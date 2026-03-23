Anita sumnja da je u DRUGOM STANJU! Janjuš nikad gore srozao Kačavendu, ona na IVICI SUZA, a ovaj takmičar je zauvek napustio 'Elitu 9'!

Bilo je burno, emotivno i iskreno.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Izbacivanje", a pre nego što je jedan takmičar napustio rijaliti, voditeljka Ivana Šopić je obavila intervjue u Šiša baru sa pojedinim učesnicima.

Prvi sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Marko Janjušević Janjuš, koji je progovorio o odnosu sa Milenom Kačavendom, koji intrigira javnost nakon saznanja da su tokom leta bili intimni.

- Milena je sinoć zaplakala tokom nominacija, a ti si rekao da je folirant, kao i da te nervira kada ljudi inače ne plaču, pa se onda desi trenutak kada krenu da rone suze - kazala je Ivana.

- Ona je i sama rekla da je više ne zanima da komentariše mene i naš odnos. Mislio sam da neće tokom izlaganja opet pričati o nama, već da će samo zatvoriti tu temu. E, ona je krenula da roni suze, tad se baš setila da plače i da kuka. Kad je ona sa onako sa žarom mene htela da us*re, govorila mi je prošle nedelje, da će da me s*ebe u ''Pretresu''. Ona je time što je uradila sa mnom napravila to što je sama želela, nema sada pranja - kazao je Janjuš.

- Ona je to što se desilo među vama shvatila ozbiljno, dok je istakla da ti to pokušavaš da banalizuješ, kako gledaš na to? - upitala je Ivana.

- Ja tom ironijom sam pokušap malo da spustim loptu, ja sam veoma jasan lik, kako postupam i radim. Ona je shvatila to kao da je ponižavam. Eto, ona ide druži se sa Jovanom pevačicom, smeje se sa njom, ćaskaju i pričaju, šta ja da kažem - kazao je Janjuš.

- Milena kaže da je sve ovo što se desilo u par dana za nju bilo stanje šoka - rekla je Ivana.

- Ona je opasna jedna folirantkinja. Sad je našla da plače, a kada su druge devojke plakale, ona ih je gazila, namerno je nekog kanalila kad je ta osoba loše. E, sada, nju te devojke koje je ona kanalila štede, veoma je štede - kazao je Janjuš.

Nakon Janjuša na intervju u Šiša bar stigla je i Milena Kačavenda, koja je odmah otkrila kako se oseća.

- Okej sam, besna sam bila na nominacijama kao ris. Neke nalete emocijala sam imala i uopšte nisam mogla da pričam. Ne mogu da se oporavim, kakve su to fore, ona reakcija da sam ja aludirala na njegovog pokojnog brata, meni je to poniženje. Šta si ti mislio o meni kao čoveku onda. Prošli smo slične stvari tada, nikome to ne bih rekla. Drži me nešto što ne mogu da opišem. Ne mogu da ga gledam očima. Ovaj mesec mi je inače jako težak zbog mame koja mi je preminula. Mogu oni da pričaju šta hoće, ko su bre ovi ljudi. Mene je to ljuidski uvredilo. Pritom je skakavac, grbavi iskočio iz ćoška da me napasda 'a na šta si mislila pod vezivanjem'. Mnogo je teško da se iskontrolišeš. Znači da je on mislio da sam ja odron. To je nešto što me je nakautiralo - iskreno je odgovorilča Kačavenda.

- Mnogi se slade i nadaju se da ćeš ostati na dnu - dodala je Ivana.

- Imala sam poslednih par dana migrenu, a oni su mi govorili 'ako te boli glava stavi vaginaž'. Imam pravo da ih sve komentarišem. Ne pričam sigurno sa dvadesetoro ljudi iz kuće. Ovi koji su u sukobu sa mnom Anđelo, Bebica - rekla je Kačavenda.

- Janjuš je bio na intervjuu pre tebe. On je na taj tvoj slom nazvao folirantskim potezom - pitala je Ivana.

- Može on da mislib šta hoće, za mene on ne postoji. On je folirant. Ja sam jasno rekla da se nisam zaljubila i da ja tu sad nešto patim. Ne može mene niko da izradi. Njega je najviše izbacvilo iz takta što sam rrerkla da su on i Aneli isti. Logično je da ću nnui poslati u izolaciju. Ja nisam laka na suzama, nisam folirant. Interesduje mne što se onoliko pali, kao u pabu na primer. Koliko god on pričao da mi nismo imali dogovor to je laž - iznela je Milena.

Naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bila je Maja Marinković, koja je progovorila o Aneli Ahmić, Asminu Durdžiću, ali i najatuelnijim temama u Beloj kući.

- Majo, rekla si da je Aneli životni gubitnik, stojiš li pri tom stavu? - upitala je Ivana.

- Da, mislim da je životni gubitnik. Njoj je jedino bitno da naglašava to da je ljudi vole, da od fanova dobija poklone, to je veoma primitivno. Ona kao majka gleda samo materijalne stvari, a ocu, ne dozvoljava da vidi dete i da bude otac. Ona omalovažava tuđe porodice, a svoju ne vidi, koja je bolesna. Aneli je prodala svoje dete zarad popularnosti. Spremna je da gati preko leševa, samo da bi došla do cilja. Asmin je nju svojim izlaganjem pokosio. Ona ga proziva, a sa njim je završavala u hotelu. Da on poželi, ona bi mu se vratila. Da je sa njom, davala bi mu da vidi dete - rekla je Maja.

- Da li misliš da on može da je ima kad poželi? - upitala je Ivana.

- Naravno, da. Ivana sve je meni to prebolesno, da se razumemo - kazala je Maja.

- Da li ti prija to što Asmin brine o tebi? - upitala je Ivana.

- Da, on ne ferma ljude koji ga prozivaju to što me brani. Međutim, ja sam mu rekla da ne očekuje više od drzugarskog odnosa koji imamo. I ovakav odnos je lep, ne mora sve da bude emotivan odnos - kazala je Maja.

- Da ste se upoznali nekoliko godina ranije, da nije bivši momak tvoje drugarice, da li bi ušla u emotivan odnos sa njim? - upitala je Ivana.

- Ivana, ja razmišljam često kako da se distanciram od njega, jer je on simpatičan, zanimljiv, namazan. Ne gledam ga ja na taj način, mi smo isključivo drugari, to je to - rekla je Maja.

Asmin Durdžić bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru, te je sa njom progovorio o odnosu sa Majom Marinković.

- Da li misliš da bi ti Maja dala šansu, ali strahuje da ne prodari taj švaler u tebi? - upitala je Ivana.

- Nisam ja švaler. Ne znam šta sam ja radio sa ženama ovde, pa je njoj to toliki problem. Njoj je čudnije to što sam ja bio sa Stanijom, a mogao sam nakon nje da završim sa Aneli u krevetu - kazao je Asmin.

- Maja je govorila za Aneli da je zavodnica i fatalna žena - kazala je Ivana.

- Aneli je nekada bila prelepa, sad je isto lepa, nije ružna devojka, ne mogu to da kažem - rekao je Asmin.

- Šta te to Maja tera da przinaš svakodnevno? - upitala je Ivana.

- Maja misli da sam bio sa jednom učesnicom, a to nije istina - rekao je Asmina.

- Da li Maja misli da si bio sa Milenom Kačavendom? - upitala je Ivana.

- Da, misli na Milenu i na još jednu učesnicu. Maja misli da sam ja pokojni verenik, na to misli. Maji je čudno kako ja znam da je sa njim pričala u mraku - rekao je Asmin.

- Kako sada izgleda Majin i tvoj odnos, da li je sve mekša prema tebi? - upitala je Ivana.

- Da, jeste. Nema šanse da odustanem. Nikada me žena nije radila kao Maja. Možda je glupo to što me ponižava, ali ja sam uporan i biću uporan - rekao je Asmin.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Luka Vujović, koji je progovorio o brojnim dešavanjima u Eliti.

- Zanima me tvoja nominacija - rekla je Ivana.

- Ja sam rekao Aneli da čak i ako izađe kao pobednik, da neće biti pobednik ako ostane u lošem odnosu sa Neriom. Međutim, kada ja tako nešto kažem, učesnici meni to zameraju - kazao je Luka.

- Da li smatraš da te je Anita uzela pod svoje? - upitala je Ivana.

- Ona je mene odavno uzela pod svoje. Mislim da smo pogrešno radili neke stvari, kada je reč o komentarisanju Aneli. Meni je Anita dala dozvolu da odgovorim na Aneli kad me provocira, ali ja to ne želim da komentarišem. Aneli nas stalno provocira, peva pesmice - kazao je Luka.

