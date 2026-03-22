SRĐAN KAČAVENDA JE BIO U ŠOKU! Pavle žestoko o Mileni i aferi sa Janjušem: Došlo joj je na naplatu, oni koji joj pominju bivšeg muža nisu svesni šta MOŽE DA IM SE DESI (VIDEO)

Domaća javnost ne prestaje da bruji o intimnoj aferi učesnika "Elite" Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, a sada je svoj sud dao i bivši učesnik rijalitija, beogradski ugostitelj Pavle Jovanović.

Na samom početku gostovanja u emisiji "Pitam za druga" na RED TV istakao je da Milenu lično ne poznaje, ali zna njenog bivšeg supruga Srđana Kačavendu.

- Znam joj muža Srđana, ne znam nju, ne poznajem je. Srđan ne priča o rijalitiju, još kad je ušla u rijaliti i počela da se bavi branjenjem Ane Ćurčić, on je bio u šoku, nije bio za to uopšte. Znam ga dobro preko druga, znam da se nije slagao sa tim - počeo je priču Pavle, koji se osvrnuo na druge ukućane koji pominju Srđana tokom sukoba sa Milenom.

- Ovi ljudi unutra ga spominju, a ne znaju da se radi o jako ozbiljnom čoveku, spominju ga muškarci u nekom kontekstu, a nisu normalni, nisu svesni šta može da im se desi. Nije se nikad oglasio, da ja znam.

Prokomentarisao je sve kroz šta trenutno Kačavenda prolazi u Beloj kući.

- U neku ruku došlo joj je na naplatu, ali ima pravo da ima privatan život, ona je izabrala da bude sa njim. Nije u braku već duže vreme... Ima prava da radi šta god hoće, slobodna je, nije ničim vezana. Ne vidim zašto je napadaju, u kontri su iskoristili to, jer je sve žive ona rešetala, ali opet uradila je to van rijalitija, a ne tamo, šta je problem? Je l smo to videli na televiziji, nismo - rekao je Jovanović.

Autor: D .T.