NEĆE IM BITI SVEJEDNO: Prvo oglašavanje Baje Vujovića, evo da li je srećan zbog Anitine trudnoće sa Lukom

Prethodne noći u Eliti, Anita Stanojlović i Luka Vujović su saznali da postaju roditelji. Naime, Anita je pred početak emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" odradila test za trudnoću.

Njih dvoje nisu krili sreću zbog toga, jer kako sami kažu priželjkvali su trudnoću.

Za Pink.rs se oglasila i Anitina drugarica Tamara koja je otkrila šta Anitina majka misli o trudnoći a to pročitajte u linku ispod.

Pink.rs je došao u posed Bajinih prepiskih u kojima se vidi da je protiv Anitine trudnoće:

- Koje dete, nije trudna - napisao je Baja na šta je usledilo pitanje:

- Radili test juče.

- Par dana pompa pa krv na analizu i nije trudna, ma joj bre - dodao je Baja i na taj način stavio do znanja da je protiv Anitine trudnoće.

Međutim tu nije bio kraj, Baja je još jednom stavio do znanja da Anitu neće za snajku niti podržava trudnoću:

- Ne zanima me, isto kao sa kantom, nema od te priče ništa - napisao je Baja.