- Da li si zaljubljen u Anitu, da li su se pojavile emocije? - upitala je Ivana.

- Da, jesu mi se pojavile emocije i zaljubljen sam. Naša veza ide svojim togom, dešavaju se te nesuglasice, ali ja ne mogu da joj obasnim da kada se nasmejem nečemu što kaže Aneli, nije jer mi je ona simpatična, nego mi je jednostavno to smešno - kazao je Luka.

- Da li si ravnodušan prema Aneli? - upitala je Ivana.

- Da, jesam. Ravna linija mi je sada, kada je ona u pitanju, iskreno da kažem. Ja jesam imao velike emocije prema njoj, bila je najbolja kad smo bili zajedno, ali je to prošlost za mene od onog momenta kada se sa Asminom poljubila - rekao je Luka.

Sledeća je u Šiša bar došla Anita Stanojlović.

- Jedan dan sve može i sve tolirišeš,a drugi dan već ne. Kao da si stalno u PMS-u. Luka mi je rekao da vas Aneli provocira - započela je voditeljka.

- Počela je da peva, nekad mi je zanimljivo, a nekad ne - kratko je odgovorila Anita.

- Uvek se namesti da on ima napade smeha i ludovanje kad ti nisi tu - dodala je Ivana.

- Ja sam mu to u petak rekla, kako Aneli uđe na vrata on se umusi. Kapiram da nas ne volie i da preuveličavaju. Ne verujem Urošu on je spletkara - iznela je Anita.

- Uroš ti je davao i savete da ga ostaviš i da si se srozala pored njega - podstakla ju je voditeljka da nastavi.

- Ostavila bih ga da je ista situacija kao sa Aneli - jasno joj je Anita odgovorila.

- Je l' se bojiš da se ne završi kao sa Aneli - pitala ju je voditeljka.

- Neplašim se da će nešto ovde uraditi. Neverujem za te poglede jer ja to nisam videla. Neću da komentarišem nešto što nisam videla - samouvereno je rekla Anita.

- Uplela si se sinoć u svađi sa Aneli, trajalo je sat vremena, strašno si je izvređala - konstantovala je Ivana.

- Ja sam u haosu ovih dana, malo mi je falilo da se upalim, izvređala sam je najstrašnije- potvrdila je Anita.

- Je l' si u PMS-u - upitala ju je voditeljka.

- Ne znam, trebalo je danas da dobijem ali nisam. Nismo vodili računa. Ne planiramo da se nešto pazimo. Nadam se da će se sledeće nedelje nešto desiti. Verujem ja njemu, jer da mu ne verujem ne bi ovo radili. Ja sam ljubomorna i posesivna. Aneli nam je pevala deo pesme 'bivša ko bivša još uvek je tu', i pevala je nešto soba 22, provocirala je jer je prošle godine pevala soba 501 a sad 22 - kratko je Anita rekla.

- Prokomentariši Maju i Asmina, kakvi su signali između njih - zatražila je voditeljka.

- Nešto sam prišala sa Majom, pztala sam je da li joj se sviđa Asmin. Nije mi rekla ništa direktno ali mi je pokazala rukom da ćitim. Ovo prvi put vidim da Maja kalkuliše. Mislim da će se ubrzo smuvati. Mislim da joi se sviđa. Verujem da će biti nešto - priznala je Anita u poverenju.

Naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bila je Sofija Janićijević.

- Maja i ti ste zaratile, deluje da te bes ne pušta, da li je tako? - upitala je Ivana.

- Ne pušta me. Veoma je perfidna i pokvarena. Rekla je da sam ja svojim postupcima povredila trudnu ženu, a Maja je ta koja je bila uz mene kad se to dešavalo. Mnogo toga mi je suvađi izgovorila. Pokazala je da je lažna, da je loš čovek. Pokazala je da se sa svakim smeška, predstavlja se kao dobra, a zapravo ljudima želi zlo. Ona je da je bila neka drugarica, ona bi me pitala što sam rekla da ju je Anelina nominacija ''popalila'' i pred Boginjom da ne znam na osnovu čega je ona ostvarena. Nisam imala cilj da uvredim Aneli, zaista. Maja je ta koja je prva krenula da se raspravlja sa mnom. Možda sam kriva jer sam ja to prokomentarisala, ali nisam sela na kafu sa Boginjom i Aneli da je namenski ogovaram, nego sam prokomentarisala šta sam imala u prolazu - rekla je Sofija.

