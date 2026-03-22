Dokazi izlaze i izlaziće, jedan po jedan: Dragana progovorila o Borinoj vezi sa Indi, sumnja da ju je njen brat finansirao?! (VIDEO)

Anastasijino otkriće da joj se Bora Santana poveravao ispod pokrivača o tome da je bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Indi Aradinović, uzdrmalo je domaću javnost, a sada je njegova rođena sestra Dragana, u emisiji "Rijaliti rešetanje" progovorila o svim detaljima.

Dragana je na samom startu istakla da za ljubavni odnos njenog brata Bore i pevačice Indi zna ceo uži krug njihovih ljudi, tačnije porodica i prijatelji.

- Dobro, mi svi znamo, zna i većina prijatelja da su oni bili u vezi, to nije nikakva tajna. Oni koji su malo bliži znaju da su bili u vezi, zna i cela porodica, tako da ne vidim razlog zašto to krije?! Ako ima novog dečka, to je bilo pre. Ne mogu da je razumem zašto to krije - priča Dragana, te dodaje:

To je njeno pravo! Sada dokazi izlaze i sami će izaći, jedan po jedan. Oni su bili po tim veseljima, ima svega po malo...

Kada je reč o navodima da je Bora vratio Indi na muzičku scenu, Dragana ističe da nije ona jedina pevačica koju je njen brat vratio, već ih ima još, ali da ne razume zbog čega to ne žele da priznaju.

- Jeste, jeste, nije samo ona, ima mnogo pevačica kojima je Bora pomogao da dođe do...Neće da priznaju, verovatno ih je sramota! Ne bih znala da ti kažem, jako je glupo, ali dobro, verovatno će sve doći na svoje - rekla je Dragana, a onda je otkrila da li je upućena u to da je Bora finansirao Indi:

To ne mogu da kažem, ne znam, nisam videla. Kažem ono što sam videla i u šta sam sigurna. Pretpostavljam, ali nemam dokaze. Da, jesam, upoznala sam je. Ona mi je genijalna, ja je obožavam. Ona je toliko pozitivna osoba, bez obzira na sve ovo što je pričala, ali mi je drago što sam je upoznala. Pa Indi, jer je Bora mnogo srećniji, videla sam taj sjaj u njegovim očima, dugo nije bio tako srećan. Kada je bio sa Milicom, uvek je bio napet i nervozan, retko kada sam videla da Milica i Bora normalno komuniciraju. I kada smo mi bili, porodica, videla se ta napetost. Ali, sa Indi ne, videla sam da je opušten i srećan. Ja bih volela da mi ona bude snajka, njih dvoje bi se baš našli.

"Polomiću ih kao p**ke, tužiću i njega, a i tu njegovu malu"

Podsetimo, nakon što je Anastasija otkrila da joj se Bora poveravao o vezi sa Indi, našom pevačicom, ona se oglasila za naš portal, besna kao ris, te je tako udarila i po njemu i po njoj.

- Baš ću ja s Borom da pravim perverzije, šta je ovo?! Ovo je jako nisko, za mene jako veliki udarac i izmišljotina! Ja sam umetnica, dajem sve od sebe kada odem u "Elitu" da pevam, skoro sam mu i bila podrška na RED TV... U šoku sam! Možda je stvarno nešto lupetao, ne znam šta mu se dešava, nekad kao da nije normalan šta priča! Kod Janjuša je spominjao neku priču, da li vezano za mene, nešto:"Bolje da ljulja nego da žulja"... I ranije su me zvali novinari povodom ovoga. Kada nešto hoće da ti nametnu... Šta, treba da kažem:"Da, to sam ja", a nisam?! Na ove laži ne mogu da ostanem imuna - u dahu za Pink.rs priča Indi, te je otkrila da će pravdu potražiti na sudu:

Nemam problem da Boru pitam u lice, samo da izađe! Ako je stvarno bio toliko sumanut da ovo priča... Neću da ga vređam unapred, ali... On će moje pesme da pušta uvek, sam mi se ponudio:"Indi, drugarice moja, reci mi koje pesme želiš da ti pušta tvoj drug", mi radimo taj posao. Mi smo funkcionisali normalno, drugarski, sve do ove situacije. Bila sam mu podrška, njegova sestra, braća, bivša žena... Svi smo tu bili. Trudili smo se i da ga pomirimo sa Milicom, svi smo tu upleteni. Nismo mi neko sa strane, zato mi je čudno da to curi od Bore i zašto je Anastasija uzela moje ime u usta?! Ja sam sad u Nemačkoj, kod svog dečka, rekla sam mu:"Polomiću onog kog treba kao p*čku", a ja problem nemam, za svoju pravdu ću se izboriti! Ići će tužba, kome god, tu malu, ali i Boru, ako bude trebalo. Je l' sad ja svom momku treba da objašnjavam da li sam bila sa Borom, na šta ovo liči?! Mi nemamo taj vajb, ja nisam njegov tip, on ima drugi život, svet... Viđala sam ga po danu, nikad po noći, stvarno ovo nema smisla. Znam njegove tajne, čuvam ih, nikad neću izdati, prodati nekog ko je prema meni bio iskren, ja nisam taj tip. Ali, ako je stvarno prolupao u toj vezi... Vidim da svašta laprda, gadan je. Ne znam zašto mene uvlače u sve to?!

Autor: Nikola Žugić