Tomićevoj: Mogla bih da iznesem jezive stvari...

Domaći

Ono kada 'žena' opere 'ljubavnicu': Stanija ZGROŽENA Alibabinim opravdanjima, brutalno ponizila njega i Aneli: Istina ima replay, a ja sam već... (FOT

Domaći

Lutkice moja, kad uđete unutra, onom tamo... Nakon što je Mevlida nahvalila, oglasila se Stanija! Imala važnu poruku za svoju nesuđenu svekrvu (FOTO)