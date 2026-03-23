VEOMA JE PERFIDNA I POKVARENA: Sofija misli da su Maja i Asmin na istoj lestvici loših ljudi, prokomentarisala Durdžićevu ostašćenost dok pokušava da je OGADI Terzi! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoje mišljenje!

Naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bila je Sofija Janićijević.

- Maja i ti ste zaratile, deluje da te bes ne pušta, da li je tako? - upitala je Ivana.

- Ne pušta me. Veoma je perfidna i pokvarena. Rekla je da sam ja svojim postupcima povredila trudnu ženu, a Maja je ta koja je bila uz mene kad se to dešavalo. Mnogo toga mi je suvađi izgovorila. Pokazala je da je lažna, da je loš čovek. Pokazala je da se sa svakim smeška, predstavlja se kao dobra, a zapravo ljudima želi zlo. Ona je da je bila neka drugarica, ona bi me pitala što sam rekla da ju je Anelina nominacija ''popalila'' i pred Boginjom da ne znam na osnovu čega je ona ostvarena. Nisam imala cilj da uvredim Aneli, zaista. Maja je ta koja je prva krenula da se raspravlja sa mnom. Možda sam kriva jer sam ja to prokomentarisala, ali nisam sela na kafu sa Boginjom i Aneli da je namenski ogovaram, nego sam prokomentarisala šta sam imala u prolazu - rekla je Sofija.

- Kako gledaš na njen odnos sa Asminom? - upitala je Ivana.

- To koliko se on ponižava...to je strašno. Jezivo je koliko je sebe srozao, ona se njemu obraća kao da je pas. Dođe mu i kaće ''ajde, Leo, dođi'', kao da doziva svog psa. Ja sam šokirana šta sve Asmin sebi dopušta - rekla je Sofija.

- Da li misliš da je ljubomorna na Aneki, kao što pojedini učesnici govore? - upitala je Ivana.

- Da, jeste. Ona je toliko sujetna i ljubomorna, veoma joj smeta Aneli. Nije sigurna u sebe i svoje učešće, ništa od toga - kazala je Sofija.

- Da li ti deluje da je Asmin siguran i svestan u to što radi? - upitala je Ivana.

- Dok smo bili dobri, delovao je kao da ima na umu da zavede Maju, pa će ona da vidi njegovu promenu, ali sada mi ne deluje tako. Kad mu nema Terze, drugačije se ponaša. Ja sam samo čula kada ga je Maja pitala kako da nominuje da joj je rekao za Aneli ''vređaj je, samo nemoj ono dete za pominješ''. Ono dete? Pa to je njegovo dete, strašno - kazala je Sofija.

- Koliki je Asmin ispao prijatelj ili neprijatelj Terzi? - upitala je Ivana.

- Mislim da je jedva čekao da se otkači od Terze, baš zbog dobronamernih saveta koje mu je Terza dao, želeći da mu pomogne da se ne ponižava zbog Maje. Asmin sve radi zbog Maje, veoma je jasno. Isto tako, ako sam ja loša, kao što Asmin govori, kako onda nije na početku Terzi rekao da se skloni od mene, a ne sad, kada je rekao Terza da treba on da se skloni od Maje, jer ga ponižava?! Asmin tvrdi da je Terza spominjao Milano i nekog albanca, a Terza je i sam rekao da nije i da nema nikakve veze s tim. Eto, to je Asminovo ponašanje - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.