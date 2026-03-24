Razbolela sam se prošle godine: Ana Radulović o zdravstvenim problemima: Kad je doktorka videla rezultate...

Iskreno i bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović otvoreno je govorila o svom zdravlju i stresu koji je prethodne godine ozbiljno narušio njeno stanje.

- Ja sam se bukvalno razbolela prošle godine. Sad konačno mogu da kažem - dobro sam. Imala sam baš zdravstvenih problema zbog tog stresa - rekla je Ana, a na pitanje voditeljke kakvih problema, odgovorila je:

- Kakvih hoćeš. Mogu da krenem da ti nabrajam. Skoro sam sebi rekla: "Ana, moraš da se posvetiš prvo zdravlju da bi sve ostalo bilo dobro. Otišla sam na jednu kliniku i došla kod doktorke koja me je pitala kakvih zdravtsvenih problema imam, i kad je videla moje rezultate, pitala me je: "Dete, je l' imaš ti nešto da nemaš?". Ja imam problem sa štitnom žlezdom, sa nadbubrežnom žlezdom, sa kortizolom, sa insulinom, sa insulinskom rezistencijom... To je ono što sam proverila, sa svim ovim imam problema. Mogu i rezultate da pokažem. Rekla sam da ću jedan dan da odem u emisiju, i da ne bude ono kao - meni je bilo loše zdravstveno, ja tako pričam, bolje da ti ne kažem kakvi su mi bili rezultati, ali sad su, hvala Bogu, dobri, jer sam se stvarno posvetila tome.

- Pijem lekove ujutru za štitnu, uveče za insulinsku, ali to nije bilo dovoljno, nisu pomogli samo lekovi. Morala sam da povedem računa o mnogim stvarima i navikama, da bi se sve to dovelo u normalu - da jedem zdravo, da imam redovne obroke, spavanje, koje je u mom slučaju zbog prirode posla jako komplikovano - rekla je Ana za "Adria TV".

Podsetimo, Ana Radulović u istoj emisiji govorila je o razvodu od pevača Mirčeta Radulovića nakon 11 godina braka.

Iako je kraj bio težak, Ana Radulović ističe da su ostali u prijateljskim odnosima i da je srećna što su oboje pronašli svoj mir.

- Mirčetov brat je držao kafanu, tu smo se upoznali, viđali i tako je sve počelo. Razveli smo se pre oko dve godine. Hvala Bogu nisam imala neke velike probleme u životu da mogu da kažem da postoji nešto gore od razvoda, a postoji sigurno - rekla je voditeljka i dodala:

- Meni je jako teško palo, rastura se porodica, preteška je sama pomisao da detetu objasniš da nećemo biti više na okupu. S ove tačke gledišta, shvatam koliko ne treba da se stresiramo i nerviramo - rekla je voditeljka.

Autor: Nikola Žugić