Suze, drame i bolna istina: Aneli zaplakala zbog Neriove odluke, Kačavenda grcala, a evo šta je još obeležilo noć za nama u Eliti 9

Sinoć se u "Eliti 9" odvila još jedna emisija "Nominacije", a voditeljka Ana Radulović ušla je spremna u Belu kuću, pa je tako na samom početku dala reč Maji Marinković, koja nije štedela reči na račun Aneli Ahmić.

- Murat je sa razlogom postavio Aneli i Janjuša. Neko ležanje u krevetu i vaćarenje je dovoljan razlog da se pošalje u izolaciju. Jaško i ja nikad nismo imali bolji odnos nego ove godine. Imali smo neku šalu i zezanje, nisu pale uvrede i to mi je jako drago. On se u dosta situacija folira i mislim da nije iskren u ljubavnim odnosima. Mislim da i dalje nije ispustio emocijiu koju ima prema Aneli. Preko Vanje tere inat Mileni Kačavendi - rekla je Maja, pa se osvrnula na Aneli:

- Ona je svaku blisku osobu namestila. Ozbiljna je drukara! Ljudi se vode ovde isključivo podrškama, a mislim da si ti životni gubitnik. U druženju sa mnom je bila lažna i koristila je priliku da uvredi. Omalovažava i udara na porodične situacija. Kaže kako vređam njeno dete kad kažem da je jadno, ali ona pokazuje koliko joj je to bitno. Mislim da su se vodili onim da je bolje prvi u selu, nego poslednji u gradu. Uspeli su preko Stanije Dobrojević. Za mene je životni uspeh da oni pronađu zajednički jezik kao roditelji, a ne da se pljuju. Naravno da ću poslati Divnu Dnk jer joj je mesto na podu - rekla je Maja.

Naredni je nominovao Asmin Durdžić koji je žestoko isprozivao svoju bivšu partnerku Aneli, ističući da je, kako je rekao, ispala smešna kada je stala na Stanijinu stranu, na stranu žene koja joj je, kako je sama pričala, uništila život.

- Što se tiče Aneli, jesi loš prijatelj, izdala si svakog svog prijatejlja. Tebi je preči Filip Car. Ispala si loš drug, izdala si sestru, ispala si loša mama što si ušla u rijaliti, mogla si da zoveš moju mamu da brine o Nori - rekao je Asmin.

- Ti si monstrum - dodala je Aneli.

- To je moja ćerka kao što je i tvoja. Ja sam odlučio da te ne vređam kao majku svog deteta. Ispala si smešna kada si stala na Stanijinu stranu. Uz ženu koja ti je uništila život. Ti si na ozbiljnoj terapiji. Ispala si loša mama dok si blatila oca svog deteta kao što sam ja ispao dok sam tebe blatio. Demantovao sam te kad sam te odvukao u hotel, dokazala si narodu da mogu da budem tata samo ako tebe volim. Mene je sranota kada neko spomene tvoje ime napolju - nastavio je Asmin.

Nominacija na koju Aneli nije mogla da ostane imuna, jeste nominacija njenog sestrića Nerija Ružanjija. Nerio je istakao da on i Aneli nikada ne mogu da budu u dobrim odnosima, jer, kako kaže, ono što on priča njoj nikako ne odgovara, ali je povrh svega sačuvao Aneli, ističući da ne želi da ona spava u izolaciji na dušeku na podu, a dok je on priča, ona je sve vreme plakala.

Luka Vujović iskoristio je svojih "pet minuta", te je tako najseksipilnijoj Aneli, njegovoj bivšoj verenici, kako je sam rekao u emisiji "Pitanja novinara", sasuo mišljenje u lice, ističući da ona glumi srećnu ženu, a da je zapravo u dubini duše veoma nesrećna.

No, međutim, Aneli nije bila jedina koja je zaplakala. Milena Kačavenda, naime, nije mogla da suzdrži suze, pa je tako zaplakala, a povrh svega što se desilo između nje i Marka Janjuševića Janjuša u prethodnom periodu, ona je rešila da ga sačuva, otkrivši da je jedini razlog to što joj on bar, za razliku od Aneli kako kaže, nije vređao decu.

Nakon što su učesnici nominovali, voditeljka je saopštila ko su nominovani učesnici, tačnije učesnici koji će se večeras boriti za opstanak:

UČESNICI: Aneli Ahmić

ODABRANI: Tanja Stijelja - Boginja

GLEDAOCI: Milan Zlatanović - Cimi

Autor: Nikola Žugić