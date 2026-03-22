Bolje da mi se ta balavica ne pojavljuje pred očima: Borina sestra demolirala Anastasiju Brčić: Roditelji gledaju i kad se uvuče pod pokrivač s njim (VIDEO)

Anastasija Brčić još pre nekoliko meseci ušla je u ljubavni odnos sa Borom Santanom koji bi mnogi, sudeći po učestalosti, ali i po intezitetu njihovih sukoba, nazvali veoma turbulentnim, a sada je njihov odnos detaljno izanalizirala njegova sestra, Dragana!

Dragana na samom početku, govoreći o ovom odnosu u emisji "Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom", istakla da je Anastasija veliki manipulator, te i da ne bi bila niko i ništa u rijalitiju da se nije, kako kaže, "zakačila" za Santanu.

- Ja mislim da je ona veliki, veliki manipulator da bi opstala tu. Šta bi bila Anastasija da se nije uhvatila za Boru?! Ništa! Ona bi do sada izašla 10 puta. Zna da je Bora labilan, gde mu je slaba tačka i onda manipuliše sa njim. Prvo mu se uvuče u krevet i onda kada Bora iznese sve intimne detalje, onda ona govori: "Lažeš, kako to govoriš, ovo moji roditelji slušaju i gledaju", a kada se uvuče i pokrije preko glave, pa i to gledaju. Pa šta radiš ispod tog prekrivača, ne razumem?! Niko nije lud. Mislim da ljudi nisu ludi, vide šta se dešava - rekla je Dragana, te je dodala:

Bora jeste verovatno pričao neke stvari, ali je mnogo i dodala, mnogo laže! Ne znam zašto to radi, ne znam šta da kažem...Kad god se Bora odalji od nje, ona iznese to, doda nešto mnogo gore, onda ova budaletina uđe u crveno i napravi katastrofu. Baš sam gledala te snimke, svaki put kada se udalji od nje, ona to uradi! Ona ne poznaje Boru, a ako Bora bude ušao baš baš u crveno, ne znam šta će ona raditi, jer preteruje. Prešla je sve granice i mere!

Dragana ne krije da vidi emocije kod Bore.

- Mislim da se Bora malo zaljubio u nju, zaljubio se dok je tu, ali čim izađe neće ona biti bitna osoba za Boru, ja mogu to da potpišem. Verovatno je videla da mu se sviđa, pa to koristi da bi ona opstala tamo. Ne bih volela da je vidim uopšte! Bolje da mi se ne pojavljuje na oči, jer je izmaltretirala mnogo Boru - ističe ona.

Dragana o Bori i Urošu Staniću

Kada je reč o Borinom odnosu sa Urošem Stanićem, učesnikom koji se još pre nekoliko godina u javnosti deklasirao kao homoseksualac, Dragana ističe da su upravo on, ali i Anastasija izvukli iz njenog brata, kako kaže, ono najgore.

- Izvukla je iz njega ono najgore, nešto što niko nikada nije. Uroš i Anastasija, njih dvoje u dogovoru...Samo mi nije jasna jedna stvar, kako taj Uroš nije ljubomoran na Anastasiju?! Znači, to oni rade u dogovoru namerno jer vide da je labilan i tačno znaju da ga uvedu u to crveno... - rekla je Dragana, a potom je nastavila:

- Mislim da Uroš, da u Bora nije dao povoda i dozvolio neke stvari, ne bi tako bilo danas. To za 9. mart pokazuje o njima koliko su zlobni i koliko žele da izvuku najgore od njega. On je budala, dozvoljava da neka balavica od 19 godina manipuliše sa njim, ovo nikada sebi u životu nije dozvolio, ne znam šta se desilo sa njim! - priča Dragana, te dodaje:

Dozvolio je tako što je to krenulo kao zezanje, da naprave neki šou, malo po malo, malo po malo i otišlo je predaleko. I sada više ne može da se iščupa, a mislim da mu Uroš odgovara kao društvo. Nije trebao da ode toliko predaleko...

Autor: Nikola Žugić