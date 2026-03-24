Nije me ispoštovao, NIJE FER: Maja nikad iskrenija, sasula Bori u brk sve zamerke zbog podele budžeta (VIDEO)

Iskrena do koske!

Milan Milošević, voditelj emisije "Izbor potrčka", dao je reč Matoroj kako bi završila izlaganje o Borinoj podeli budžeta.

- Da ste slušali, on je znao da će da ima male budžete, a da ima puno ljudi koji su mu dragi. Što znači, ja ću da kažem: "aham, nećete se vi ljutiti", on je svestan bio da ako ne da Maji ili nekom, on će da napravi grešku. On je tu kalkulisao. Velike budžete je trebao da da ljudima koji su neutralni. On je izdvojio, ne radi se tu o Aneli, nego što je on svesno izabrao Aneli, Luksu je znao da će da radi - rekla je Matora.

- Jako loša podela budžeta. Ne radi se o 3.000 dinara, ja ovde imam sve, imam i Asmina i novac, na šta su mnogi ljubomorni ovde...Ja sam mu malo pre rekla, ako si hteo da napraviš da to da svi prijatelji dobijaju male budžete, onda nema presedan. Da, kada gledaš realno, ne može da kaže da ja treba da se pomirim sa ženom koja mi je ovde vređala porodicu, ko me najstrašnije vređa. Kontradiktorno mi je, nijedan budžet mi nije imao smisla, osim za Saleta Luksa - rekla je Maja.

- Se sećaš šta si rekla kada ti je Matora dala srednji budžet?! Rekla si: "koliko me je Matora razočarala" - ubacio se Ivan.

- Ja sam Maju uvažio i uvek ću je uvažiti, može i da se ljuti, ja joj nikada ništa neću zameriti niti ću se naljutiti - rekao je Bora.

- Delovalo mi je kao da hoće da se kupe neki poenčići kod naroda. Ponižava on tu sebe...Ona je ponizila samu sebe kada je Boru stavila ispred Nerija. Kakva si ti to tetka?! Ja nisam ni tetka, ali ne postoji takav koji je meni bliži od moje krvi - rekla je Maja.

- Bora je meni odlično počeo budžet i odlično ga je podelio. Ne mora da deli kao prošli put. Naravno da Bora zna šta radi i šta govori, sprdao se sa njima, nikome se nije šlihtao, svima je rekao šta misli kroz ironiju. Ne znam zašto je ove ljude najviše zaboleo moj budžet?! Rekao je da će svojim prijateljima dati male budžete da bi video kako će reagovati, evo vidi se. Ja smatram da sam od njega zaslužila veliki budžet! Svi su izgoreli od sujete, najviše je zabolelo Ivana, Asmina, ovu nakazu treću (Maja), Luku... - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić