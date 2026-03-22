Dokrajčila ga je, ona je srž svega: Borina sestra Dragana šokirana novom vezom Milice Kemez, ne štedi reči: Neko je kod tebe jeo i pio, a onda ti UZEO ŽENU (VIDEO)

Svađe Bore Santane mnoge su šokirale, pa je tako sada njegova rođena sestra Dragana, pred kamerama Pink televizije otkrila zbog čega je on takav, tačnije, šta misli, šta je uticalo na Santanu da se ponaša i svađa na ovaj način!

Prethodnih nekoliko nedelja u "Eliti 9", pored mnogih raskrinkavanja, raskida i sličnih dešavanja, obeležile su svađe Bore Santane, koji nimalo ne štedi reči u sukobima sa učesnicima, ali neretko i zbog istih reaguje obezbeđenje. Sada je njegova rođena sestra, Dragana, u intervjuu za "Rijaliti rešetanje", otkrila kako gleda na sve njegove svađe.

- Nekada ni ne odgledam, nekada ugasim, jer me to stresira puno, ne mogu ništa dalje da radim ako to odgledam, samo o njemu mislim. Ako je nešto Bora psovao ovog ili onog, ja samo preskočim, pa čujem od drugoga šta se desilo - priča Dragana, te ističe da je srž onoga zbog čega je Bora ovakav, zapravo razvod od Milice Kemez:

Srž svega je Milica Kemez! Bora jeste psovao i ranije, ali nikada ovakav nije bio. Cela porodica je iznenađena, ovo je stvarno predaleko otišlo, a glavni razlog je Milica Kemez. Nije više ni taj razvod koliko je to da je s njegovim drugom. Neko ti je dolazio u kuću, jeo, pio, provodio vreme s njim i na kraju mu uzeo ženu! On je u nekoj emotivnoj katastrofi jer je stvarno u lošoj situaciji. Posle svega ovoga, teško da će da se skrasi pored neke žene, neće imati poverenja. Ako bude normalna žena, on neće imati poverenja, to mu je životna greška!

"Od moždanih udara su mu ostale posledice"

Takođe, kada je reč o suštini problema, Dragana ističe da ga je njegova bivša supruga, voditeljka RED televizije, Milica Kemez, kako kaže, dokrajčila.

- Milica ga je dokrajčila, da nema dalje više. Zašto je to uradila, stvarno ne znam, možda će vreme pokazati. Mi i nismo bili u nekim odnosima dok su bili u braku, bili smo na distanci, nisam želela da ulazim u te njihove probleme. Ali, ne, nije zvala ni mene, ni tatu, ni Veru, tatinu ženu. Razočarao se mnogo tata u nju. Ostale su mu posledice od tih moždanih udara, ti ga jedno pitaš, on ti drugo odgovara. Treba mu vreme da mu dođe do glave šta si ga pitao...Trebala je Milica to malo kulturnije da uradi, a ne da se osveti tako, ne znam ni zašto bi imala potrebu da se sveti - ističe Dragana, Borina rođena sestra u emisiji "Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom".

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/S. Zindović Pink.rs Previous Next

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić