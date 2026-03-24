Skočili na noge! Milan otkrio učesnicima da je Anita trudna, a evo kako su reagovali Aneli, Anđelo i Matora (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević vratio se sa Anitom i Lukom, te se tako obratio učesnicima.

- Ljudi, Anita je trudna! Luka i Anita će ponovo postati roditelji - saopštio je voditelj.

Nakon ovoga, učesnici su skočili na noge, pa su tako počeli da čestitaju Luki i Aniti na ovim vestima.

- Svu sreću im želim, naravno, čovek koji je ušao sa mnom ovde veren, ispratila sam ga sa ćerkicom. Ostao je trudan sa drugom ženom, za mene više oni ne postoje, ne vidim ih, želim im sve najbolje i beba, ako Bog da, i to je to - rekla je Aneli.

- Rekao sam da će to da se desi, ako se neko seća - rekao je Anđelo.

- Mislio sam da se neće desiti, ali kada vratim film, njeno ponašanje ukazuje na to da je u drugom stanju - rekao je Janjuš.

- Da je živa i zdrava, i dete i oni, ovo me apsolutno nije iznenadilo - rekla je Matora.

- Čestitam, smatram da je ovo jako prerano, njihov odnos nije stabilan, nije bilo poštovanja, poverenja i razumevanja. Meni je prerano da posle tri meseca ona ostane trudna i koga je ovde upoznala. Ovo je Anitina najveća greška - rekao je Stanić.

- Smeće jedno malo, go*no ljubomorno, je*ao ti pas mater onu - urlao je Terza.

- Ja se obraćam porodici, Anitnoj i mojoj porodici, rekao sam već, ja sam moju bivšu suprugu upoznao u rijalitiju, 99 dana je trajao rijaliti i moj sin je živ i zdrav. Ja se nikada rastavio sa ženom da me moji loši postupci nisu odvojili, taj zatvor i to... - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić