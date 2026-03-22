Nakon što se Aneli isplakala, oglasio se Pečenica: Uputio joj brutalnu podršku, pa potkačio Luku (FOTO)

Ne štedi reči!

Aneli Ahmić, tokom sinoćnjih "Nominacija" zaplakala je zbog nominacije svog sestrića Nerija Ružanjija, ali se ujedno i sukobila sa Anitom Stanojlović, zbog čijeg sukoba se tresla Bela kuća.

Takođe, u jednom momentu joj se obratio i Luka Vujović, koji je istakao da je Aneli veoma nesrećna, te i da, kako kaže, glumi sreću pred drugima, što je mnoge šokiralo s obzirom na to da, kako je rekao nedavno, Aneli je najseksipilnija. Ovim povodom, oglasio se na svom Instagramu Ilija Pečenica, koji je pružio podršku Ahmićevoj.

- Aneli, koliko se trude da te unište, ali im ništa ne polazi za rukom! Luka izlazi sa Anitom, neka ih, pusti niz vodu sve što je bilo, a nije vredelo! Aneli, zar je vredno da gubiš živce, ne, nije, još malo i kraj, čekam te u salonu - napisao je Ilija.

Autor: pink.rs