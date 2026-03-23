Anita Stanojlović TRUDNA? Otkrila koliko dana joj kasni ciklus, ŠOK ZA SVE! (VIDEO)

Priznala je!

U toku su intervjui sa Ivanom Šopić, a na red je došla i Anita Stanojlović.

- Jedan dan sve može i sve tolirišeš,a drugi dan već ne. Kao da si stalno u PMS-u. Luka mi je rekao da vas Aneli provocira - započela je voditeljka.

- Počela je da peva, nekad mi je zanimljivo, a nekad ne - kratko je odgovorila Anita.

- Uvek se namesti da on ima napade smeha i ludovanje kad ti nisi tu - dodala je Ivana.

- Ja sam mu to u petak rekla, kako Aneli uđe na vrata on se umusi. Kapiram da nas ne volie i da preuveličavaju. Ne verujem Urošu on je spletkara - iznela je Anita.

- Uroš ti je davao i savete da ga ostaviš i da si se srozala pored njega - podstakla ju je voditeljka da nastavi.

- Ostavila bih ga da je ista situacija kao sa Aneli - jasno joj je Anita odgovorila.

- Jel se bojiš da se ne završi kao sa Aneli - pitala ju je voditeljka.

- Neplašim se da će nešto ovde uraditi. Neverujem za te poglede jer ja to nisam videla. Neću da komentarišem nešto što nisam videla - samouvereno je rekla Anita.

- Uplela si se sinoć u svađi sa Aneli, trajalo je sat vremena, strašno si je izvređala - konstantovala je Ivana.

- Ja sam u haosu ovih dana, malo mi je falilo da se upalim, izvređala sam je najstrašnije- potvrdila je Anita.

- Jel si u PMS-u - upitala ju je voditeljka.

- Ne znam, trebalo je danas da dobijem ali nisam - kratko je Anita rekla.

- Tebi obično porani, a sad kasni. Jel ste imali neke rizične odnose - upitala ju je voditeljka.

- Nismo vodili računa. Ne planiramo da se nešto pazimo. Nadam se da će se sledeće nedelje nešto desiti - zadovoljno joj je odgovorila Anita.

- Da li misliš da ćeš vremenom dobiti povertenje u njega - pitala je Ivana.

- Verujem ja njemu, jer da mu ne verujem ne bi ovo radili. Ja sam ljubomorna i posesivna. Aneli nam je pevala deo pesme 'bivša ko bivša još uvek je tu', i pevala je nešto soba 22, provocirala je jer je prošle godine pevala soba 501 a sad 22 - rekla je Anita.

- Prokomentariši Maju i Asmina, kakvi su signali između njih - zatražila je voditeljka.

- Nešto sam prišala sa Majom, pztala sam je da li joj se sviđa Asmin. Nije mi rekla ništa direktno ali mi je pokazala rukom da ćitim. Ovo prvi put vidim da Maja kalkuliše. Mislim da će se ubrzo smuvati. Mislim da joi se sviđa. Verujem da će biti nešto - priznala je Anita u poverenju.

- Da li se Maja plaši da će je Asmin nadmudriti - nastavila je voditeljka.

- Plaši se Stanije. Čeka da li će ona ući. Samo Stanija može da je poremeti jer je svesna kako ona izgleda i koliko je dugo bila sa Asminom. Ne bi mogla da izađe na kraj sa njom. Ozbiljna joj je to konkurencija - zaključila je Anita.

Autor: T. Mladenović