- Kako gledaš na njen odnos sa Asminom? - upitala je Ivana.

- To koliko se on ponižava...to je strašno. Jezivo je koliko je sebe srozao, ona se njemu obraća kao da je pas. Dođe mu i kaće ''ajde, Leo, dođi'', kao da doziva svog psa. Ja sam šokirana šta sve Asmin sebi dopušta - rekla je Sofija.

- Da li misliš da je ljubomorna na Aneli, kao što pojedini učesnici govore? - upitala je Ivana.

- Da, jeste. Ona je toliko sujetna i ljubomorna, veoma joj smeta Aneli. Nije sigurna u sebe i svoje učešće, ništa od toga - kazala je Sofija.

- Da li ti deluje da je Asmin siguran i svestan u to što radi? - upitala je Ivana.

- Dok smo bili dobri, delovao je kao da ima na umu da zavede Maju, pa će ona da vidi njegovu promenu, ali sada mi ne deluje tako. Kad mu nema Terze, drugačije se ponaša. Ja sam samo čula kada ga je Maja pitala kako da nominuje da joj je rekao za Aneli ''vređaj je, samo nemoj ono dete za pominješ''. Ono dete? Pa to je njegovo dete, strašno - kazala je Sofija.

- Koliki je Asmin ispao prijatelj ili neprijatelj Terzi? - upitala je Ivana.

- Mislim da je jedva čekao da se otkači od Terze, baš zbog dobronamernih saveta koje mu je Terza dao, želeći da mu pomogne da se ne ponižava zbog Maje. Asmin sve radi zbog Maje, veoma je jasno. Isto tako, ako sam ja loša, kao što Asmin govori, kako onda nije na početku Terzi rekao da se skloni od mene, a ne sad, kada je rekao Terza da treba on da se skloni od Maje, jer ga ponižava?! Asmin tvrdi da je Terza spominjao Milano i nekog albanca, a Terza je i sam rekao da nije i da nema nikakve veze s tim. Eto, to je Asminovo ponašanje - kazala je Sofija.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio Dača Virijević, koji je prokomentarisao aktuelna zbivanja u Eliti.

- Kakvih saznanja imaš o učesnicima? - upitala je Ivana.

- Saznao sam da Anita ide od učesnika do učesnika i priča kako joj kasni ciklus. Cela ta veza sa Lukom mi je baš onako, da nemam nikakav komentar - rekao je Dača.

- Kako ti sad deluje Milena, da li se pokajala jer je pokrenula priču vezanu za Janjuša? - upitala je Ivana.

- Ona sad dobija žestoke komentare, ali mora da bude svesna da je i ona komentarisala svaku priču bez pardona. Ona sebe zakopava sve više. Umesto da je pričala o svojim emocijama, kako se oseća, da je zaljubljena u njega, ako jeste, ona se fokusira na komentare ljudi. Ne shvata da ne može da krivi Janjuša za taj odnos koji su imali. Ona dolazi i govori na klipu da je bila tri puta intimna sa njim, nije mi jasno da je tu priču žena krenula da priča. Naravno da je svima čudno da žena koja je u rijalitiju zastupala jedne stavove, napolju posle jednog viđanja legla u krevet s muškarcem kojeg je nazivala monstrumom. Ona umesto da drugačije reaguje, ona dodatno šokira sve ljude. Ona je zaljubljena u njega. Ona je sad na neki način upala u depresiju zbog Janjuševih reči, to je evidentno - kazao je Dača.

- Dačo, kojim učesnicima najviše smetaju tvoji stvavovi, to što analitiraš situacije u Beloj kući i ne prezaš da daš svoj sud o njima? - upitala je Ivana.

- Janjuš, Asmin, Luka i Anite, njima veoma sveta to što imam da kažem - kazao je Dača.

- Kako gledaš na odnos Asmina i Maje? - upitala je Ivana.

- On je zdazio sve drugate zbog nje. Izdao je drugare da joj se dodvori. Maja je osoba koja se najviše pribojava Stanije, jer da ona uđe, zgazila bi Maju kao bubašvabu. Isto tako, Asmin i Maja su veoma reagovali jer je Aneli dobila od Cara poklon, Asmin je veliki kompleksaš. Isto tako, Luka i Aneli, oni nisu mogli da sakriju gnev. Ne kažem da je Aneli dobra, užasna je, ali ljudi s kojim ratuje prave greške, pa joj sve ide u korist. Međutim, ona je previše poletela, a ko visoko leti, nisko padne - istakao je Dača.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Nenad Macanović Bebica, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Da li Milena sada zaslužuje nadimke i epitete, upravo one koje je ona dodeljivala učesnicama i tvojoj Teodori? - upitala je Ivana.

- Po*no baka, taj nadimak se na početku spominjao, a sada je po*no star baka. Imaju svi potpuno pravo da je kinje i vređaju, jer je ona ta koja je vređala duplo mlađe devojke, čija je odgovornost za postupke bila isto tako, duplo manja. Kada mi prođe kroz glavu kako je Teodoru vređala, isto tako joj se sad vraća. Međutim, Kačavendu niko sad ne ponižava, niko joj ne vraća istom merom, jer je većinski svima žao nje i toga do čega je sebe dovela. Sebe je degradirala, to je činjenica - rekao je Bebica.

- Da li je normalno to što je spustila loptu sa Aneli? - upitala je Ivana.

- Ma kakvi...ne. Još na sve to, ono teatralno plakanje Milenino. Aneli je vređala najstrašnije tu Aneli, šta je sad?! Priča sa Jovanom pevačicom o intimi sa Janjušem. Ne mogu da shvartim da je ona bila sa čovekom koji je rekao da je morao da popije nešto za potenciju, kao bi sa njom bio intiman. Ako je već devojkama držala slovo jer se saznalo za njihove intimne odnose, kako nije mislila da će se njoj jednog dana desiti tako nešto? Ona je kroz rijaliti, imala jedanaest muškaraca s kojima se sama na neki način povezala - istakao je Bebica.

- Kako ti se čini Filipova promena? - upitala je Ivana.

- On je proračunat. Veoma je taktičan. U njegovom slučaju određene stvari radi namerno. Ona je rekao da njega ne zanima zajednička podrška s Teodorom, a onda dođe i naruči vino od njih. Ja nemam problem sa njim, ne doživljavam ga, trudim se da ga ne vidim. Samo su mi bitne Teodorine reakcije, to je jedina činjenica. Meni je cilj da ona kaže šta ima jasno i glasno, da se razumemo. Ona nema osećaj za neke stvari - rekao je Bebica.

- Kakav je sad tvoj odnos sa Teodorom? - upitala je Ivana.

- Nama nije dobro kad se setimo kako smo povređivali jedno drugo. Znam da nam je teško. Mene samo može Teodora da poremeti i niko drugi, samo mi je njeno mišljenje važno i šta ona radi. Ne vraćam se na taj njen odnos sa Filipom - rekao je Bebica.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Uroš Stanić, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Kako komentarišeš Borine svađe sa Anastasijom? - upitala je Ivana.

- Mislim da tu ne postoje nikakve emocije više. Anastasija je njega veoma povredila, to jeste tako. Posle svih emotivnih brodoloma, Bora je naišao na devojku koja ga je dodatno povredila. Anastasija se ljubila sa Muratom u košulji koju je uzela od Bore, to je strašno, katastrofalno. Ne treba nikako više da se obazire na Anastasiju. On misli da mu je svako neprijatelj ko se sa njom druži i svi su mu krivi osim nje, a treba da bude svestan toga da je ona kriva. Anastasija ga provocira svakodnevno - kazao je Uroš.

- Milena je odlučila da prizna da je bila intimna sa Janjušem, da li misliš da je taj postupak nju srozao? - upitala je Ivana.

- Mislio sam posle onoga sa Anđelom da nema dalje, ali sam se iznenadio. Izgubila je pojam o sramoti. Dozvolila je sebi da bude jedna u nizu Janjuševih je*ačica i na njegov poziv da dolazi. Dozvolila je to da dok je on o vijagri pričao, da se ona samo smeje. Nema nikakav kredibilitet više, da se razumemo. Njene nominacije su mi bile veoma bedne. Ona je nekad gazila sve, nije imala meru kada je gazila druge, a sada kada nju osuđuju, ona plače, diže belu zastavu i kuka. Ona pokušava da napravi od sebe nekakvu žrtvu, da napadne Janjuša, ali nije svesna toga da žrtva nikao ne može da bude. Milena je gubitnica na svakom mogućem polju - kazao je Uroš.

- Kako ti gleda odnos Anite i Luke? - upitala je Ivana.

- Ja sam prišao Aniti, kao bivši prijatelj, dao sam joj savet da treba da raskine sa Lukom, jer vidim da se uništava i to mi nikako ne prija. Želeo sam da bude osoba kakva je bila, a ne da njen blam nema kraja. Ako je ne daj Bože trudna, to je za mene budalaština. Trudnoća je lepa stvar, ali kada ljudi imaju lepu i stabilnu vezu. Njima je veza potpuno slomljena. Ja smatram da Luka nije ravnodušan prema Aneli, ne može da je zaboravi - kazao je Uroš.

- Vidiš li emotivne iskre između Maje i Asmina? - upitala je Ivana.

- Ponašaju se kao da su u vezi. Mislim da je pitanje dana kada će ući u emotivan odnos. Ona mu stalno ljubomoriše i ima zamerke na njegov račun. Međutim, Maja se plaši da se on ne vrati Aneli ili Staniji. Ona je zaljubljena u njega, to je činjenica - kazao je Uroš.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Miki Dudić koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Šta se dešava sa Sarinim i tvojim odnosom? - upitala je Ivana,

- Ja sam ipak otac, moram da mislim o sebi i nekim stvarima - rekao je Miki.

- Kako gledaš na odnos Milene i Janjuša? - upitala je Ivana.

- Ja nisam želeo da imam nešto sa njom, povukao sam ručnu, a ona mi je na neki način davala do znanja da ima nešto s njene strane. Ja sam se trudio, istinski, da joj ne dajem neku lažnu nadu. Mislim da sa mnom nije terala inat Janjušu. Što se tiče sada ovoga što joj se ovo dešava, ona je umela da vređa druge, ne mogu da kažem da je žalim jer joj se sada sve ovo dešava. Mene je vređala, govorila je da ja ne vodim računa o svojoj higijeni, mene je to najviše šokiralo. Nemam ni ćosavo telo, niti smrdim. Ona nije više imala kud, pa je mene platila, samo da bi sebe izvukla. Očekivala je od mene da je stalno animiram, ali ja nisam taj tip i od mene je previše očekivala. Navikla je da sve bude po njenom, to je tako - rekao je Miki.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bio je Viktor Gagić koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Kakva je sad situacija u Mininom i tvom odnosu?

- Sve krene od gluposti, krenu čarke, a posle toga sve pređe u ozbiljan sukob. Od Igre istine su krenuli naši problemi. Ja sam se naljutio jer je ona ljubomorisala na druge devojke iza mojih leđa. Rekla mi je da nije htela u lice da mi kaže da ne bih rekao nešto, ali to je glupost. Najgore

- Šta ti se najviše dopada kod Mine? - upitala je Ivana.

- Ona je devojka koja zna da spremi, da skuva, žena je za kuću. Naravno, najlepša je na svetu, zgodna je, veoma smo slični, razmišljamo na sličan način - rekao je Viktor.

- Pazite li kad imate odnose? - upitala je Ivana.

- Mi da, nismo kao neki koji posle tri meseca prave bebu. Npr. Anita i Luka već neko vreme prave dete, a nemaju jedno u drugo poverenje. Mislim da je Anita iskrenija od Luke, to je evidentno. Što se mene tiče, ja imam potpuno poverenje u Minu - rekao je Viktor.

Nakon intervjua usledila i igra za izbacivanje. Voditeljka Ivana Šopić objasnila je nominovanim učesnicima Aneli Ahmić, Tanji Stijelji Boginji i Milanu Zlatanoviću Cimiju pravila igre, koja im može pomoći da im se glasovi dupliraju.

Naime, oni su imali zadatak da s povezom na očima, nakon što Ivana pročita ime voćke ili povrće, oni ubace u kutiju koja se nalazila ispred njih.

Nakon što se igrica završila, Ivana Šopić je saopštila da je Boginja pobedila u ovoj igrici. Odlukom glasova publike i zbirom dupliranih glasova, ''Elitu'' je napustio Milan Zlatanović Cimi.

