Pakuje kofere i kreće od nule?! Milan Milošević se povlači iz javnosti? Oglasio se i zabrinuo fanove (FOTO)

Svi se pitaju da li je u pitanju samo prolazna faza ili najava konkretnih poteza?!

Milan Milošević osvojio je srca publike učešćem u popularnom rijaliti formatu Zadruga, a danas Elita. On je nakon izlaska iz rijalitija, zbog ljubavi publike dobio ponudu da bude voditelj pomenutog formata, a nakon nekoliko godina izgleda da se odlučio za promenu.

Njegova objava na društvenim mrežama zaintrigirala je njegove obožavaoce.

- Čovek koji je spreman da spakuje kofer u život i krene od nule, njemu ne možeš ništa, a taj može baš sve - glasio je citat koji je voditelj podelio, a u opisu je dodao:

- Samo da napomenem da sam u ovoj fazi života.

Ove reči pokrenule su spekulacije da bi Milan mogao da razmišlja o velikim promenama, pa čak i o promeni profesije. Ipak, da li je u pitanju samo prolazna faza ili najava konkretnih poteza, za sada nije poznato.

Nasilje u školi

Milan je nedavno govorio o detinjstvu i vršnjačkom nasilju koje je trpeo jer su ga tretirali kao feminiziranog dečaka.

- Jeste, udaraju me pesnicama u stomak, izgubim vazduh. Odlazak u školu u određenim situacijama mi je isto bio strah. Osećanje straha da idem u školu. U srednju ne, u osnovnoj je bio problem. Trebalo mi je 45 minuta pešaka do škole i 45 nazad, otprilike, ja sam znao kada se vraćam nekad, mrak je padao ranije, zimski period na primer, po sat vremena da stojim u tuđem haustoru usput, da uletim u neki haustor, druga su to vremena bila, nisu se zaključavale kapije mogao si da uđeš gde hoćeš i da čekam, zaledim se, da čekam samo da odu. Oni mene čekaju, pet, šest njih da me ismejavaju, da mi cepaju sveske... Fizički bol tu nije ni bitan, maltretiranje to koje sam ja doživljavao... Pa sam išao okolnim putevima kroz drugo naselje kući. Niti sam ja njima išta radio, niti sam ikada ja njih, ja sam se njih plašio. Ja njih sve znam imenom sad da kažem, ali ne pada mi na pamet da ih nabrajam- rekao je Milan nedavno za Blic.

Autor: Nikola Žugić