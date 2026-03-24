Konačno progovorila! Aneli otkrila da joj nije svejedno zbog Anitine trudnoće, Luka podivljao zbog nagađanja da je dete Đukićevo (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč FIlipu Đukiću kako bi prokomentarisao odnos Luke i Anite i njenu trudnoću.

- Nismo se viđali svaki dan, da jesmo, bila bi veza...Nije bilo ono sada da dođe i ode čim završimo. Blejali smo, nije bio taj odnos da smo imali indicije da uđemo u vezu. Nije ona bila je*ačica, ja to nisam nikada rekao za nju, niti ću to reći, nije to ni bila. Ja nikada nisam osporavao njihovu vezu...Ja znam kakav je on, on za porodicu daje sve. Nini i Noi ništa nikada nije falilo, jeste da nije bio prisutan, ali im ništa nije falilo. Ja znam da će se on sada promeniti, neke stvari sigurno hoće. Ako je već majka, zna kakvu težinu to nosi - rekao je Đukić.

- Pričali su da Anita nije ni osetila da je trudna prvi put, pa da može biti i tvoje dete, a i Reljino - rekao je Milan.

- Ja sam do prošlog meseca dobijala, poslednji put sam dobila 20. februara, ovaj mesec kasni - rekla je Anita.

- Zamisli koliko pi*a taj po meni, je*em vas u usta, da bog da o vama tako pričali - skočio je Luka.

- Nek mi pop*še svi ku*ac - urlala je Anita.

Nakon ovoga, Luka je doneo kutiju punu slatkiša i grickalica, pa je tako počeo da plače.

- Evo ovi koji su se radovali, neka uzmu sada - plakao je Luka.

- Kada je Milan otišao na reklame, stajali smo Janjuš, Dača, ja, Anita i Luka, svi smo se nešto šalili, ali ne znam ko je to izgovorio. Ko god da je izgovorio, tu su bili Anita i Luka, niko nije rekao: "e, majmune, možda je Reljino dete" - rekao je Ivan.

- Opet Luka hoće da opere svoja sr*nja, nabraja kada sam i ja išla u hotel. On je ovde od početka flertovao, meni nije prijatno da slušam ovu temu. Nije mi svejedno da komentarišem, eto tako. Ja njega ne volim, ali mi je neprijatna situacija, čudna, sedi tu s drugom ženom koja je trudna - rekla je Aneli.

- Izdali su se u prethodnih nekoliko dana, ali ja ih od ovog trenutka neću komentarisati i nadam se da će promeniti svoj odnos na bolje. Želim im svu sreću i da im odnos ne bude kao što je bio, jer je stvarno bio kataklizma - rekla je Sofija.

- Bile su stvari kada se Luka šalio da on i Viktor treba da prave dete u isto vreme...Opipljiva tema, nisam prišla i nisam im čestitala, mogu javno da im kažem da želim da im dete bude živo i zdravo. Ja, evo iskreno, možda i treba dati ljudima šansu, možda će ovo njih da ojjača i smiri, a možda i neće - rekla je Mina.

- Obično test pokaže nakon dva meseca, njeni postupci mogu da imaju veze i sa tim. Ja sam govorila ono što sam mislila, da je odnos fejk. Da sam sebi prognozirala ne bih bila tu gde jesam. Dete nije spajalica, to nikoga ne intresuje. Ja mislim da on nije loš prema ženama, samo mislim da se on totalno zaglupeo u ovom rijalitiju. Svašta sam u životu videla. Mislim, gde su garancije?! Ko nije imao nekakvu prošlost?! Slušam šta ljudi govore koji nemaju decu...Ne mogu da komentarišem ovo što je Teodora rekla, ona je mlada, ne mogu da očekujem da će Anita da bude super, jer će Anita biti možda gora i luđa - rekla je Kačavenda.

