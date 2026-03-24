Priželjkuju devojčicu: Anita i Luka se nadaju njenoj trudnoći, ne kriju uzbuđenje! (VIDEO)

Uskoro će saznati da li je u drugom stanju!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" saopštio je da će Anita Stanojlović raditi test za trudnoću i da ona i Luka Vujović treba odmah da krenu sa njim u hotel.

- Anita i ja otvoreno pričamo o tome, možda prebrzo i da se nismo dovoljno upoznali, ali tako je valjda kad upozna osoba koja ima dete osobu koja ima dete - rekao je Luka.

- Ja verujem kad uđem u vezu da ću opstati i da ću imati dete i porodicu - dodala je Anita.

- Ako je trudna šta biste voleli da bude? - pitao je Milan, a oboje su se složili da bi voleli da imaju devojčicu.

- Da li bi volela da si trudna? - pitao je voditelj.

- Da, ali mislim da je prerano za test i da sam trudna da će biti negativno - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta,

Autor: A. Nikolić